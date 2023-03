Zensur wird ausgeweitet und Forscher setzen KI ein, um „Fehlinformationen“ in Podcasts zu erkennen

Forscher setzen KI ein, um „Fehlinformationen“ in Podcasts zu erkennen, und fordern Technologieunternehmen und Regulierungsbehörden auf, „sich dieser Herausforderung zu stellen“

Podcasting wird zu einem wichtigen Ziel der Zensur.

Die Brookings Institution scheint nicht nur Podcasting, sondern auch den „Krieg gegen Podcasting“ sehr ernst zu nehmen.

In einem umfangreichen Bericht (der als Ergebnis einer Untersuchung präsentiert wird), der im Februar dieses Jahres auf der Website der Organisation veröffentlicht wurde, werden einige Podcaster, insbesondere diejenigen, die als „politisch“ bezeichnet werden, beschuldigt, Desinformationen nahezu unkontrolliert zu verbreiten.

Um „Fehlinformationen“ in Podcasts aufzuspüren und ihr Ausmaß zu bestimmen, haben sich die Autoren nach eigenen Angaben der „KI“ zugewandt und gleichzeitig einen Aufruf an Technologieunternehmen und Regulierungsbehörden gerichtet, sich dieser Herausforderung zu stellen – einer Herausforderung, die „eine größere Transparenz auf breiter Front erfordert – in Bezug auf die Praktiken der Inhaltsmoderation, die Offenlegung der Finanzen und die algorithmische Verstärkung durch Podcasting-Apps“.

Und die Frage, die der Artikel zu beantworten versucht, ist, wie man das verhindern kann – d. h., wie man eines der letzten Online-Medien übernehmen kann, das der Zensur, die heute auf den sozialen Plattformen vorherrscht, einigermaßen standhält.

Das „Problem“ bei Podcasts und die Schwierigkeit, die Medien zu kontrollieren und sie als Ganzes auf eine bestimmte politische oder ideologische Linie zu bringen, liegt in der Technologie, die sie antreibt.

Obwohl Podcasting inzwischen ein Geschäft mit verschiedenen Produktionsfirmen als Vermittler geworden ist – und diese Firmen können natürlich unter Druck gesetzt werden, genau wie die herkömmlichen Medien zu zensieren oder sogar Talente abzusetzen und zu streichen – ist das Herzstück von Podcasting immer noch die Möglichkeit, Hörer über RSS-Feeds direkt zu erreichen. Die dezentralisierte Natur ist es also, die es für diejenigen, die versuchen, eine „regulatorische Aufsicht“ aufzuerlegen, so „problematisch“ macht.

Es ist eine Welt, in der – zum offensichtlichen Entsetzen der Brookings Institution, die einen Podcasting-Pionier zitiert – „jeder ein Verleger und jeder ein Sender sein kann“.

Es „wird noch schlimmer“: Der Artikel zitiert eine frühe Folge von The Verdict mit Ted Cruz aus dem Jahr 2021, in der Co-Moderator Michael Knowles an einer Stelle kommentierte: „Es ist ein Podcast: Sie können sagen, was Sie wollen!“

Sicherlich könnte keine demokratische Gesellschaft eine solche Ketzerei aushalten /s.

Also nahm die Brookings Institution die Hilfe eines „KI-Faktenprüfungs“-Programms in Anspruch, an dem auch „Faktenprüfer“ wie Politifact und Snopes beteiligt waren, um Millionen von Stunden an Inhalten zu durchforsten, alles mit dem Ziel, einen bestimmten Punkt zu beweisen – sogar, so vermutet man, einen im Voraus festgelegten Punkt.

Und sie glauben, dass sie erfolgreich waren. „Konservative Podcaster teilten mit 11-mal höherer Wahrscheinlichkeit als liberale Podcaster Behauptungen, die als falsch oder unbegründet eingestuft wurden“, heißt es in dem Artikel.

Die Brookings-Methode, die sich offenbar auf „KI“ stützt, ist etwas, das der Kritiker Walter Kirn problemlos als „wissenschaftlichen Schwachsinn“ bezeichnete – der Zensur „zu einer mathematischen, nicht verfassungsrechtlichen Angelegenheit“ machen möchte.