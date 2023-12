COVID-Schwester deckt tödliche Krankenhausprotokolle auf

Von Patricia Harrity

The Children’s Health Defense befragte Gail McCrae, die während der COVID-Zeit als Krankenschwester in der kalifornischen Bay Area arbeitete, die bekanntermaßen eine der am strengsten kontrollierten Bevölkerungsgruppen in den Vereinigten Staaten war. Gail sagt: „Wir haben uns an die Vorschriften gehalten, nicht nur bei den Abriegelungen und der Maskierung, sondern auch bei den Covid-Injektionen. Als Krankenschwester konnte sie sehen, dass wir belogen wurden, als COVID zum ersten Mal angekündigt wurde, denn die Krankenhäuser wurden abgeriegelt, elektive Operationen wurden gestoppt, und das Krankenhaus, in dem sie arbeitete, war völlig leer, aber die Nachrichtensendungen erzählten der Öffentlichkeit, dass sie voll und überfüllt waren.

McCrae und andere Kollegen aus ganz Kalifornien waren im ersten Jahr von Covid im Jahr 2020 zu keinem Zeitpunkt überlastet. Im Winter 2020/21 füllte sich das Krankenhaus mit Grippepatienten, aber das passierte jedes Jahr in den zwölf Jahren, in denen sie in der Akutversorgung gearbeitet hatte. Das war nichts Ungewöhnliches.

Das machte McCrae darauf aufmerksam, dass „Dinge vor sich gingen, die nicht hätten passieren dürfen“, sagt sie. Und als sie Familienangehörigen mitteilen musste, dass sie aufgrund der Isolationspolitik nicht am Bett ihrer sterbenden Angehörigen sein konnten, war das für sie ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ein Verstoß gegen ihren Eid.

„Ich wusste sofort, dass das nicht hätte passieren dürfen“, sagte sie. „Wir isolieren Menschen im Gefängnis, wir stecken sie in den Knast, wenn sie etwas falsch machen, um sie zu foltern, und genau dazu fühlte ich mich gezwungen, als ich den Familienangehörigen meiner Patienten mitteilen musste, dass sie nicht ins Krankenhaus kommen konnten, um bei ihren sterbenden Angehörigen zu sein.“

Die Krankenschwester wusste, dass sie kritisch hinterfragen musste, was ihr aufgetragen wurde, wie z. B. die Verabreichung von Remidisvir, von dem sie wusste, dass es sich um ein Medikament mit experimenteller Zulassung handelte und dass es das einzige Medikament war, das sie Patienten geben durfte, die mit „Covid“ ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Remidisvir ist jedoch ein Virostatikum, und sie wusste aus ihrer Krankenpflegeausbildung im Rahmen ihres Bachelor-Studiums, dass ein Virostatikum bei einer Virusinfektion nicht länger als 24 bis 48 Stunden nach dem Auftreten der Symptome verabreicht werden sollte, aber die Patienten erhielten es in der Regel erst zehn bis zwölf Tage nach dem Auftreten der Symptome, was mehr schadet als nützt.

Leider, so sagt sie, würde sie ihre Kollegen fragen: „Warum geben wir dieses Medikament?“ und „Warum machen wir das?“ Man kann also davon ausgehen, dass sie, wie viele andere Krankenschwestern auch, wusste, dass es falsch war, es aber trotzdem tat.

Das Interview ist in diesem X-Video unten zu sehen.

Covid Nurse Speak Out https://t.co/6foLLU7bfZ — Children’s Health Defense (@ChildrensHD) December 10, 2023

Übersetzung:

Als in meiner Gemeinde COVID angekündigt wurde und die Krankenhäuser geschlossen und die elektiven Operationen gestoppt wurden, leerte sich unser Krankenhaus komplett, und das war einer der Momente, in denen ich zum ersten Mal merkte, dass wir belogen wurden, weil der Öffentlichkeit in den Nachrichten gesagt wurde, dass die Krankenhäuser voll und überlastet seien, was nicht der Fall war.

Ich hatte Kollegen im ganzen Bundesstaat Kalifornien, die in allen Abteilungen des Krankenhauses in der Akutversorgung arbeiteten, und nicht ein einziges Mal in diesem ersten Jahr der COVID im Jahr 2020, im Winter 2021, waren unsere Krankenhäuser überlastet.

Ich würde sagen, dass es im Winter 2020 und 2021, wie jedes Jahr, Menschen mit Grippe gab und die Krankenhäuser überfüllt waren. Das passiert jedes Jahr.

Das war in den ganzen 12 Jahren so, in denen ich in der Akutversorgung gearbeitet habe.

Es war also nicht ungewöhnlich. Wir waren nicht überfordert, und die Öffentlichkeit wurde belogen. Das hat mir wirklich die Augen dafür geöffnet, dass da Dinge vor sich gingen, die nicht hätten passieren dürfen.

Mit der Einführung der Isolierungen wurden auch die COVID-Protokolle eingeführt, und ich bemerkte nicht sofort, welchen Schaden diese Protokolle anrichteten, bis ich Familienmitgliedern sagen musste, dass sie nicht an das Bett ihrer sterbenden Angehörigen kommen konnten.

Für mich war das ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ein Verstoß gegen meinen Eid, von dem ich sofort wusste, dass er nicht hätte begangen werden dürfen. Wir isolieren Menschen im Gefängnis.

Wir stecken sie in den Knast, wenn sie etwas Falsches getan haben, um sie zu foltern. Und genau dazu fühlte ich mich gezwungen, als ich den Familienangehörigen meiner Patienten mitteilen musste, dass sie nicht ins Krankenhaus kommen konnten, um bei ihren sterbenden Angehörigen zu sein.

Diese kleinen Verstöße, die ich erkannte, halfen mir, zu akzeptieren, dass ich kritischer analysieren musste, was mir aufgetragen wurde und was um mich herum im Krankenhaus geschah.

Nachdem ich diese beiden Dinge zu Beginn der COVID-Schließungen durchgemacht hatte, half es mir wirklich, innezuhalten und nachzudenken, wenn mir etwas aufgetragen wurde.

Die nächste Sache war die Verabreichung von Remdesivir.

Das war ein Medikament mit experimenteller Zulassung. Es war das einzige Medikament, das wir Patienten verabreichen durften, die mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Und es war ein Virostatikum.

In meinem Bachelor-Studiengang für Krankenpflege hatte man mir beigebracht, dass man ein Virostatikum bei einer Virusinfektion nicht länger als 24 bis 48 Stunden nach Auftreten der Symptome verabreichen darf.

Und so wurde dieses Medikament Patienten, die mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden, in der Regel erst 10 bis 12 Tage nach Auftreten der Symptome verabreicht.

Ich fragte also meine Kollegen: Warum geben wir dieses Medikament? Die Verwalter meines Krankenhauses, warum tun wir das? Und ihre Augen wurden glasig.

Und ich würde ihnen sagen, dass wir Beweise dafür haben, dass die Verabreichung von Virostatika mehr als zwei Tage nach Auftreten der Symptome mehr Schaden als Nutzen bringt.

Die Risiko-Nutzen-Analyse steht in keinem Verhältnis zueinander. Hinzu kommt, dass es sich um ein Produkt für den experimentellen Einsatz handelt. Und ich wusste, dass jede dieser Dosen über 3.000 Dollar kostete.

Das war also ein weiteres großes Warnsignal.

Der nächste Teil der COVID-Protokolle, der mich sehr beunruhigte, war die Tatsache, dass zu Beginn der Krankenhauseinweisung wegen COVID ein Team von Intensivmedizinern für Atemwegserkrankungen vor dem Kongress auftrat und aufzeigte, wie wirksam hoch dosierte Steroide bei der Behandlung von Patienten mit COVID waren.

Und wir haben diese Empfehlungen für hochdosierte Steroide nicht nur ignoriert, sondern sie sogar aus unseren Krankenhäusern verbannt, um sie einzusetzen.

Es kommen also Patienten zu uns, die von den Medien zu Tode gefürchtet werden. Sie werden von ihren Angehörigen isoliert. Sie werden mit Steroiden behandelt.

Ich möchte noch etwas zu diesen Steroiden sagen, denn das ist wirklich wichtig. Das COVID, was auch immer es war, das Virus, was auch immer COVID war, verursachte mehr Entzündungen, als wir jemals im Krankenhaus gesehen hatten.

Es gibt also einen Laborwert, der CRP heißt, und selbst bei Grippe und ähnlichen Dingen hatten wir noch nie einen so starken Anstieg des Entzündungsmarkers CRP gesehen wie bei COVID.

Die Regierung, die CDC und diese Organisationen mit den drei Buchstaben sagen den Ärzten, dass sie keine Steroide verabreichen dürfen, was die beste Behandlung für einen entzündlichen Prozess ist.

Das war absolut kriminell. Man kann Steroide für den entzündlichsten Krankheitsprozess, den die Menschheit je gesehen hat, nicht zurückhalten.

Wir haben also die Isolierung von Patienten, die Panikmache durch die Medien, die Zurückhaltung von Steroiden und die Verabreichung von Remdesivir.

Das waren die Dinge, mit denen ich bei der Arbeit zurechtkommen musste und bei denen ich jeden Tag das Gefühl hatte, dass ich meinen Eid als Arzt verletze.

Erst nach der Einführung der Impfungen konnte ich meine Arbeit nicht mehr machen. Das war also der nächste Teil dessen, was ich erlebt habe.

Wie ich bereits sagte, arbeitete ich in der Bay Area in Kalifornien für eine Organisation namens Kaiser Permanente, die ein umfassendes Versorgungsangebot hat. Ihre Struktur ist so aufgebaut, dass Sie Ihre Grundversorgung, Ihre Akutversorgung, die Kinderärzte, alle Medikamente und Impfstoffe in derselben Organisation erhalten.

Der COVID-Impfstoff wurde also in meinem Krankenhaus verabreicht. Im Februar, also im Januar 2021, wurden die Impfungen für die Ärzte freigegeben. Aber die Öffentlichkeit wurde erst gegen Ende Februar informiert.

Anfang März merkte ich also, dass mein Krankenhaus überfüllt war, und das ist ungewöhnlich, weil wir im Winter einen Ansturm haben, so funktioniert das Krankenhaus, im Sommer ist es leer und im Winter ist es voll, das ist der Zyklus.

Und so begann ich im März 21 zu bemerken, dass es sehr merkwürdig war, dass ich all diese Anrufe bekam, um zur Arbeit zu kommen, weil das Krankenhaus unterbesetzt war, und es hörte nicht auf.

Zu dieser Zeit absolvierte ich gerade eine Ausbildung zur Krankenschwester und Krankenpflegerin. Ich arbeitete also drei Wochen im Krankenhaus und nahm mir dann eine Auszeit, um für meine Ausbildung zu lernen.

8:55 – Als ich im Juni ins Krankenhaus kam, war ich also drei Wochen dort. Drei Wochen von März bis April und dann noch einmal drei Wochen von Mitte Juni bis Anfang Juli, und ich habe ununterbrochen gearbeitet.

Im Grunde habe ich jede einzelne Schicht doppelt gearbeitet. Ich wurde drei-, manchmal viermal am Tag angerufen, um zur Arbeit zu kommen, weil das Krankenhaus so unterbesetzt war.

Und dann, im Juni, kam mein Vorgesetzter auf mich zu und sagte zu mir: Gail, dieses Krankenhaus hat dreimal so viele Patienten aufgenommen wie jemals zuvor, seit es eröffnet wurde.

Das ist also ein Anstieg der Krankenhauseinweisungen um 300 %, der direkt mit dem Auftreten dieser Impfungen zusammenhängt.

Darf ich fragen, was Sie damit sagen wollten? Sagten Sie Herzleiden, Blutgerinnsel oder sagten Sie COVID?

Es war also in dieser Woche, Ende Juni. Es war um den 28. des Monats herum, als mein Vorgesetzter zu mir kam und dies zu mir sagte. Und in dieser Woche hatte ich erwähnt, dass ich im Grunde in jeder Schicht, die ich arbeitete, Doppelschichten machte, und dass ich aufgrund meiner Position in der Graduiertenschule die so genannte „per diem“ Position innehatte.

Das bedeutet also, dass ich oft, wenn ich zur Arbeit komme, einspringe. Ich fahre überall dorthin, wo man mich im Krankenhaus braucht.

Als mein Vorgesetzter mir mitteilte, dass wir dreimal so viele Patienten aufgenommen hatten wie je zuvor, kam ich am nächsten Tag zu einer Doppelschicht und teilte die 16 Stunden auf zwei verschiedene Stationen auf.

Und ich bekam Berichte über jeden einzelnen Patienten auf beiden Stationen. Und da wurde mir klar, dass es sich um Injektionsverletzungen handelte, denn das sind etwa 30 Patienten pro Station.

Ich bekam Berichte über jeden einzelnen, der wegen irgendeines merkwürdigen Gerinnsels dort war, von dem ich noch nie gehört hatte, ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt.

Ich hatte bis zu diesem Tag vier Patienten mit schnell einsetzender Guillain-Barre-Krankheit gesehen. In meiner gesamten Laufbahn hatte ich zwei gesehen, 10 Jahre als Krankenschwester in der Akutversorgung.

11: 11 – Ich hatte mich um zwei Patienten mit Guillain-Barre gekümmert, innerhalb weniger Wochen hatte ich vier gesehen, und ich hatte die Gelegenheit, zwei dieser Patienten direkt zu fragen, was sie für die Ursache des Ausbruchs ihrer Guillain- Und zwei von ihnen sagten mir, dass sie innerhalb von 24 Stunden vor dem Auftreten der Symptome diese COVID-Impfungen erhalten hatten, und ich wandte mich daraufhin an meine Vorgesetzten und sagte: „Ich habe Berichte über zwei Abteilungen voller Patienten erhalten, die alle die seltsamsten Symptome haben, und mehrere von ihnen bestätigen, dass sie gerade diese COVID-Impfungen erhalten haben.

Wie kann ich das melden? Und mein direkter Vorgesetzter antwortete, dass wir das nicht melden können, weil wir nicht beweisen können, dass diese Impfungen die Ursache dafür sind, dass diese Injektionen verursacht werden.

Eine meiner Kolleginnen, die eigentlich die Krankenschwester in der COVID-Injektionsklinik war, kam eines Tages auf mich zu, und sie will das nicht öffentlich sagen, weil sie Angst hat, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Aber sie hatte ihren Vorgesetzten dasselbe gefragt, und der sagte ihr, dass sie entlassen würde, wenn sie auch nur einen einzigen Zwischenfall melden würde.

Wir wurden also ständig unter Druck gesetzt, nicht zu berichten. Auf all meine Bedenken bezüglich der COVID-Protokolle für Krankenhauspatienten wurde nicht eingegangen. Ich erwähnte mehrfach, dass ich das Gefühl hatte, wir würden unsere Eide verletzen. Ich wurde ignoriert.

Kurz nach dieser Zeit, im Juni 21, ließ ich mehreren Mitarbeitern meines Krankenhauses gerichtliche Dokumente zustellen, und sie feuerten mich als Vergeltung dafür, dass ich versucht hatte, sie für das, was ich beobachtet hatte, zur Verantwortung zu ziehen. Aber ich habe mich viel gefragt, und ich denke, dass eines der wichtigsten Dinge ist, dass die Leute zu mir sagen: „Warum meldest du dich und deine Kollegen nicht?

Und ich möchte hier wirklich anerkennen, wie ich in diese Position gekommen bin, denn ich denke, dass ich bemerkt habe, als das alles passierte, dass es wahrscheinlich 30 % meiner Kollegen waren, die sahen, was ich sah.

Es geht um die Liebe zum Detail, um kritisches Denken, um die Fähigkeit, das, was man sieht, wirklich gründlich zu analysieren, und dann weiter zu ergründen, warum es passiert ist.

Diese Art von Fähigkeiten in Kombination mit der Tatsache, dass ich in der High School nicht auf eine öffentliche Schule gegangen bin, hat mich wirklich daran erinnert.

Die ganze Situation auf den COVID-Etagen erinnerte mich daran, wie ich mich in der High School fühlte, als ich zu Hause unterrichtet wurde und nicht zu den „In-Crowds“ gehörte. Und ich sah, wie es meinen Kollegen erging, wie sie zu den „In-Crowds“ gehören wollten. Sie wollten nicht aus der Reihe tanzen.

Sie wollten ihr Einkommen nicht gefährden, sie hatten Hypotheken, und so entschieden sie sich dafür, das zu tun, was einfach war, und mitzumachen, und ich sagte zu ihnen: Das ist etwas, was ich als das Stärkste von allem empfunden habe, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, nämlich dass ich frei bin. Wissen Sie, ich schaue mir meine Kollegen an und weiß, dass sie ihre Seele verkauft haben.

Sie wissen, dass sie diese Dinge tun. Sie setzen ihre Ethik und ihre Moral aufs Spiel. Für mich ist es einfach so ermutigend, weil ich weiß, dass meine Kinder eine Führungspersönlichkeit sehen und dass sie durch das, was sie bei mir gesehen haben, ermutigt werden. Und am Ende des Lebens, am Ende des Tages, sind das die Dinge, die zählen. Mein Gehaltsscheck ist irrelevant.

Und ich denke, das ist wirklich das, was ich aus all dem mitgenommen habe: wie frei ich mich fühle und wie glücklich ich bin, dass ich meinen Kindern zeigen kann, wie man frei lebt.

Gail McCrae wird dann von der Interviewerin von Children’s Health Defense befragt. (Siehe X Video)

Interviewer – Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe ein paar Fragen, wenn das in Ordnung ist, zu dem, was wir auf unseren Reisen gesehen haben.

GM – Ja.

Int. – Ich versuche also in meinem Kopf herauszufinden, was hier vor sich geht, weil wir zahlreiche Menschen, unzählige Menschen, hier sitzen haben, die uns erzählen, dass sie ungeimpft sind, und jeder einzelne ist ungeimpft, hat dieses Krankenhausprotokoll zu Tode gebogen bekommen. Richtig, das wissen wir.

Sie haben einige der Papiere gesehen. Sie wissen, wovon ich spreche. Dann versuche ich herauszufinden, wo, denn wir wissen, dass die Krankenhäuser voll von Geimpften sind, die ihre

Was hast du da gesehen? Sie war Krankenschwester auf der Intensivstation und erzählte uns, dass das Abrechnungssystem es nicht zulässt, jemanden zu kodieren, so dass man auch dann als ungeimpft eingestuft wird, wenn man einmal Pfizer, einmal Moderna, einmal Johnson & Johnson bekommen hat, Das heißt also, dass man eine Klasse von Ungeimpften hätte sein können, wir haben nur noch niemanden getroffen, und das Abrechnungssystem ließ es nicht zu, dass man ventilierte ungeimpfte Tote eintrug und dann einfach ventilierte Tote, aber es stand nie etwas von ventiliert am Ende.

GM – Ja, also hatten wir Gespräche, es gab eine Selbsthilfegruppe in meiner Gemeinde für Ärzte, die entfremdet und diskriminiert wurden, denn genauso wie die Patienten diskriminiert wurden, weil sie sich entschieden hatten, sich nicht impfen zu lassen, wurden auch die Mitarbeiter diskriminiert, und das war eigentlich eines der Themen, die zur Sprache kamen, als wir zusammenkamen und uns darüber unterhielten, wie wir die Dokumentationssysteme zur Erkennung von geimpften und ungeimpften Menschen in meiner Gemeinde bemerkten.

Ich wurde also im Oktober 21 entlassen. Es gab also sechs Monate, in denen ich mit Unterbrechungen im Krankenhaus war, um zu sehen, wie sie das Epic-System verändert hatten. Mein Krankenhaus benutzte Epic, und in meinem Krankenhaus wurde jeder Patient, bei dem COVID diagnostiziert wurde, automatisch als ungeimpft eingestuft, und wir wurden nicht darin geschult, wie wir das ändern konnten – es war ein roter Balken oben auf dem Diagramm, auf dem „ungeimpft“ stand, und sie brachten uns nicht bei, wie wir das ändern konnten.

Ich kann Ihnen also mit Sicherheit sagen, dass, als ich innerhalb einer Woche nach der Freigabe dieser Impfstoffe für die Öffentlichkeit auf den COVID-Stationen arbeitete, leicht 50 % der COVID-Patienten, die wir hatten, geimpft waren. In meinem Krankenhaus gab es nie eine Abteilung mit ungeimpften Patienten, nachdem diese Impfstoffe eingeführt worden waren.

Unsere Computersysteme waren manipuliert worden, um diese Agenda voranzutreiben. Das war bei den Kaiser Permanente’s in Kalifornien, den Sutter Health Organizations. Ich habe mit einer Kollegin gesprochen, die für dieses Krankenhaus arbeitete, und ihr episches System war mit einem Dropdown-Menü so eingestellt, dass sie nur zwei Optionen zur Auswahl hatte, wenn bei einem Patienten COVID diagnostiziert wurde.

Es gab zwei Optionen in ihrem System, aus denen sie auswählen konnte, dass der Patient ungeimpft war oder dass sein Impfstatus unbekannt war, so dass sie gezwungen war, jeden Patienten mit COVID als unbekannt zu dokumentieren, was mir bekannt vorkam, und als ich dann sah, wie die Medien das verdrehten, um zu sagen, dass alle Patienten, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, ungeimpft waren, haben sie es genau so gemacht.

Sie haben unsere Aufzeichnungssysteme manipuliert und dem Personal nicht beigebracht, wie man die Aufzeichnungen so verändert, dass sie wahrheitsgemäße Beweise liefern.

So kam es, dass wir versuchten, bei diesen Patienten, die eigentlich mit COVID geimpft waren, zu vermerken, dass sie geimpft waren und COVID hatten, aber um die Wahrheit zu sagen, fragten viele Mitarbeiter nicht einmal nach dem Impfstatus des Patienten, sondern gingen einfach davon aus, dass sie ungeimpft waren, weil man uns das gesagt hatte.

Es heißt, dass nur ungeimpfte Patienten mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert werden, aber das war nie der Fall.

Also waren es Leute wie ich, die tatsächlich nachfragten und versuchten, die Wahrheit herauszufinden, was geschah.

Wir wollten es von den Dächern schreien, aber ich meine, diese Dinge wurden einfach ignoriert und zensiert. Und das ist der größte Teil von all dem, dass Leute wie ich, die dort waren und die Wahrheit sagten.

Wissen Sie, wir wurden alle gefeuert und aus dem Feld entfernt, oder wir sind gegangen, weil wir das ethisch nicht verantworten konnten. Jetzt haben wir es mit medizinischen Einrichtungen zu tun, die voll von Leuten sind, die kein Rückgrat haben, um aufzustehen und das Richtige zu tun.

Deshalb mache ich mir große Sorgen um die Zukunft der Medizin in diesem Land, denn wir haben all die Ärzte kriminalisiert und diszipliniert, die eigentlich dazu da waren, unsere Patienten und Familien zu schützen. Das ist ein gefährlicher Ort. Ich würde kein Familienmitglied in ein Krankenhaus bringen.

INT. – Ich danke Ihnen dafür. Danke, dass Sie so ehrlich sprechen und so mutig sind. Das ist so wichtig. Ich weiß wirklich alles zu schätzen, was Sie für uns getan haben und immer noch tun.

GM – Auf jeden Fall.