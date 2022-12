Zerfällt die NATO?

Gerade ist etwas Erstaunliches passiert. Nach den Terroranschlägen in Ankara mit 34 Toten und 125 Verwundeten haben die türkischen Behörden zuerst erklärt, dass sie die Beileidsbekundungen der USA nicht akzeptieren. Dann haben die Türken eine Militäroperation gegen „kurdische Terroristen in Nordsyrien“ gestartet. Die Türkei behauptet, man habe 184 Terroristen neutralisiert.

Was in diesen Berichten nicht erwähnt wird: Das Ziel der türkischen Angriffe war das von den USA geführte Trainings- und Ausbildungszentrum für PKK-Milizen in Rojava. Es gibt Gerüchte, dass die Türken vorab die USA gewarnt hätten, um den Großteil ihres Personals abzuziehen.

Hört sich das bekannt an?

Wenn ja, dann deswegen, weil es dem ähnelt, was die Iraner taten, als sie die US-Basen im Irak bombardierten, nach dem Mord an General Soleimani durch einen Drohnenangriff.

Falls das oben Gesagte zutrifft, und Gerüchte haben ein großes „FALLS“ und können nicht als bewiesene Tatsachen angesehen werden, so bedeutet dies, dass ein NATO-Mitglied (Türkei) gerade eine US-Basis angegriffen hat und so wie der Iran damit durchgekommen ist. Der „besten Kampftruppe in der Weltgeschichte“ wurde soeben der Hintern versohlt und sie wurde zum zweiten Mal erniedrigt und konnte absolut nichts dagegen tun um sich zu verteidigen oder das Gesicht zu wahren.

Wie groß war die Ohrfeige für Onkel Shmuel dieses Mal? Gemäß dem türkischen Verteidigungsminister wurden…

„… Unterstände, Bunker, Höhlen, Tunnels und Lagerhäuser der Terroristen zerstört. Das sogenannte Hauptquartier der terroristischen Organisation wurde ebenso getroffen und zerstört.“ Das Verteidigungsministerium behauptet, dass die Angriffe im Ganzen fast 90 Ziele trafen, die in Verbindung mit der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) und der Kurdischen Volksverteidigungseinheit (YPG) stehen.

Selbst wenn man eine gewisse „patriotische Übertreibung“ in Kauf nimmt, ist es ziemlich klar, dass Erdogans Rachefeldzug sowohl ziemlich umfangreich als auch anscheinend ziemlich effektiv war.

Was haben wir hier also? Ein NATO-Mitgliedstaat beschuldigt die USA geradezu, einen großen Terroranschlag auf seine Hauptstadt verübt zu haben, und dann greift dieser NATO-Mitgliedstaat ganz offen eine von den USA betriebene Einrichtung an (nennen wir sie nicht Basis, das wäre ungenau).

Ist Erdogans Behauptung überhaupt glaubwürdig? Auf alle Fälle! Nicht nur, dass die USA bereits versucht haben, Erdogan zu stürzen und zu töten, der in höchster Not von russischen Spezialkräften gerettet wurde (dasselbe gilt für Yanukowitsch), sondern wir wissen auch, dass die USA 1968-1969 General de Gaulle gestürzt haben und dass verdeckte NATO-Kräfte eingesetzt wurden, um im Rahmen der so genannten Operation GLADIO Angriffe unter falscher Flagge gegen NATO-Verbündete (insbesondere Italien) zu inszenieren.

Die NATO ist kein Verteidigungsbündnis – das war sie nie – sondern sie ist ein Instrument der kolonialen Vorherrschaft der USA.

Das war schon immer so, daher auch die berühmten Worte aus den heute weit entfernten 1950er Jahren, als der erste NATO-Generalsekretär, der britische General Hasting Ismay, unverblümt zugab, dass der eigentliche Zweck der NATO darin bestehe, „die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten“ zu halten. Gehen wir diese Elemente nacheinander durch, beginnend mit dem letzten:

– „Keep the Germans down“: Das Wort „Germans“ steht hier stellvertretend für alle europäischen Führer oder Länder, die echte Souveränität und Handlungsfähigkeit wollen. Übersetzung: Versklavt die Europäer

– „Keep the Americans in“: um jede europäische Befreiungsbewegung zu zerschlagen. Übersetzung: Die USA als Oberherren über alle EU-Nationen einsetzen.

– „Keep the Russians out“: sicherstellen, dass Russland Europa nicht befreit. Übersetzung: Russland dämonisieren und alles tun, um Frieden auf dem europäischen Kontinent zu verhindern. Wenn möglich, Russland zerschlagen, unterjochen oder anderweitig zerstören.

Ihr braucht Beweise? Wie wäre es mit der unbestreitbaren Kriegshandlung gegen Deutschland (und, wie ich behaupten würde, die gesamte EU), als die Engländer NS1/NS2 in die Luft jagten? Ist das nicht Beweis genug?

Vor diesem Hintergrund müssen wir uns fragen: Was bedeutet es überhaupt, im Jahr 2022 ein NATO-Mitgliedstaat zu sein?

Die Wahrheit ist, dass die NATO eine reine Schöpfung des Kalten Krieges war und dass sie in der realen Welt des Jahres 2022 ein totaler Anachronismus ist. Ein NATO-Mitgliedstaat zu sein, bedeutet wirklich sehr wenig. In der NATO sind nicht nur einige „gleicher als andere“, sondern es gibt auch Nicht-NATO-Staaten, die weitaus „NATO-isierter“ sind als die eigentlichen NATO-Mitgliedstaaten (ich denke da an Israel oder natürlich an die von den Nazis besetzte Ukraine). Und eine Mitgliedschaft in der NATO schützt vor nichts, weder vor Angriffen von außen noch vor Angriffen von innen.

Nach Ansicht von Oberst a.D. MacGregor könnte der Krieg in der Ukraine durchaus den Zusammenbruch sowohl der NATO als auch der EU herbeiführen. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Ich würde sagen, dass ein solcher Zusammenbruch nicht so sehr das Ergebnis peinlicher Niederlagen sein wird, sondern auf die tiefen internen Widersprüche in beiden Organisationen zurückzuführen ist.

Übrigens ist das heute nicht unser Thema, aber ich glaube, dass die OVKS (CSTO) viele der gleichen Probleme und Widersprüche hat wie die NATO. Handelt es sich bei dem, was wir beobachten, also um ein „NATO-Problem“ oder um ein Problem künstlicher und generell überholter Bündnisse? Ich würde für Letzteres plädieren.

Aber lassen wir die Diskussion über die OVKS für einen anderen Tag beiseite.

Im Falle der Türkei wird dieses Problem durch die völlige Unvereinbarkeit zwischen dem Islam und der „Woke“-Ideologie, die jetzt von den USA und der NATO offen gefördert (und durchgesetzt) wird, noch verschärft.

Und dann ist da noch die Geographie. Die Türkei hat einige ziemlich mächtige regionale Nachbarn, darunter nicht nur Griechenland oder Israel, sondern auch Iran, Saudi-Arabien, Ägypten, Aserbaidschan, Irak, Syrien und natürlich Russland. Kann die Türkei auf irgendeine Art von US/NATO-„Schutz“ vor solch mächtigen Nachbarn zählen?

Fragt die Saudis, wie sehr die USA/NATO ihnen gegen die Houthis geholfen haben!

Fragt die Israelis, wie sehr die USA/NATO ihnen gegen die Hisbollah geholfen haben!

Wenn überhaupt, dann haben die iranischen Angriffe auf CENTCOM-Stützpunkte gezeigt, dass die USA nicht den Mut haben, es mit dem Iran aufzunehmen. In krassem Gegensatz dazu hat die russische und iranische Intervention in Syrien die US-Pläne für einen „neuen Nahen Osten“ zunichte gemacht oder, sagen wir, es hat einen „neuen Nahen Osten“ hervorgebracht, aber ganz sicher nicht den, den sich die US-Neokons erhofft hatten!

Hinzu kommt eine erhebliche Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und dem Saudi-Arabien von MBS, und es ergibt sich ein erstaunliches Bild: Die USA und die NATO (die die USA in die Region hineingezogen haben) werden im Nahen Osten allmählich irrelevant. Stattdessen füllen neue „große Akteure“ allmählich die Lücke, darunter Russland und Iran, die Saudi-Arabien jetzt sogar allmählich erlauben, an einem dringend benötigten regionalen Dialog über die Zukunft der Region teilzunehmen.

Die phänomenale Schwäche der USA/NATO/CENTCOM wird am besten durch die Reaktion der USA auf die türkischen Angriffe veranschaulicht: Onkel Shmuel befürwortete (kein Scherz!!!) die türkischen Angriffe. https://www.rt.com/news/567007-us-turkish-kurds-isis/

Wie absolut erbärmlich ist das für eine Möchtegern-Supermacht?

Wird dieser Prozess Auswirkungen auf den NATO-Krieg gegen Russland haben?

Nun, stellen wir uns vor, Russland würde tatsächlich ein Ziel in Polen angreifen (was die Ukros behaupteten, ebenso wie die Polen, bis Onkel Shmuel ihnen sagte, sie sollten sich abregen). Was würde als nächstes passieren?

Erinnert sich noch jemand daran, was geschah, als Erdogan nach Mons (NATO HQ) flog, um die NATO um Schutz vor Russland zu bitten (nach dem Abschuss einer russischen Su-24 über Nordsyrien durch eine gemeinsame US-amerikanisch-türkische Operation, die möglicherweise ohne Erdogans Wissen durchgeführt wurde, zumindest behauptete er das). Was hat die NATO den Türken versprochen oder gegeben? Absolut NICHTS (abgesehen von „Konsultationen“).

Die Polen sind vielleicht wahnhaft genug, um zu glauben, dass ein US-Präsident einen Vergeltungsschlag gegen Russland anordnen könnte, wenn Russland Polen angreift, aber diejenigen unter uns, die die USA und ihre herrschenden Eliten kennen, wissen, dass dies Unsinn ist. Und warum? Ganz einfach, weil ein Gegenschlag der USA/NATO gegen russische Streitkräfte eine sofortige russische Antwort nach sich ziehen würde.

Und was dann?

Die Wahrheit ist in ihrer Einfachheit sehr klar:

– Die USA/NATO verfügen nicht über die nötige Mannstärke oder Feuerkraft, um es in einem konventionellen Krieg mit kombinierten Waffen mit Russland aufzunehmen.

– Jeder Einsatz von Atomwaffen würde einen sofortigen Vergeltungsschlag nach sich ziehen, der höchstwahrscheinlich zu einem nicht zu gewinnenden Atomkrieg führen würde.

Ob westliche Politiker dies nun verstehen oder nicht, Militärexperten kennen die Wahrheit: Die NATO kann KEINES ihrer Mitglieder gegen ein wirklich modernes Militär verteidigen. Und warum?

Schauen wir uns an, welche Fähigkeiten die USA/NATO wirklich haben:

– Die USNavy verfügt über eine hervorragende U-Bootflotte (sowohl SSN als auch SSBN), die in der Lage sind, eine große Anzahl relativ veralteter Marschflugkörper (und zahlreiche SLBM) abzuschießen.

– Eine immer noch sehr leistungsfähige, wenn auch recht alte nukleare Triade

– Ein quantitativer (einziger!) konventioneller Vorteil gegenüber Russland

– Hervorragende (aber sehr verwundbare!) C4ISR-Fähigkeiten

– Eine Druckerpresse, die das quasi unendliche Drucken von Dollars ermöglicht

– Eine Kompradoren-Elite, die über alle NATO/EU-Länder herrscht

– Die gewaltigste Propagandamaschine der Geschichte

Was fehlt der NATO also, um eine glaubwürdige Militärmacht zu sein?

Offensichtlich „Stiefel auf dem Boden“. Und damit meine ich nicht ein paar Untereinheiten der 101st oder 82nd Airborne oder der US-Spezialeinheiten oder gar eine so genannte „gepanzerte Brigade“, die in Wirklichkeit nicht über ausreichende Ausrüstung verfügt, um sich als solche zu qualifizieren. Ich spreche von einer „Landkriegstruppe“, die in der Lage ist, einen modernen und äußerst entschlossenen Feind zu bekämpfen.

[Wenn Ihr euch für dieses Thema interessiert, empfehle ich euch meinen Artikel „Debunking popular clichés about modern warfare“ aus dem Jahr 2016, der aber immer noch aktuell ist. https://thesaker.is/debunking-popular-cliches-about-modern-warfare/ ]

Die USA, Israel und das Königreich Saudi Arabien sind alle in dieselbe Falle getappt: die Illusion, dass man durch die Ausgabe von Milliarden und Abermilliarden von Dollar für massiv überteuerte und massiv unterdurchschnittliche militärische Ausrüstung einen Feind besiegen kann, von dem man annimmt, dass er „weniger hoch entwickelt“ ist. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit des Einsatzes:

– Stellvertretender Streitkräfte

– PMCs (privater Söldner)

– PsyOps

– Korruption

All dies ist ein normaler Bestandteil eines jeden modernen Krieges, aber im Falle der USA/NATO sind sie nicht nur Teil eines größeren Plans, sondern stehen im Mittelpunkt jeder US/NATO-Operation, wodurch die wahren Fähigkeiten der USA/NATO drastisch eingeschränkt werden. In krassem Gegensatz dazu können Länder wie Russland oder der Iran „boots on the ground“ einsetzen, und zwar sehr fähige (man bedenke, dass die Iraner die Hisbollah ausgebildet haben!).

Was bedeutet dies alles praktisch?

Es bedeutet, dass selbst wenn die Russen beschließen würden, ein NATO-Land anzugreifen, die Spannungen durch die Decke gehen würden, aber es ist höchst unwahrscheinlich, dass ein US-Präsident eine Aktion zulassen würde, die zu einem ausgewachsenen Atomkrieg führen könnte! Denkt daran, dass dies für Russland ein existenzieller Krieg ist, nicht weniger als der Zweite Weltkrieg, wohingegen kein englischer Staatschef es jemals wagen würde, einen selbstmörderischen Angriff auf russische Streitkräfte zu starten, was höchstwahrscheinlich die vollständige Auslöschung der USA/des Vereinigten Königreichs und jedes anderen Landes zur Folge hätte, das sich an einem solchen Angriff beteiligt (z.B. durch die Aufnahme von vorwärts stationierten Abstands-Waffen).

Bedeutet das, dass wir mit einem russischen Angriff auf Polen, Rumänien oder das Vereinigte Königreich rechnen müssen?

Nein, ganz und gar nicht. Es wäre sogar sehr gefährlich für die Russen, wenn sie die Hegemonie nur vor die Wahl stellen würden, sich geschlagen zu geben oder Selbstmord zu begehen. Und da die Russen eine Eskalationsdominanz besitzen (d.h. sie verfügen über ausgewogene Fähigkeiten vom Kleinwaffenfeuer bis zum interkontinentalen Nuklearkrieg und über alle Stufen zwischen diesen beiden Extremen), stehen sie im Gegensatz zu den USA/NATO nicht vor der Wahl zwischen Kapitulation und Selbstmord.

Abgesehen davon wäre es auch falsch anzunehmen, dass Russland „es nie wagen würde, einen NATO-Mitgliedstaat anzugreifen“. Die Polen wären vielleicht bereit, ihre Zukunft und sogar ihre Existenz auf eine solche unzulässige Schlussfolgerung zu setzen, nicht aber die Leute im Pentagon oder anderswo in den Entscheidungszentren der Hegemonie.

Schlussfolgerung:

Douglas MacGregor hat Recht, der NATO-Krieg gegen Russland könnte sehr wohl zum Zusammenbruch sowohl der NATO als auch der EU führen, was wiederum einen offiziellen „letzten Nagel“ in den Sarg einer schon lange verstorbenen Hegemonie schlagen würde, die derzeit nur noch aufgrund ihrer Dynamik und ihrer Propagandamaschine existiert.

Ich würde behaupten, dass die NATO bereits vor unseren Augen zerfällt, ein Prozess, der durch die wirtschaftlichen, sozialen, politischen, wirtschaftlichen und geistigen Krisen, die die gesamte EU plagen, nur noch beschleunigt wird. Und das Erstaunlichste daran ist natürlich, dass dieser Zusammenbruch nicht das Ergebnis eines machiavellistischen Plans ist, den die Russen, die Chinesen oder die Iraner ausgeheckt haben, sondern die direkte Folge einer jahrzehntelangen, wahrhaft selbstmörderischen Politik: Sie haben es sich selbst angetan!

Jetzt warten die Russen, die Chinesen und die Iraner vor allem ab, beobachten (wahrscheinlich lächelnd) und planen die hegemoniefreie multipolare Welt, die sie herbeiführen wollen, mit oder ohne Beteiligung der USA und Europas.