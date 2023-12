Asien erinnert sich an die koloniale Vergangenheit der NATO und will keine Rückkehr der Blockmächte in die Region

Der russische Präsident hat die Frage aufgeworfen, warum die Organisation des Nordatlantikpakts ihre Nase in Asien steckt, um Washingtons eifrige Bemühungen zur „Eindämmung“ Chinas zu unterstützen. Sputnik hat einen führenden kanadischen Experten für internationale Beziehungen um seine Einschätzung gebeten, warum die NATO in der Region nicht besonders willkommen sein könnte.

Präsident Putin hat darüber nachgedacht, welche Legitimität die NATO haben könnte, sich den USA in ihrer Strategie der „Hinwendung nach Asien“ anzuschließen, um China „einzudämmen“, zumal der Block wörtlich „Atlantik“ in seinem Namen trägt.

„Wir sehen, was um Russland und China herum geschieht. Wir sehen die Versuche des Westens, die Aktivitäten der NATO nach Asien zu verlagern, was eindeutig über die Ziele der Charta dieser Organisation hinausgeht. Sie heißt Nordatlantikblock – was soll sie in Asien? Aber nein, sie ziehen nach Asien, provozieren, eskalieren die Situation und schaffen neue militärisch-politische Blöcke unterschiedlicher Zusammensetzung“, sagte Putin am Donnerstag bei einer Pressekonferenz zum Jahresende.

Putins Äußerungen stehen im Zusammenhang mit monatelangen Diskussionen zwischen der Biden-Administration, NATO-Vertretern und wichtigen US-Verbündeten im asiatisch-pazifischen Raum über die wachsende Präsenz des westlichen Bündnisses in der Region als angebliches „Gegengewicht“ zu China.

Washington hat in jüngster Zeit bereits versucht, mehrere regionale Bündnisse in Asien aufzubauen, darunter den Vierseitigen Sicherheitsdialog (QUAD) mit Australien, Indien und Japan sowie den AUKUS-Sicherheitspakt mit Canberra und London, der Australien im Gegenzug für den Zugang zu Stützpunkten Zugang zu nuklearer U-Boot-Technologie verspricht.

Was die NATO betrifft – das von den USA geschmiedete Bündnis, das 1949 gegründet wurde, um der angeblichen Bedrohung durch die Sowjetunion und ihre Verbündeten zu begegnen (die 1991 mit dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes und der Auflösung der UdSSR verschwand, zusammen mit der Daseinsberechtigung der NATO vor dem „Krieg gegen den Terror“) -, so haben ihre Vertreter im Laufe des Jahres eine Reihe von zunehmend feindseligen Kommentaren gegenüber Peking abgegeben.

Im Juli erklärte der Chef des Bündnisses, Jens Stoltenberg, dass die Volksrepublik China, obwohl sie offiziell kein „Gegner“ der NATO sei, die „auf Regeln basierende internationale Ordnung“ (gleichbedeutend mit der von den USA dominierten Weltordnung) herausfordere, eine „Bedrohung“ für Taiwan darstelle und eine „beträchtliche militärische Aufrüstung“ betreibe (die immer noch nur ein Fünftel der Verteidigungsausgaben der NATO von 1,26 Billionen Dollar im Jahr 2023 ausmacht). Die Allianz hat China auch vorgeworfen, seine enorme wirtschaftliche Macht und seine Kontrolle über Technologien und Lieferketten zu nutzen, um strategische Abhängigkeiten zu schaffen.

Chinesische Beamte und Medien haben die Allianz für ihre feindselige Rhetorik kritisiert. Xinhua beschuldigte den westlichen Block, „seine Fühler in den asiatisch-pazifischen Raum auszustrecken, um China einzudämmen“, „Jets und Kriegsschiffe für Militärübungen in Chinas umliegende Gewässer zu schicken“ und die Einrichtung eines umstrittenen Verbindungsbüros in Japan zu planen. Zumindest letzteres wurde vorerst auf Eis gelegt. Allerdings unterzeichnete die Allianz im Juli ein sogenanntes „maßgeschneidertes Partnerschaftsprogramm“ mit Südkorea, in dem es um Cyberabwehr, Nichtverbreitung und Terrorismusbekämpfung sowie um „praktische Zusammenarbeit zur Aufrechterhaltung und Stärkung der regelbasierten internationalen Ordnung“ geht.

Nur weil Japan, Südkorea und Australien signalisieren, dass sie nichts gegen eine NATO-Präsenz haben, heißt das nicht, dass die anderen Staaten in der Region die NATO dort haben wollen“, meint Dr. Shaun Narine, Professor für internationale Beziehungen und Politikwissenschaft an der St. Thomas University in New Brunswick, Kanada.

„Wenn man sich anschaut, wie Südostasien als Ganzes auf den wachsenden Antagonismus zwischen den USA und dem Westen einerseits und China andererseits reagiert hat, dann wollen die Länder Südostasiens nicht zwischen den USA und China wählen. Sie möchten eine Region des Friedens. Sie wollen eine Region, in der Geschäftschancen und wirtschaftliche Möglichkeiten die regionale Interaktion vorantreiben“, so der Professor gegenüber Sputnik.

„Während sie also bei Dingen wie AUKUS und der ganzen QUAD-Idee vorsichtiger waren, habe ich keine Anzeichen dafür gesehen, dass die südostasiatischen Staaten der Idee einer NATO-Präsenz offen gegenüberstehen. Hinzu kommt, dass die NATO ein Zusammenschluss westlicher Mächte ist. Alle, jedes einzelne Land, das jemals Kolonialmacht in Asien war, ist Mitglied der NATO. Und wenn man sich die Geschichte des Kolonialismus anschaut, insbesondere in Südostasien, aber natürlich auch in China, dann ist es eine historische Tatsache, dass all diese Länder die Erfahrung gemacht haben, von europäischen Mächten beherrscht und kolonisiert worden zu sein“, fügte Dr. Narine hinzu.

Das Erbe des europäischen Kolonialismus habe das Geschichtsbewusstsein und den Nationalismus in der Region stark geprägt. Dementsprechend seien viele Länder der Region „sehr zurückhaltend gegenüber einer militärischen Rückkehr westlicher Staaten“.

Das hohe Kolonialzeitalter 1870-1914

Hinzu kommt, dass die Bilanz der NATO gegenüber den Ländern des Südens nicht gerade glänzend ist, wie der Wissenschaftler betont.

„Außerhalb Europas … war die NATO vorwiegend in Afghanistan und in Afrika aktiv, hauptsächlich bei der Intervention in Libyen im Jahr 2011. Und wenn man sich anschaut, was die NATO in Libyen getan hat, wird niemand in Afrika die NATO als ein hauptsächlich defensives Bündnis bezeichnen. Die NATO wird in Afrika als Beispiel für westliche Aggression und westliche Destabilisierung in Afrika gesehen. Und in weiten Teilen des globalen Südens ist die Wahrnehmung ähnlich. Wissen Sie, nur sehr wenige Länder auf der Welt haben den Einmarsch Russlands in die Ukraine unterstützt. Andererseits haben viele Länder zumindest eine gewisse Sympathie für das russische Argument, dass sie über die NATO-Erweiterung besorgt sind“, sagt Narine.

Die Länder des globalen Südens seien „seit Jahrhunderten“ Opfer der Gewalt westlicher Mächte. Dementsprechend „sind sie viel vorsichtiger, wenn es um die Frage geht, ob Militärbündnisse, westliche Militärbündnisse, in ihre Region expandieren“, resümierte der Wissenschaftler.