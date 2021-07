Zwanzig Jahre alte genetische Spur hinter der Entstehung von Covid beweist, dass es weder neu noch das Ergebnis eines Sprungs vom Tier auf den Menschen ist

Eine 20-jährige Spur von Patentanmeldungen für das Virus, das für Covid-19 verantwortlich ist, beweist, dass es weder neu noch das Ergebnis eines Sprungs vom Tier auf den Menschen ist, wie eine Untersuchung ergab.

Stattdessen zeigen die Patente, dass ein natürliches Virus, das für den Menschen harmlos ist, zahlreichen Labormodifikationen unterworfen wurde, die es „waffentauglich“ machten, so dass es zur Grundlage einer Marketingkampagne für Tests und Impfstoffe werden konnte, die von fragwürdigem Wert für die öffentliche Gesundheit sind, sich aber als finanzieller Goldesel für Pharmakonzerne erwiesen haben.

Ein Dossier mit Beweisen für diese Behauptungen wurde dem internationalen Corona-Untersuchungsausschuss vorgelegt, der von Reiner Fuellmich geleitet wird, einem hochrangigen deutschen Anwalt, der sich auf die Aufdeckung von Firmenschwindel spezialisiert hat. Das Komitee hat seit Juli letzten Jahres Zeugenaussagen von Wissenschaftlern und anderen Experten aufgenommen.

Das Dossier wurde letzte Woche von Dr. David Martin vorgelegt, der „M-CAM International“ leitet, eine US-Firma, die Innovationen beobachtet, die für finanzielle Interessen relevante sind.

Erstmals vor mehr als einem Jahr veröffentlicht, wurden Martins Behauptungen von so genannten Faktenprüfern weithin als „Verschwörung“ abgetan, die damals die vom wissenschaftlichen Establishment geförderte Ansicht vertraten, dass das Virus einen natürlichen Ursprung habe.

Diese Ansicht wird inzwischen selber als eine Verschwörung zur Irreführung angesehen, in die der britische Wissenschaftler Dr. Peter Daszak verwickelt ist, Leiter der „EcoHealth Alliance“, die zig Millionen US-Dollar für die Erforschung von Coronaviren erhielt, aber von der medizinischen Fachzeitschrift „Lancet“ mit der Leitung einer Untersuchung über die Herkunft des Virus beauftragt wurde.

Letzten Monat hat sich Daszak ohne Erklärung von der Untersuchung „zurückgezogen“. Er spielte eine führende Rolle in einer ähnlichen Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation, die weithin als Schönfärberei abgetan wurde, als sie am 30. März veröffentlicht wurde.

Am Freitag letzter Woche gab Martin ein zweistündiges, live-gestreamtes Interview mit Fuellmich und seinem Team, in dem er die Patentdaten darlegte, die zu seinen brisanten Schlussfolgerungen führten; Sie können es hier ansehen).

Er sagte, dass „jemand 2015 und 2016 etwas wusste, was zu meinem Lieblingszitat dieser ganzen Pandemie führte„. Es handelte sich um eine Aussage von Peter Daszak aus dem Jahr 2015, über die am 12. Februar 2016 in der „National Academies Press“ berichtet wurde und in der er erklärte: „Wir müssen das öffentliche Verständnis für die Notwendigkeit medizinischer Gegenmaßnahmen wie eines Pan-Coronavirus-Impfstoffs erhöhen. Ein wichtiger Treiber sind die Medien, und die Wirtschaft wird dem Hype folgen. Wir müssen diesen Hype zu unserem Vorteil nutzen, um zu den wirklichen Problemen zu gelangen. Investoren werden darauf reagieren, wenn sie am Ende des Prozesses einen Gewinn sehen.„

Über sein eigenes Unternehmen sagte Martin:

Wir sind seit 1998 der weltweit größte Underwriter für immaterielle Vermögenswerte, die im Finanzwesen in 168 Ländern eingesetzt werden. Unsere Underwriting-Systeme umfassen den gesamten Korpus aller Patente, Patentanmeldungen, Bundeszuschüsse, Beschaffungsunterlagen, E-Government-Aufzeichnungen usw. Wir sind in der Lage, nicht nur zu verfolgen, was passiert und wer daran beteiligt ist, sondern wir überwachen eine Reihe von thematischen Interessen für eine Vielzahl von Organisationen und Einzelpersonen sowie für unsere eigene kommerzielle Nutzung.

Wir haben über 4.000 Patente überprüft, die im Zusammenhang mit dem SARS-Coronavirus erteilt wurden, und haben eine sehr umfassende Überprüfung der Finanzierung aller Manipulationen des Coronavirus vorgenommen, die zu SARS (Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom) führten.

Wir nahmen die tatsächlichen genetischen Sequenzen, die angeblich neu waren, und überprüften diese anhand der Patentaufzeichnungen, die ab dem Frühjahr 2020 verfügbar waren. Was wir gefunden haben, sind, wie Sie in diesem Bericht sehen werden, über 120 patentierte Beweise, die darauf hindeuten, dass die Deklaration eines neuartigen Coronavirus ein völliger Trugschluss war. Es gab kein neuartiges Coronavirus. Es gibt unzählige, sehr subtile Modifikationen von Coronavirus-Sequenzen, die hochgeladen wurden. Aber es gab überhaupt kein einziges identifizierbares neuartiges Coronavirus.

Tatsächlich fanden wir Patentaufzeichnungen von Sequenzen – denen Neuheit zugeschrieben wurde -, die auf Patente zurückgehen, die bereits im Jahr 1999 beantragt wurden. Es war also nicht nur nichts neuartig daran, sondern eigentlich schon seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr.

Martin nahm das Untersuchungsteam mit auf eine, wie er es nannte, „kurze Reise durch die Patentlandschaft, um sicherzustellen, dass die Leute verstehen, was passiert ist.

Bis 1999, so sagte er, gab es Patentierungsaktivitäten rund um das Coronavirus nur innerhalb der Tiermedizin. Bereits im Januar 2000 meldete der Pharmakonzern Pfizer ein Patent auf eine genetische Sequenz an, die ein Coronavirus-Spike-Protein hervorbringt – „genau das, was wir angeblich erfunden haben“ – um es in einem Impfstoff gegen eine Hundekrankheit zu verwenden.

Basierend auf Patentanmeldungen, die mehr als zwei Jahrzehnte alt sind, waren also weder das Coronavirus-Konzept eines Impfstoffs noch das Prinzip des Coronavirus selbst als Erreger, der im Hinblick auf das Verhalten des Spike-Proteins von Interesse ist, „überhaupt etwas Neues„.

Noch problematischer war, dass die Patentunterlagen zeigten, dass Anthony Fauci, Leiter des US-„National Institute of Allergy and Infectious Disease“ (NIAID), 1999 feststellte, dass die „Formbarkeit“ des Coronavirus es zu einem potenziellen Kandidaten für einen Impfstoff gegen HIV machte (die angebliche Ursache von AIDS, für die die US-Steuerzahler in den letzten 35 Jahren mehr als 300 Milliarden Dollar für Forschung und Behandlung bereitgestellt haben).

„Anthony Fauci finanzierte Forschungen an der University of North Carolina, Chapel Hill, speziell um – und Sie können nicht anders, als über das, was ich gleich vorlesen werde, zu lamentieren, denn dies stammt direkt aus einer Patentanmeldung, die am 19. April 2002 eingereicht wurde – ‚ein infektiöses, replikationsdefektes Coronavirus‘ zu schaffen.“

Dieses Virus war speziell darauf ausgerichtet, in das menschliche Lungenepithel einzudringen, die schützenden Zellen, die die Lunge auskleiden, so Martin.

„Mit anderen Worten: Wir haben SARS gemacht. Bevor es überhaupt einen angeblichen Ausbruch in Asien gab, der, wie Sie wissen, einige Monate danach stattfand.

Dieses Patent, das als US-Patent 7279327 ausgestellt wurde, legt in einer sehr spezifischen Gensequenzierung eindeutig die Tatsache dar, dass wir wissen, dass die ACE-2-Bindungsdomäne [ein Protein auf der Oberfläche vieler Zelltypen, durch das sowohl SARS-CoV-2 als auch das ursprüngliche SARS-Coronavirus in die Wirtszellen eindringen], das S1-Spike-Protein und andere Elemente dessen, was wir als diesen geißelhaften Erreger kennengelernt haben, nicht nur konstruiert wurde, sondern im Labor synthetisch modifiziert werden konnte, und zwar mit nichts anderem als Gensequenzierungstechnologien, die Computercode verwenden und ihn in einen Erreger verwandeln.

Und diese Technologie wurde in der Anfangszeit ausschließlich als Mittel finanziert, mit dem wir das Coronavirus als Vektor für die Verbreitung des HIV-Impfstoffs nutzen konnten.

Martin fuhr fort: „Es kommt noch schlimmer„. Seine Organisation wurde mit der Überwachung von Verstößen gegen das Abkommen über biologische und chemische Waffen beauftragt und war Teil einer Untersuchung der Ereignisse im Oktober 2001, bei denen Briefe mit Milzbrandsporen an mehrere Büros von Nachrichtenmedien und zwei Senatoren geschickt wurden.

„Im Herbst 2001 begannen wir mit der Überwachung einer enormen Anzahl von bakteriellen und viralen Krankheitserregern, die von den National Institutes of Health, dem NIAID, dem USAMRIID [dem medizinischen Forschungsinstitut der US-Armee für Infektionskrankheiten] und einer Reihe anderer internationaler Agenturen, die mit ihnen zusammenarbeiteten, patentiert wurden.

Unsere Sorge war, dass das Coronavirus nicht nur als potenziell manipulierbares Agens für einen möglichen Einsatz als Impfstoffvektor gesehen, sondern auch ganz klar als Kandidat für biologische Waffen in Betracht gezogen wurde.

Unsere erste öffentliche Berichterstattung darüber fand vor dem Ausbruch von SARS in der zweiten Hälfte des Jahres 2001 statt. Sie können sich also vorstellen, wie enttäuscht ich bin, 20 Jahre später hier zu sitzen, nachdem ich 20 Jahre zuvor darauf hingewiesen hatte, dass sich in Bezug auf das Coronavirus ein Problem am Horizont abzeichnete.“

Dieses erste SARS-Ereignis gab Anlass zu einer „sehr problematischen“ Patentanmeldung im April 2003 durch die US-„Centers for Disease Control and Prevention“ (CDC). Es handelte sich um die gesamte SARS-Gensequenz und eine Reihe von abgeleiteten Patenten, die Nachweismethoden abdeckten, einschließlich des PCR-Tests [der heute – angeblich zur Diagnose von SARS-CoV-2-Infektionen – weit verbreitet ist].

„Das ist deshalb ein Problem, weil man – wenn man sowohl das Patent auf das Gen selbst als auch auf seinen Nachweis besitzt – man einen hinterlistigen Vorteil hat, wenn man in der Lage ist, 100 Prozent der Herkunft nicht nur des Virus selbst, sondern auch seines Nachweises zu kontrollieren. Das heißt, Sie haben die gesamte wissenschaftliche und Nachrichtenkontrolle.“

Das Public-Relations-Team der CDC versuchte, den Antrag mit der Begründung zu rechtfertigen, daß es jedem ermöglichen würde, das Coronavirus frei zu erforschen.

Das war eine Lüge, sagte Martin. Das US-Patentamt lehnte den Antrag für die gesamte SARS-Sequenz zweimal ab – mit der Begründung, dass sie bereits in der öffentlichen Domäne aufgezeichnet war, jedoch begann die CDC einen Prozess, um diese Ablehnung zu überstimmen. Nach wiederholten Anträgen und der Zahlung einer Berufungsgebühr, bekamen sie das Patent im Jahr 2007 genehmigt. Sie zahlten auch eine zusätzliche Gebühr, um die Anwendung privat zu halten.

„Jede öffentliche Aussage der CDC, dass dies im öffentlichen Interesse sei, ist also durch ihre eigene Bestechung des Patentamtes falsifizierbar.“

Außerdem meldete drei Tage nach dem Versuch der CDC im April 2003, die SARS-Sequenz zu patentieren, „Sequoia Pharmaceuticals“, eine private, mit Risikokapital finanzierte Firma, die 2002 gegründet wurde, ein Patent auf antivirale Mittel, Behandlung und Kontrolle von Infektionen durch das Coronavirus an. Dies wurde genehmigt und veröffentlicht, bevor das CDC-Patent zugelassen wurde.

„Die Wahrscheinlichkeit, daß diese Information auf andere Weise als durch Insiderinformationen zwischen diesen Parteien bekannt gewesen sein könnte, ist also gleich Null. Es ist physikalisch nicht möglich für Sie, eine Sache zu patentieren, die eine Sache behandelt, die nicht veröffentlicht worden war, weil die CDC dafür bezahlt hatte, sie geheim zu halten. Dies ist die Definition einer krimineller Verschwörung, Erpressung und Kollusion. Dies ist keine Theorie. Dies ist ein Beweis.„