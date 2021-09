9/9 und 9/11, 20 Jahre später

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

asiatimes.com: Es ist unmöglich, nicht mit der jüngsten Erschütterung in einer Reihe von atemberaubenden geopolitischen Erdbeben zu beginnen.

Genau 20 Jahre nach dem 11. September und dem darauf folgenden Beginn des Globalen Kriegs gegen den Terror (GWOT) werden die Taliban in Kabul eine Zeremonie abhalten, um ihren Sieg in diesem fehlgeleiteten Krieg für immer zu feiern.

Vier wichtige Vertreter der eurasischen Integration – China, Russland, Iran und Pakistan – sowie die Türkei und Katar werden offiziell vertreten sein und die offizielle Rückkehr des Islamischen Emirats Afghanistan bezeugen. Was die Rückschläge anbelangt, so ist dieser nichts weniger als intergalaktisch.

Die Sache wird noch komplizierter, wenn der Sprecher der Taliban, Zabihullah Mudschahid, nachdrücklich betont, dass es „keine Beweise“ für die Beteiligung Osama bin Ladens an 9/11 gibt. Es gab also „keine Rechtfertigung für den Krieg, sondern nur einen Vorwand für den Krieg“, behauptete er.

Nur wenige Tage nach dem 11. September veröffentlichte Osama bin Laden, der nie öffentlichkeitsscheu war, eine Erklärung gegenüber Al Jazeera: „Ich möchte der Welt versichern, dass ich die jüngsten Anschläge nicht geplant habe, die anscheinend von Leuten aus persönlichen Gründen geplant wurden (…) Ich habe im Islamischen Emirat Afghanistan gelebt und die Regeln seiner Führer befolgt. Der derzeitige Führer erlaubt mir nicht, solche Operationen durchzuführen.“

Am 28. September wurde Osama bin Laden von der Urdu-Zeitung Karachi Ummat interviewt. Ich erinnere mich gut daran, denn ich pendelte nonstop zwischen Islamabad und Peshawar, und mein Kollege Saleem Shahzad in Karachi machte mich darauf aufmerksam.

Der in Saudi-Arabien geborene mutmaßliche Drahtzieher des Terrors, Osama bin Laden, in einem Video, das „kürzlich“ an einem geheimen Ort in Afghanistan aufgenommen wurde. Es wurde von Al Jazeera am 7. Oktober 2001 ausgestrahlt, dem Tag, an dem die USA in der ersten Phase ihrer Kampagne gegen das Taliban-Regime, das bin Laden Unterschlupf gewährt hatte, mit der Bombardierung von Terroristenlagern, Luftwaffenstützpunkten und Luftabwehranlagen begannen.

Bild: AFP / Al Jazeera Bildschirmfoto

Dies ist eine ungefähre Übersetzung des CIA-nahen Foreign Broadcast Information Service: „Ich habe bereits gesagt, dass ich nicht an den Anschlägen vom 11. September in den Vereinigten Staaten beteiligt bin. Als Muslim versuche ich mein Bestes, um nicht zu lügen. Weder hatte ich Kenntnis von diesen Anschlägen, noch halte ich die Tötung von unschuldigen Frauen, Kindern und anderen Menschen für eine anerkennenswerte Tat. Der Islam verbietet es strikt, unschuldigen Frauen, Kindern und anderen Menschen Schaden zuzufügen.

Ich habe bereits gesagt, dass wir gegen das amerikanische System sind, nicht gegen seine Menschen, während bei diesen Anschlägen das gewöhnliche amerikanische Volk getötet wurde. Die Vereinigten Staaten sollten versuchen, die Urheber dieser Anschläge in den eigenen Reihen ausfindig zu machen, d.h. bei den Menschen, die Teil des amerikanischen Systems sind, aber gegen dieses System opponieren.

Oder diejenigen, die für ein anderes System arbeiten; Personen, die das gegenwärtige Jahrhundert zu einem Jahrhundert des Konflikts zwischen dem Islam und dem Christentum machen wollen, damit ihre eigene Zivilisation, Nation, Land oder Ideologie überleben kann. Dann gibt es Geheimdienste in den USA, die jedes Jahr Milliarden von Dollar an Geldern vom Kongress und der Regierung benötigen (…) Sie brauchen einen Feind.

Dies war das letzte Mal, dass Osama bin Laden öffentlich über seine angebliche Rolle bei 9/11 sprach. Danach verschwand er, und zwar scheinbar für immer Anfang Dezember 2001 in Tora Bora: Ich war dabei und habe mir den gesamten Kontext Jahre später noch einmal angesehen.

Doch wie ein islamischer James Bond vollbrachte Osama immer wieder das Wunder, an einem anderen Tag zu sterben, beginnend – wo sonst – in Tora Bora Mitte Dezember, wie der pakistanische Observer und dann Fox News berichteten.

Der 11.9. blieb also ein Rätsel in einem Rätsel. Und was ist mit dem 9.9., der der Prolog zu 9/11 gewesen sein könnte?

Ankunft im Panjshir-Tal in einem von Massouds sowjetischen Hubschraubern im August 2001. Foto: Pepe Escobar

Ein grünes Licht von einem blinden Scheich

„Der Kommandant wurde erschossen.“

Die knappe E-Mail vom 9.9. enthielt keine Einzelheiten. Eine Kontaktaufnahme mit dem Panjshir war unmöglich – der Satellitentelefonempfang ist lückenhaft. Erst am nächsten Tag konnte festgestellt werden, dass Ahmad Shah Massoud, der legendäre Löwe des Panjshir, ermordet worden war – von zwei Al-Qaida-Dschihadisten, die sich als Kamerateam ausgaben.

In unserem Asia Times-Interview mit Massoud hatte er mir am 20. August gesagt, er kämpfe gegen eine Triade: al-Qaida, die Taliban und den pakistanischen ISI. Nach dem Interview verließ er uns in einem Land Cruiser und flog dann mit einem Hubschrauber nach Kwaja-Bahauddin, wo er die Details einer Gegenoffensive gegen die Taliban ausarbeiten sollte.

Dies war sein vorletztes Interview vor der Ermordung und wohl auch die letzten Bilder – aufgenommen von dem Fotografen Jason Florio und mit meiner Mini-DV-Kamera – die Massoud lebend zeigen.

Ein Jahr nach der Ermordung war ich erneut im Panjshir, um vor Ort zu recherchieren, wobei ich mich nur auf lokale Quellen stützte und mir einige Details aus Peshawar bestätigen ließ. Die Untersuchung ist im ersten Teil meines Asia Times E-Books Forever Wars nachzulesen.

Die Schlussfolgerung war, dass das grüne Licht für das gefälschte Kamerateam, sich mit Massoud zu treffen, über einen Brief kam, der vom CIA-Kryptowährungs-Warlord Abdul Rasul Sayyaf gesponsert wurde – als „Geschenk“ an al-Qaida.

Im Dezember 2020 veröffentlichten der unschätzbare kanadische Diplomat Peter Dale Scott, Autor u. a. des bahnbrechenden Buches The Road to 9/11 (2007), und Aaron Good, Redakteur des Magazins CovertAction, eine bemerkenswerte Untersuchung über die Ermordung von Massoud, die eine andere Spur verfolgte und sich hauptsächlich auf amerikanische Quellen stützte.

Sie stellten fest, dass der berüchtigte ägyptische blinde Scheich Omar Abdel Rahman, der wegen seiner Beteiligung an dem ersten Bombenanschlag auf das World Trade Center im Jahr 1993 eine lebenslange Haftstrafe in einem US-Bundesgefängnis verbüßte, wohl mehr als Sayyaf der Drahtzieher des Mordes war.

Unter anderem bestätigten Dale Scott und Good auch, was der ehemalige pakistanische Außenminister Niaz Naik bereits 2001 gegenüber pakistanischen Medien erklärt hatte: Die Amerikaner hatten schon lange vor dem 11. September alles für einen Angriff auf Afghanistan vorbereitet.

In Naiks Worten: „Wir haben sie [die amerikanischen Delegierten] gefragt, wann sie Afghanistan angreifen werden. … Und sie sagten, bevor der Schnee in Kabul fällt. Das bedeutet September, Oktober, so etwas in der Art.“

Wie viele von uns in den Jahren nach dem 11. September festgestellt haben, ging es den USA darum, sich als unangefochtener Herrscher des neuen großen Spiels in Zentralasien durchzusetzen. Peter Dale Scott stellt nun fest: „Die beiden US-Invasionen in Afghanistan 2001 und im Irak 2003 basierten beide auf Vorwänden, die von Anfang an zweifelhaft waren und im Laufe der Jahre immer mehr in Verruf gerieten.

„Beiden Kriegen lag das Bedürfnis der USA zugrunde, das Wirtschaftssystem der fossilen Brennstoffe zu kontrollieren, das die Grundlage für den US-Petrodollar bildete.“

Der verstorbene Taliban-Gründer Mullah Mohammed Omar auf einem Archivfoto. Foto: Wikimedia

Massoud gegen Mullah Omar

Mullah Omar hieß in den späten 1990er Jahren den Dschihad in Afghanistan willkommen: nicht nur die Al-Qaida-Araber, sondern auch Usbeken, Tschetschenen, Indonesier und Jemeniten – einige von ihnen traf ich im August 2001 in Massouds Gefängnis am Flussufer des Panjshir.

Die Taliban stellten ihnen damals zwar Stützpunkte zur Verfügung – und eine ermutigende Rhetorik -, aber sie waren zutiefst ethnozentrisch und bekundeten nie ein Interesse am globalen Dschihad im Sinne der von Osama 1996 veröffentlichten „Dschihad-Erklärung“.

Die offizielle Position der Taliban war, dass der Dschihad die Angelegenheit ihrer Gäste sei und nichts mit den Taliban und Afghanistan zu tun habe. In der Jihad Inc. gab es praktisch keine Afghanen. Nur sehr wenige Afghanen sprechen Arabisch. Sie ließen sich nicht vom Märtyrertum und einem Paradies voller Jungfrauen verführen: Sie zogen es vor, ein ghazi zu sein – ein lebender Sieger in einem Dschihad.

Mullah Omar konnte Osama bin Laden aufgrund des paschtunischen Ehrenkodexes (Paschtunwali), in dem die Gastfreundschaft heilig ist, unmöglich in die Flucht schlagen. Als der 11. September 2001 passierte, wies Mullah Omar erneut sowohl amerikanische Drohungen als auch pakistanische Bitten zurück. Daraufhin berief er eine Stammes-Jirga mit 300 führenden Mullahs ein, um seine Position zu bestätigen.

Ihr Urteil war recht nuanciert: Natürlich müsse er seinen Gast schützen, aber ein Gast dürfe ihm keine Probleme bereiten. Osama musste also freiwillig gehen.

Die Taliban verfolgten auch einen parallelen Weg und baten die Amerikaner um Beweise für Osamas Schuld. Es wurden keine vorgelegt. Die Entscheidung, zu bombardieren und einzumarschieren, war bereits getroffen worden.

Das wäre zu Lebzeiten Massouds niemals möglich gewesen. Er war ein klassischer intellektueller Krieger, ein ausgewiesener afghanischer Nationalist und Pop-Held – wegen seiner spektakulären militärischen Leistungen im Dschihad gegen die UdSSR und seines unermüdlichen Kampfes gegen die Taliban.

Von Massouds Streitkräften gefangen genommene Dschihadisten in einem Gefängnis am Flussufer in der Panjshir-Region im August 2001. Foto: Pepe Escobar

Als die sozialistische PDPA-Regierung in Afghanistan drei Jahre nach dem Ende des Dschihad 1992 zusammenbrach, hätte Massoud leicht Premierminister oder ein Alleinherrscher im alten türkisch-persischen Stil werden können.

Doch dann beging er einen schrecklichen Fehler: Aus Angst vor einem ethnischen Flächenbrand überließ er der in Peschawar ansässigen Mudschaheddin-Bande zu viel Macht, was zum Bürgerkrieg von 1992-1995 führte – mitsamt der gnadenlosen Bombardierung Kabuls durch praktisch alle Fraktionen -, der den Weg für die Entstehung der „Recht und Ordnung“-Taliban ebnete.

Letztendlich war er also ein viel effektiverer militärischer Befehlshaber als Politiker. Ein Beispiel dafür ist, was 1996 geschah, als die Taliban vom Osten Afghanistans her angriffen, um Kabul zu erobern.

Massoud wurde völlig unvorbereitet erwischt, aber es gelang ihm dennoch, sich ohne größere Gefechte und ohne Verlust seiner Truppen in den Panjshir zurückzuziehen – eine beachtliche Leistung – und gleichzeitig die Taliban, die ihn verfolgten, schwer zu zerschlagen.

Er errichtete eine Verteidigungslinie in der Shomali-Ebene nördlich von Kabul. Das war die Frontlinie, die ich einige Wochen vor dem 11. September auf dem Weg nach Bagram besuchte, das zu dieser Zeit ein – praktisch leerer und heruntergekommener – Luftwaffenstützpunkt der Nordallianz war.

All das steht in einem traurigen Kontrast zur Rolle von Masoud Jr., der theoretisch der Anführer des „Widerstands“ gegen die Taliban 2.0 im Panjshir ist, der jetzt völlig zerschlagen ist.

Masoud Jr. hat keinerlei Erfahrung, weder als militärischer Befehlshaber noch als Politiker, und obwohl er in Paris von Präsident Macron gelobt wurde oder in den westlichen Mainstream-Medien einen Meinungsartikel veröffentlichte, beging er den schrecklichen Fehler, sich von dem CIA-Agenten Amrullah Saleh anführen zu lassen, der als ehemaliger Leiter des Nationalen Sicherheitsdirektoriums (NDS) de facto die afghanischen Todesschwadronen beaufsichtigte.

Masoud Jr. hätte sich leicht eine Rolle in einer Taliban 2.0-Regierung erarbeiten können. Doch er hat es vermasselt, indem er ernsthafte Verhandlungen mit einer in den Panjshir entsandten Delegation von 40 islamischen Geistlichen ablehnte und mindestens 30 % der Posten in der Regierung forderte.

Am Ende floh Saleh mit einem Hubschrauber – möglicherweise ist er jetzt in Taschkent – und Masoud Jr. hält sich derzeit irgendwo im nördlichen Panjshir versteckt.

Auf diesem Dateifoto vom 11. September 2001 nähert sich ein entführtes Verkehrsflugzeug den Zwillingstürmen des World Trade Centers, kurz bevor es in den Wolkenkratzer in New York kracht. Bild: AFP / Seth McAllister

Die 9/11-Propagandamaschine wird an diesem Samstag einen Fieberschub erleben. Sie profitiert jetzt von der erzählerischen Wendung, dass die „terroristischen“ Taliban wieder an der Macht sind – etwas, das perfekt ist, um die völlige Demütigung des Imperiums des Chaos zu vertuschen.

Der tiefe Staat setzt alles daran, das offizielle Narrativ zu schützen – das mehr Löcher aufweist als die dunkle Seite des Mondes.

Dies ist ein geopolitischer Ouroboros für die Ewigkeit. 9/11 war der Gründungsmythos des 21. Jahrhunderts – aber nicht mehr. Er wurde durch Blowback verdrängt: das imperiale Debakel, das die Rückkehr des Islamischen Emirats Afghanistan in genau die Position ermöglichte, die es vor 20 Jahren hatte.

Wir wissen jetzt vielleicht, dass die Taliban nichts mit 9/11 zu tun hatten. Wir wissen jetzt vielleicht, dass Osama bin Laden in einer afghanischen Höhle nicht der Haupttäter des 11. Septembers gewesen ist. Wir wissen jetzt vielleicht, dass die Ermordung von Massoud ein Vorspiel zu 9/11 war, aber auf eine verdrehte Art und Weise: um eine im Voraus geplante Invasion in Afghanistan zu erleichtern.

Und doch werden wir, wie bei der Ermordung von JFK, vielleicht nie die vollen Konturen des ganzen Rätsels im Inneren eines Enigmas kennen. Wie Fitzgerald verewigt hat, „treiben wir weiter, Boote gegen den Strom, unaufhörlich zurück in die Vergangenheit“, und erforschen wie verrückt diesen philosophischen und existenziellen Ground Zero, wobei wir nie aufhören, die letzte Frage zu stellen: Cui Bono – Wem nützt es?