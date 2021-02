Zwei Wahrheiten und eine Lüge: U.S. Patriot-Raketen verlassen Saudi-Arabien für Syrien?

Die Vereinigten Staaten haben eine Patriot-Verteidigungsbatterie in den Nordosten Syriens verlegt, zumindest nach den Märchen, die von kurdischen Medien erzählt werden. Diese Stationierung soll am 24. Februar in einer ganz anderen Realität stattgefunden haben, denn die Berichte, die dies behaupten, sind komplett gefälscht. Mehrere kurdische und oppositionelle Medien behaupteten, dass die Stationierung von Patriot-Batterien in Alomar und Al-Shaddadi stattfinde. Es könnten sogar noch mehr Batterien sein. Berichte behaupten auch, dass die USA ihre Fähigkeiten auch in al-Hasaka und Deir Ezzor verbessern.

Die Behauptungen über Patriot-Batterien im Nordosten Syriens sind derzeit lediglich Fake News, da jede Überprüfung der Fotos, selbst für zufällige Beobachter auf Twitter, zeigt, dass sie einen ganz anderen Standort zeigen. Tatsache ist, dass Washington wirklich versucht, seine Präsenz und Fähigkeit in Syrien zu erhöhen.

In einem weiteren und realistischeren Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur SANA schickten die USA „schultergestützte Raketen“ in den Nordosten Syriens. Zwei amerikanische Militärhubschrauber landeten angeblich in al-Shaddadi und luden Artilleriegranaten und Schulterraketen ab. Zuvor hatte die Koalition eine neue Landebahn in den al-Omar-Ölfeldern im südöstlichen Deir Ezzor errichtet. Und die Basis in al-Hasakah wird gerade gebaut. Diese Entwicklungen sind jedoch nicht so bedeutend, wie sie in den Berichten dargestellt werden.

Saudi-Arabien, ein treuer Verbündeter der USA, den Washington zu verteidigen und zu unterstützen gelobt hat, verliert zwei seiner Patriot-Abwehrbatterien.

Die beiden Einheiten in Saudi-Arabien dienten dem Schutz der Ölfelder des Königreichs, werden aber wahrscheinlich durch saudische Patriot-Batterien ersetzt werden. Ihre Effektivität – oder ihr Mangel daran – wurde bereits 2019 bewiesen, als sie die Anlagen von Aramco nicht schützen konnten. Selbst wenn sie nach Syrien verlegt werden sollten, bleibt ihre Nützlichkeit also fraglich.

Dennoch hoffen die Kurden als Verbündete der USA, dass die Patriot-Batterie mächtig und in der Lage bleibt, ihre Stellungen zu schützen, da sie wahrscheinlich hoffen, dass sie ihnen helfen würde, sich gegen die türkischen Streitkräfte zu schützen.

Der Fokus Washingtons liegt jedoch auf dem Iran, den es vor allem im Jahr 2021 bisher kaum eindämmen konnte. Der Iran baut seinen Einfluss in Schlüsselregionen wie Syrien, Irak und Jemen weiter aus. In Syrien bauen Teherans Streitkräfte nach den Angriffen der ISIS neue Stellungen in der südlichen Landschaft von Homs auf, um die Phosphatminen in der Region vor den dortigen ISIS-Zellen zu schützen.

Leere Behauptungen mögen schnell um die Welt gehen, ihre Effektivität ist jedoch zu diesem Zeitpunkt zweifelhaft. Die Vereinigten Staaten versuchen, ihre Präsenz und Fähigkeiten in Syrien zu erhöhen, aber bisher scheint es ein wenig zu spät zu sein. Die Präsenz des Irans in Syrien und sein Einfluss in der gesamten Region nehmen trotz der Eindämmungsbemühungen Washingtons und seiner Verbündeten weiter zu.