Zusammenfassung der Erklärungen der Taliban über die Zukunft des Landes

Da sich die Ereignisse in Afghanistan in diesen Tagen überschlagen haben, will ich hier die wichtigsten Erklärungen der Taliban zusammenfassen.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat hat in den letzten Tagen stündlich aktuelle Meldungen über die Lage in Afghanistan und die Erklärungen der Taliban gebracht. Als ich gerade dabei war, die Erklärungen, die die Taliban zur Zukunft ihres Landes abgegeben haben, zusammenzufassen, hat die TASS selbst eine solche Zusammenfassung veröffentlicht. Die TASS beruft sich dabei auf die erste Pressekonferenz der Taliban in Kabul, bei der aber all das wiederholt wurde, was schon im Laufe des Tages von verschiedenen Vertretern der Taliban bekannt gegeben worden ist.

Der Einfachheit halber übersetze ich den Artikel der TASS, anstatt meinen Artikel aus über einem Dutzend einzelner Meldungen des Tages zusammenzustellen.

Beginn der Übersetzung:

Frieden für Afghanistan und Sicherheit für Ausländer: Was die Taliban nach der Einnahme von Kabul versprechen

MOSKAU, 17. August. /TASS/ Vertreter der radikalen Taliban haben am Dienstag in Kabul ihre erste vollwertige Pressekonferenz nach der Machtübernahme in Afghanistan abgehalten.

Bei dem Treffen mit lokalen und westlichen Journalisten, das mit einem Gebet begann und etwa eine Stunde dauerte, versicherte der offizielle Vertreter der Bewegung, Zabihullah Mudschahid,