Militärexperte ehemaliger Geheimdienstler und UN-Waffeninspekteurüber die ukrainische „Todesliste“

Das abscheuliche Erbe von Stepan Bandera ist der Grund für die Unterdrückung derjenigen, die es wagen, die von der ukrainischen Regierung, ihren westlichen Verbündeten und den willfährigen Mainstream-Medien verbreitete Darstellung des russisch-ukrainischen Konflikts in Frage zu stellen.

Im Mai 1986 erhielt ich den Befehl, einen Kurs zur Terrorismusbekämpfung an der John F. Kennedy Special Warfare School in Fort Bragg, North Carolina, zu besuchen. In den folgenden zwei Wochen lernte ich die verschiedenen terroristischen Bedrohungen kennen, mit denen das US-Militär konfrontiert war, und erlernte verschiedene Fertigkeiten zu deren Bewältigung, wie z. B. Ausweichmanöver bei hoher Geschwindigkeit, Methoden der Gegenüberwachung und reaktive Schießtechniken.

Nach meiner Rückkehr nach Twenty-Nine Palms, wo ich als Nachrichtenoffizier des Marine Corps stationiert war, wurde mir die Aufgabe übertragen, meine neu erworbenen Fähigkeiten bei einer Terrorismusbekämpfungsübung auf dem gesamten Stützpunkt anzuwenden. Ich lieh mir ein Scharfschützenteam des Infanteriebataillons auf dem Stützpunkt aus und richtete es in einer Wohnung außerhalb des Stützpunkts ein, wo ich es in eine Terrorzelle verwandelte, die den Auftrag hatte, Informationen über die leitenden Offiziere zu sammeln, die auf dem Stützpunkt lebten und arbeiteten. Die einzige Regel lautete, dass die Terroristen sich nicht mit Zivilisten anlegen durften – keine Familien durften von der Übung betroffen sein.

Im Laufe der nächsten 30 Tage gelang es meinem Terroristenteam, jeden Bataillonskommandeur, den Regimentskommandeur und den Kommandeur des Stützpunkts mit Hilfe von improvisierten Sprengsätzen und Scharfschützenfeuer zu „ermorden“ – und sie hatten die Fotos, um dies zu beweisen.

Die Erkenntnis aus dieser Übung war, dass man wahrscheinlich sterben würde, wenn jemand deinen Tod wollte.

Wachsamkeit war dein einziger wirklicher Schutz – du musst auf alles Verdächtige achten. Kurz gesagt, man sollte ein Leben führen, das von Paranoia bestimmt wird. Wenn Sie im Zeitalter des Terrorismus das Gefühl haben, dass jemand Ihnen Schaden zufügen will, dann ist es wahrscheinlich so, dass jemand Ihnen Schaden zufügen will.

Diese Fertigkeiten anwenden

Im Laufe meines Berufslebens hatte ich mehrfach Gelegenheit, die in Fort Bragg erlernten Fähigkeiten anzuwenden – während meiner Arbeit als UN-Waffeninspektor im Irak wurde ein Attentat auf mich verübt, und ich wurde darüber informiert, dass die russische Mafia einen Anschlag auf mich verübt hatte, weil ich bei der Zerschlagung eines Schmuggelrings für illegale Raketenteile mitgewirkt hatte.

Bevor ich in mein Fahrzeug einstieg, führte ich eine 360-Grad-Inspektion durch, um nach Anzeichen von Manipulationen zu suchen. Und ich führte während der Fahrt Gegenüberwachungsübungen durch, indem ich in ungeraden Abständen beschleunigte, um zu sehen, ob jemand Schritt hielt, oder eine Autobahn schnell verließ, um zu sehen, ob jemand folgte.

Heute bin ich ein 61-jähriger Schriftsteller, der in einem Vorort von Albany, New York, lebt. Es ist eine ruhige Nachbarschaft, in der jeder jeden kennt. Und doch ertappe ich mich aus aktuellem Anlass wieder einmal dabei, dass ich mein Fahrzeug inspiziere, bevor ich einsteige, dass ich ein wachsames Auge auf fremde Fahrzeuge habe, die meine Straße entlangfahren, und dass ich während der Fahrt Gegenüberwachungsmanöver durchführe.

Warum diese Paranoia? Ganz einfach: Mein Name steht auf einer ukrainischen „Abschussliste“. Glauben Sie, dass ich mich zu sehr aufrege? Fragen Sie die Familie von Daria Dugina, der 29-jährigen Tochter des russischen Philosophen Alexander Dugin. Sowohl sie als auch ihr Vater standen auf der gleichen Liste. Beide wurden von einem Attentäter im Auftrag der ukrainischen Sicherheitsdienste ermordet. Nur eine Planänderung in letzter Sekunde, die Alexander Dugin hinter das Steuer eines anderen Wagens brachte, verhinderte, dass er bei der Explosion, die seine Tochter das Leben kostete, getötet wurde.

Ich schreibe schon seit einiger Zeit über das ukrainische Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation und die Veröffentlichung einer „schwarzen Liste“ mit den Namen von 72 Intellektuellen, Journalisten, Aktivisten und Politikern aus mehreren Ländern, die von der ukrainischen Regierung als „russische Propagandisten“ bezeichnet wurden, weil sie es gewagt hatten, sich kritisch, aber sachlich über den aktuellen russisch-ukrainischen Konflikt zu äußern.

Ich habe mich aus mehreren Gründen über diese Liste empört, vor allem darüber, dass die Gehälter der Ukrainer, die diese Liste zusammengestellt haben, offenbar vom amerikanischen Steuerzahler aus Mitteln bezahlt werden, die der Kongress für diesen Zweck bereitgestellt hat. Der Gedanke, dass der Kongress ein Gesetz verabschiedet, das die ukrainische Regierung ermächtigt, etwas zu tun – die im Ersten Verfassungszusatz garantierte Rede- und Pressefreiheit zu unterdrücken -, was dem Kongress verfassungsrechtlich verboten ist, hat mich verärgert.

Ebenso wie die Tatsache, dass das «Center for Countering Disinformation» die Existenz dieser „schwarzen Liste“ auf einer Veranstaltung bekannt gab, die von einer US-finanzierten NRO organisiert wurde und an der Beamte des Außenministeriums teilnahmen, die stumm zusahen, wie ihre ukrainischen Kollegen die Personen auf dieser Liste als „Informationsterroristen“ bezeichneten, die es verdienten, verhaftet und als „Kriegsverbrecher“ verfolgt zu werden.

Damals warnte ich davor, dass die Verwendung einer derart aufrührerischen Sprache bedeutet, dass die „Schwarze Liste“ in eine „Tötungsliste“ umgewandelt werden könnte, wenn ein Fanatiker beschließt, die Gerechtigkeit in die eigenen Hände zu nehmen. In Anbetracht der Tatsache, dass die US-Regierung die Erstellung dieser Liste finanzierte, das Treffen organisierte, auf dem sie der Welt vorgestellt wurde, und durch die Anwesenheit von US-Regierungsvertretern die Liste und die dazugehörige Kennzeichnung implizit billigte, müssen diese Fanatiker nicht aus dem Ausland stammen. Auch in den USA gibt es viele Menschen, die der gleichen hasserfüllten Ideologie anhängen, die heute in der Ukraine herrscht und aus der die „Schwarze Liste“ hervorging.

Einige von ihnen sind meine Nachbarn.

Im Juni fuhr ich nach Bethel, New York (dem Ort des ursprünglichen Woodstock-Musikfestivals), um an einem Spartan-Hindernislauf teilzunehmen. Um dorthin zu gelangen, musste ich an Ellenville vorbeifahren, einer verschlafenen Kleinstadt, in der sich ein Lager der «Ukrainian American Youth Association» befindet, die jeden Sommer in Zusammenarbeit mit der Organisation zur Verteidigung der vier Freiheiten der Ukraine ein „Heldenfest“ zu Ehren von Veteranen der ukrainischen Volksarmee und der Organisation Ukrainischer Nationalisten veranstaltet.

CYM-A [aka SUMA]'s Ellenville camp ("Oselia") pictured below: the year it opened (1955), on the 25th anniversary of the UPA leader's death (1975), and its "Heroes Monument" today.

Das Lager verfügt über ein „Heldendenkmal“, das aus einem 42 Fuß hohen Bauwerk mit einem ukrainischen Dreizack an der Spitze besteht, flankiert von den Büsten von Jewhen Konowaletz, Symon Petljura, Roman Schuchewytsch und Stepan Bandera – vier führenden Persönlichkeiten in der Geschichte des ukrainischen Nationalismus, die allesamt an der Ermordung von Hunderttausenden Juden, Polen und Russen beteiligt waren.

Bandera ist in der Ukraine zum Nationalhelden erhoben worden, und sein Geburtstag gilt als nationaler Feiertag.

Dass in den Vereinigten Staaten ein Denkmal für Männer errichtet werden kann, die für völkermörderische Massenmorde verantwortlich sind und im Falle von zwei von ihnen (Schuchewytsch und Bandera) offen mit Nazi-Deutschland kollaboriert haben, ist beunruhigend.

Dass sich jedes Jahr ukrainisch-amerikanische Anhänger der abscheulichen Ideologie von Stepan Bandera versammeln, um sein Vermächtnis in einem „Kinderlager“ zu feiern, in dem die Jugendlichen in braune Uniformen gekleidet sind, die sie wie das aussehen lassen, was sie in Wirklichkeit sind – ideologische Sturmtruppen für eine hasserfüllte Neonazi-Ideologie, die die rassische Überlegenheit des ukrainischen Volkes propagiert, ist eine nationale Abscheulichkeit.

Here is another, newer CYM-A camp ("Beskyd") which can be found in Baraboo, Wisconsin, featuring its fascist "Heroes Monument," including a bust of the wanna-be Hitler of Ukraine, Stepan Bandera.

Von Ellenville bis Bethel sah ich den Beweis für diese hasserfüllte Realität in jeder blau-gelben ukrainischen Flagge, die im Wind flatterte – und in jedem rot-schwarzen Banner der Bandera verehrenden ukrainischen Neonazi-Fanatiker, das daneben flatterte.

Das Vermächtnis von Stepan Bandera

Das Vermächtnis von Stepan Bandera ist das Herzstück dessen, was heute als ukrainischer Nationalismus gilt. Er beherrscht die politische Arena in der Ukraine, wo alle konkurrierenden politischen Ideologien und Zugehörigkeiten von Präsident Wolodymyr Zelenski verboten wurden.

Sie steht hinter der Unterdrückung aller abweichenden Stimmen – aus dem Ausland und aus dem Inland -, die es wagen, das von der ukrainischen Regierung, ihren westlichen Verbündeten und den willfährigen Mainstream-Medien verbreitete narrativ über den russisch-ukrainischen Konflikt in Frage zu stellen.

Nachdem Consortium News meinen Brief an meine New Yorker Kongressdelegation (Sens. Chuck Schumer und Kirsten Gillibrand und Rep. Paul Tonko) veröffentlicht hatte, in dem ich sie aufforderte, für das Gesetz 117-128 zu stimmen, dass 40 Milliarden Dollar an US-Steuergeldern zur Unterstützung der ukrainischen Regierung und des ukrainischen Militärs vorsieht, gab es eine konzertierte Aktion von anderen, die von der ukrainischen „schwarzen Liste“ betroffen sind, die durch das Gesetz finanziert wurde. Angeführt wurde sie von Diane Sare, der Kandidatin der LaRouche-Partei, die Schumer um seinen Senatssitz herausfordert.

Die Öffentlichkeit, über die vom Kongress finanzierte Unterdrückung der freien Meinungsäußerung schien zu viel für diejenigen zu sein, die an einem Frontalangriff auf die US-Verfassung beteiligt sind. Die „Schwarze Liste“ des Center for Countering Disinformation wurde aus dem Internet entfernt.

Der Sieg war jedoch nur von kurzer Dauer. Wenige Tage nach der Entfernung der „schwarzen Liste“ des Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation wurden in einer vom ukrainischen „Myrotvorets“-Zentrum (Zentrum der Friedensstifter) veröffentlichten Liste Namen aufgeführt, die auf der „schwarzen Liste“ des Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation gestanden hatten.

Mantel eines Myrotvorets-Mitarbeiters mit einer Feldversion seines Emblems auf dem Ärmel. (Shao, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Die Myrotvorets-Liste existiert seit 2014 und wurde von den Machern der Liste als „quasi eine Todesliste für Politiker, Journalisten, Unternehmer und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die ‚zum Abschuss freigegeben‘ wurden“ beschrieben.

Daria Dugina’s Name stand auf dieser Liste.

Und jetzt steht auch meiner auf der Liste, zusammen mit mehreren anderen westlichen Persönlichkeiten, wie der kanadischen Journalistin Eva Bartlett und dem britischen Rockmusiker Roger Waters.

Scott Ritter auf der Todesliste.

Die Regierung Biden schweigt zu dieser Abscheulichkeit.

Ebenso der Kongress.

Gemäß 6 USCS § 101 ist der Begriff Terrorismus

„jede Aktivität, die eine Handlung beinhaltet, die eine Gefahr für das menschliche Leben oder eine potenzielle Zerstörung kritischer Infrastrukturen oder wichtiger Ressourcen darstellt, die gegen die Strafgesetze der Vereinigten Staaten oder eines Bundesstaates oder einer anderen Untergliederung der Vereinigten Staaten verstößt und die offenbar darauf abzielt, eine Zivilbevölkerung einzuschüchtern oder zu zwingen, die Politik einer Regierung durch Einschüchterung oder Zwang zu beeinflussen oder das Verhalten einer Regierung durch Massenvernichtung, Ermordung oder Entführung zu beeinflussen.“

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass der Mord an Daria Dugina ein terroristischer Akt war, der im Auftrag der ukrainischen Regierung verübt wurde. (Auf ihrem Foto auf der Liste steht jetzt diagonal n roter Schrift das Wort „liquidiert“).

Während die Ukrainer derartige Anschuldigungen bestreiten, haben die russischen Behörden überzeugende Fakten zusammengetragen, die das Gegenteil beweisen.

Die Existenz der „Todesliste“ von Myrotvorets ist ein Instrument des Terrors und sollte auf Drängen der US-Regierung entfernt werden.

Das Versäumnis der ukrainischen Regierung, das Myrotvorets-Zentrum zu schließen und seine Aktivitäten zu verurteilen, würde eine materielle Unterstützung des Terrorismus darstellen.

Die USA sollten auch alle Organisationen, die sich die Ideologie von Stepan Bandera zu eigen machen, als terroristische Organisationen anerkennen – einschließlich derjenigen, die dafür verantwortlich sind, eine neue Generation von Neonazis in braunen Hemden im Herzen Amerikas heranzuziehen.

Das „Heldendenkmal“ in Ellenville muss geschlossen und die Statuen von Bandera und den anderen drei ukrainischen Nationalisten aus der Öffentlichkeit entfernt werden.

Es ist eine nationale Schande, dass US-Bürger von einem ehemaligen Verbündeten der Vereinigten Staaten mit dem Tode bedroht werden, nur weil sie ihr verfassungsmäßiges Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen haben. Die Anhänger der Ideologie von Stepan Bandera müssen in der Ukraine und in den Vereinigten Staaten als Terroristen behandelt und mit der gleichen Intensität und Zielstrebigkeit verfolgt werden wie die Anhänger von Al-Qaida und dem Islamischen Staat.

Solange dies nicht geschieht, habe ich keine andere Wahl, als die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass weder meiner Familie noch mir das Schicksal von Daria Dugina widerfährt.