Zero-Influenza anstatt Zero-Covid? RKI-„Es hat in dieser Saison überhaupt keine Grippewelle gegeben.“ Sars-Cov-2 von Influenza Identität gestohlen?

Der vermeintliche Sars.Cov-2-Erreger steht unter Verdacht, sich mit fremden Federn zu schmücken. Mutmaßlich als Influenza-Agent ausgebend, soll das bislang nicht isolierte und gereinigte, demnach schmutzige angeblich aus Wuhan stammende Pathogen, seinem jahrtausendealten grippalen Mitstreiter die Identität gestohlen haben. So erzählt man sich zumindest abseits der Mainstream-Wissenschaft, die für das mysteriöse Verschwinden der inzwischen langweilig gewordenen Grippe selbstverständlich die „solidarische Selbstaufopferung“ der Bevölkerung verantwortlich macht. Sprich die Corona-Maßnahmen werden als Begründung für die unglaubwürdige „Eradikation der Grippe“ angeführt.

Elemente der „ergreifenden“ Belletristik unterstellen etwa, dass wir in der Prä-Corona-Ära unhygienische Tölpel waren, die erst mit der staatlichen Umerziehung gelernt hätten, sich frequentierend die Hände zu waschen und bei Grippesymptomen zu Hause zu bleiben. Die kontinuierlich von Leitmedien emittierende mysophobe Gleichschaltung, kombiniert mit dem exzessiven Hygienewahn und dem Kurzschluss der Ökonomie und Gesellschaft, habe erst auferlegt werden müssen, um diesen Pyrrhussieg erlangen zu können, so in etwa der großspurige Zero-Influenza Tenor.

Kaum verwunderlich, dass sich unter anderen nun auch das von einem Tierarzt dirigierte