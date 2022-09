Anwalt: „Jedes Mal, wenn sie die Spritze ansetzen, steigt die Todesrate in die Höhe“.

Der amerikanische Anwalt Tom Renz hat die sogenannte Death Master File untersucht. Sie enthält mehr als 85 Millionen Todesfälle, die seit 1936 in den Vereinigten Staaten an die Social Security Administration gemeldet wurden.

Es wird nicht zwischen den Todesursachen unterschieden. Sie können sehen, wann die Zahl der Todesfälle steigt oder sinkt. Im Covid-Jahr 2020, als es Berichten zufolge eine lebensbedrohliche Pandemie gab, gab es nur einen minimalen Anstieg der Sterblichkeit, sagte Renz im Gespräch mit April Moss.

Der eigentliche Anstieg der Sterblichkeitsrate trat nach der Einführung der Impfstoffe ein, so der Anwalt. Und nachdem der Schuss unter anderem für Schulkinder obligatorisch geworden war, wurde ein weiterer Höhepunkt sichtbar. Der Covid-Peak wird von diesen beiden Peaks in den Schatten gestellt.

Im Januar 2021, als der Schuss fiel, wurden 30 Prozent mehr Todesfälle gemeldet als im Januar 2020, so Renz. „Das ist schockierend.“

Den Behörden zufolge ist der Coronaimpfstoff „sicher und wirksam“. Man würde also erwarten, dass die Zahl der Todesfälle stark zurückgeht. Im September 2021 wurden Kinder, die wieder in die Schule gehen wollten, gezwungen, sich impfen zu lassen. Sie versuchten, die Impfung überall zur Pflicht zu machen, so Renz. Im selben Monat wurden 31 Prozent mehr Todesfälle verzeichnet als im September 2020.

„Jedes Mal, wenn sie den Schuss setzen, steigt die Zahl der Todesfälle“, sagte er.