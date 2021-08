Zusammenstoß zwischen den Menschen und dem tiefen Staat in Italien

Vor einigen Jahren wurde Italien von den globalen Mächten als soziales Laboratorium auserkoren, in dem der Große Reset getestet und feinabgestimmt werden sollte, bevor er vollständig auf die Welt losgelassen wird.

In den Worten von Monsignore Carlo Maria Viganò: „Italien ist ein Testgelände für die Experimente der Sozialtechnik, die die globalistische Agenda in den nächsten zehn Jahren auf alle Regierungen ausweiten will.„

Am 30. August will das italienische Gesundheitsdiktatur-Regime einen Schachzug wagen und seinen COVID-19-Impfpass, den so genannten Grünen Pass, der gesamten italienischen Bevölkerung aufzwingen.

Dieser diskriminierende und zwangsweise „Grüne Pass“ verstößt zweifellos sowohl gegen das Völkerrecht als auch gegen die Gesetze der meisten nationalen Rechtsordnungen. Er schafft eine Welt, in der die Mehrheit der Menschen dazu gebracht oder gezwungen wird, eine Reihe von experimentellen genverändernden Impfungen oder Impfstoffen zu erhalten, die sich noch in der klinischen Prüfung befinden. Er schafft eine Welt, in der eine rebellierende Minderheit ausgegrenzt und ihr der Zugang zu sozialen Annehmlichkeiten und gesellschaftlicher Freizeitgestaltung verwehrt wird.

Eine Bewegung, die am Karfreitag 2020 begann, als nur ein Dutzend Menschen versuchte, die Absperrungen zu durchbrechen und zur Messe in der Kirche Santa Maria Maggiore in Rom zu gelangen, wuchs allmählich an und weitete sich so weit aus, dass sich im Juli 2021 bis zu zwanzigtausend genervte und rebellische Römer auf der Piazza del Popolo versammelten, um eine wirklich schwergewichtige Herausforderung gegen die Gesundheitsdiktatur und den Großen Reset zu schaffen und weiter aufzubauen.

Es gibt drei Hauptziele:

Die Menschen jenseits der alten, sterilen, abgenutzten und trennenden Etiketten von Links und Rechts zu vereinen. Die verschiedenen Gruppen und Verbände von ungelernten Arbeitern, Handwerkern, Gastronomen und Hoteliers sowie medizinischen und wissenschaftlichen Fachleuten zusammenzubringen. Zusammenstehen und geschlossenes Handeln, bis der Grüne Pass besiegt ist. Die Bewegung wuchs schnell in ganz Italien und vereinte mehr als eine Million Menschen in einer Mobilisierung von Stadt zu Stadt.

Am 28. August, zwei Tage vor der Einführung des Grünen Passes, soll in Rom eine Großdemonstration stattfinden, zusammen mit anderen großen Protestaktionen in Städten im ganzen Land.

Das Regime hat sich seit langem darauf vorbereitet, den wachsenden Straßenprotesten mitunter sehr gewaltsam zu begegnen, aber etwas Anderes und für die Gesundheitsdiktatur unerwartetes und gefährliches ist passiert. Ein Rechtsanwalt, Avv. Nicola Trisciuoglio, hat stellvertretend für 52 seiner Anwaltskollegen Strafanzeige gegen den italienischen Ministerpräsidenten Draghi und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens erstattet und sie schwerer Vergehen wie Verschwörung, Mord und Totschlag beschuldigt. Die Strafanzeigen wurden bei allen 140 Staatsanwälten in allen größeren Städten Italiens eingereicht.

Auf diese Weise wird es für das Regime sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein, Gefallen einzufordern oder alle Staatsanwaltschaften einzuschüchtern, damit sie die strafrechtlichen Ermittlungen einstellen. In der Tat haben bereits fast 100 Staatsanwälte auf der Grundlage der Beschwerden strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen.

Es wird erwartet, dass mindestens eine der Staatsanwaltschaften das Verfassungsgericht ersuchen wird, die Rechtmäßigkeit des „Grünen Passes“ zu prüfen.

In den letzten Stunden hat die Procura di Avellino beschlossen, den Grünen Pass an das Verfassungsgericht zu schicken, um zu entscheiden, ob er mit dem italienischen und europäischen Recht vereinbar ist oder nicht.

Im Rahmen dieser juristischen Untersuchung wurden die Staatsanwälte auch aufgefordert, Proben der so genannten Impfstoffe zu beschlagnahmen, damit sie in neutralen Labors unabhängig analysiert und die genauen „Inhaltsstoffe“ ermittelt werden können. Die komplexe Aktion gegen das tyrannische Regime, die begangenen kriminellen Handlungen und der Kampf gegen den Grünen Pass führen endlich zu Ergebnissen.

OB SIE AMERIKANER, BRITEN, KANADIER ODER AUS EINEM ANDEREN TEIL DER WELT SIND: BITTE UNTERSTÜTZEN SIE ITALIEN UND DIE ITALIENER IN DIESEM KAMPF, DER SICH AUF DAS LEBEN DER MENSCHEN IN DER GANZEN WELT AUSWIRKEN WIRD.