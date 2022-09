Britische Regierung zahlt Covid-„Impfstoff“-Opfern jetzt bis zu 141.000 Dollar für Verletzungen.

Die britischen Behörden haben ein neues Programm zur Entschädigung von Briten aufgelegt, die gegen das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) „geimpft“ wurden und nun geschädigt wurden oder tot sind.

Nachdem die Regierung des Vereinigten Königreichs aggressiv auf mindestens fünf Injektionen pro Person gedrängt hat, bietet sie nun an, den Opfern bis zu 141.000 Dollar pro Person für ihre zunehmenden Leiden nach der Injektion zu zahlen.

Eine dieser Personen, die 48-jährige Vikki Spit, erkrankte etwa acht Tage nach der Injektion des AstraZeneca-Impfstoffs, der mit Hilfe der viralen Vektortechnologie (im Gegensatz zur mRNA (Boten-RNA)-Technologie) hergestellt wird.

Spit ist vermutlich der erste durch die Impfung geschädigte Brite, der das so genannte „Vaccine Damage Payment Scheme“ (VDPS) in Anspruch nimmt.

„Das VPDS entschädigt britische Bürger mit einer steuerfreien Zahlung von bis zu 120.000 Pfund, also fast 141.000 Dollar“, schreibt Natalie Winters für The National Pulse.

„Impfstoffe für etwa 20 Krankheiten kommen für Zahlungen im Rahmen des Programms infrage, und aus den Archiven der Website der britischen Regierung geht hervor, dass COVID-19 zwischen November 2020 und Juli 2021 hinzugefügt wurde.“

Um das Programm in Anspruch nehmen zu können, muss eine Person nachweisen, dass eine Impfung, in diesem Fall die Fauci-Grippeimpfung, bei ihr eine „schwere Behinderung“ verursacht hat.

„Dabei kann es sich um eine geistige oder körperliche Behinderung handeln, die von den Ärzten oder Krankenhäusern, die an Ihrer Behandlung beteiligt waren, nachgewiesen werden muss“, heißt es in den Antragsrichtlinien. Die britische Regierung definiert „schwerbehindert“ als eine Behinderung von mindestens 60 Prozent.

Nach Angaben der britischen Regierung können auch Familienangehörige von kranken oder verstorbenen Personen in deren Namen einen Antrag stellen.

„Sie können diese Zahlung auch für eine Person beantragen, die aufgrund bestimmter Impfungen schwerbehindert ist und deshalb verstorben ist“, heißt es in der Anleitung. „Um einen Antrag stellen zu können, müssen Sie den Nachlass verwalten.“

Nach Angaben der National Health Service (NHS) Business Services Authority, die für das VDPS zuständig ist, wurden bis Mai 2022 über 1.681 Anträge im Zusammenhang mit Covid-Impfungen eingereicht und bearbeitet.

„Nach dem derzeitigen Zeitplan gehen wir davon aus, dass wir in den meisten Fällen innerhalb von 12 Wochen ein Ergebnis des unabhängigen medizinischen Gutachters erhalten werden, sobald die medizinischen Unterlagen zur Bewertung eingesandt wurden“, wird ein Sprecher zitiert.

Das Programm ähnelt dem National Vaccine Injury Compensation Program hier in den Vereinigten Staaten, das von der Health Resources & Services Administration (HRSA) geleitet wird.

Der Unterschied besteht darin, dass Amerikanern, die durch Impfungen mit dem Virus geschädigt wurden, keine Entschädigung angeboten wird, da die Regierung hier die Impfungen nicht als etwas anderes als „sicher und wirksam“ anerkennt.

Tatsächlich sind die Impfstoffunternehmen von jeglicher Haftung für Verletzungen und Todesfälle, die auf ihre Gifte zurückzuführen sind, abgeschirmt. Im besten Fall – jedenfalls wenn Sie Brite sind – erhalten Sie eine bescheidene Geldsumme, um Sie zum Schweigen zu bringen, wie es jetzt in Großbritannien geschieht.

„Das neue Programm folgt auf eine Kontroverse über die mangelhafte Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe sowie auf massive Interessenkonflikte zwischen Vertretern der Pharmaindustrie und Politikern, die Impfstoffe vorschreiben“, so Winters über das Programm.

„Staatliche Gesundheitsbehörden haben auch dazu beigetragen, Daten aus COVID-19-Impfstoffversuchen zu verschleiern, die, wenn sie veröffentlicht werden, darauf hindeuten, dass die Impfstoffe nicht das gleiche Maß an Immunität verleihen, wie von ihren Befürwortern im Weißen Haus und in den Mainstream-Medien angepriesen.“

Im Kommentarbereich von Natural News wies einer unserer Leser darauf hin, dass die Gesamtzahl der Todesfälle in der Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen im letzten Jahr um mindestens 40 Prozent in die Höhe geschnellt ist, was darauf hindeutet, dass wahrscheinlich viel mehr Briten und ihre Familien eine Entschädigung beantragen werden.

„Mehrere Lebensversicherungsgesellschaften sprachen von einem 6-Sigma-Ereignis, das nur einmal in einem Jahrtausend auftritt“, schrieb eine Person. „Sie erachten das für schlecht? Warten Sie bis zum nächsten Jahr.“