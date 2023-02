Analyst erhält Zugang zu deutschen Krankenhausdaten und es sieht nicht gut aus

Der Analyst Josh Stirling erhielt Zugang zu Krankenhausdaten von mehreren Millionen deutschen Patienten. Denken Sie an Behandlungen, gestellte Diagnosen und so weiter. Im Jahr 2022 wurde ein enormer Anstieg beobachtet.

Insbesondere die Zahl der ungeklärten Erkrankungen stieg im Vergleich zu 2019 stark an, nämlich um 651 Prozent. Auch in anderen Kategorien verzeichnete Stirling große Zuwächse. So sind unter anderem Lungenembolien viel häufiger. Dies klingt wie ein Lungenproblem, aber in Wirklichkeit handelt es sich um Blutgerinnsel, so der Analyst.

Ferner treten Schwangerschaftsprobleme viel häufiger auf als früher. Hinzu kommen immunologische Probleme, und auch die Krebsfälle sind stark angestiegen.

Stirling fand es überraschend, dass viele Menschen plötzlich an Augenkrankheiten leiden. Er sprach mit einer Reihe von Ärzten, die ihm sagten, dass dies auf Mikroklumpen in den Augen zurückzuführen sein könnte.

Zuvor hatte der Analyst bei einem Rundtischgespräch eine Grafik gezeigt, die „die ganze Geschichte erzählt“. Er kam zu dem Schluss, dass die Sterblichkeit unter geimpften Briten um 26 Prozent höher ist als unter ungeimpften.

Die Sterblichkeitsrate bei Personen unter 50 Jahren, die geimpft wurden, ist um 49 % höher. Schlimmer noch: Die Sterblichkeitsrate bei Menschen, die nur eine Spritze genommen haben, ist um satte 145 Prozent höher.

Allein in den Vereinigten Staaten würde dies 600.000 Todesfälle mehr bedeuten als normal. Pro Jahr.