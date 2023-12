Letzte Chance, um aus der Klemme zu kommen?

Von Michael Snyder

Die Zeit läuft uns davon. In letzter Zeit habe ich von so vielen Menschen gehört, dass 2024 das Jahr sein wird, in dem unsere Gesellschaft den Bach runtergeht. Unser Finanzsystem steht am Rande der Katastrophe, die Kriminalität explodiert im ganzen Land, die Obdachlosigkeit steigt so schnell wie nie zuvor, die Lebensmittelbanken sehen sich einer noch nie dagewesenen Nachfrage nach ihren Dienstleistungen gegenüber, und ich glaube, dass 2024 das chaotischste Wahljahr in der Geschichte unseres Landes sein wird. Und all dies geschieht natürlich vor dem Hintergrund eines globalen Umfelds, in dem Kriege, Seuchen, wirtschaftliche Probleme, Hungersnöte und Naturkatastrophen zunehmen. Um uns herum tobt ein „perfekter Sturm“, und Millionen und Abermillionen von Amerikanern sind zutiefst besorgt darüber, wie unsere unmittelbare Zukunft aussehen wird.

Wo werden Sie also sein, wenn der Sturm endgültig losbricht?

In den letzten Jahren haben wir einen Massenexodus der Konservativen aus den blauen Staaten erlebt. Fox News berichtet zum Beispiel, dass 65 Prozent derjenigen, die kürzlich in den Bundesstaat Idaho gezogen sind, Republikaner sind und nur 12 Prozent Demokraten…

Aus den vom Staatssekretariat von Idaho veröffentlichten Daten geht hervor, dass sich von den fast 119.000 Menschen, die kürzlich in den Bundesstaat gezogen sind, 65 % als Republikaner registriert haben, gegenüber nur 12 %, die sich als Demokraten registriert haben. Die von Fox News Digital ausgewerteten Daten zeigen, dass von den rund 20.000 Amerikanern, die aus dem Bundesstaat Washington nach Idaho gezogen sind, 62 % als Republikaner registriert sind, gegenüber 12 % als Demokraten, 24 % als nicht zugehörig und 2 % als „andere“. Der Prozentsatz der registrierten Republikaner, die ursprünglich aus Washington stammen und vor kurzem nach Idaho gezogen sind, ist sogar höher als der Gesamtprozentsatz der registrierten Republikaner im Bundesstaat, der bei etwa 58 % liegt.

Und für diejenigen, die aus dem Bundesstaat Kalifornien umziehen, sind die Zahlen sogar noch dramatischer…

„Von den fast 40.000 Menschen, die Kalifornien in Richtung Idaho verließen, ließen sich satte 75 % als Republikaner registrieren, wie die von Fox News Digital ausgewerteten Daten zeigen. Nur 10 % der Kalifornier ließen sich als Demokraten registrieren, 14 % als parteilos und 2 % als „Sonstige“.

Wow!

Immobilienmakler in Idaho drängen potenzielle Kunden dazu, „der liberalen Hölle zu entkommen“ und in den Staat zu kommen, „bevor der Zusammenbruch kommt“…

„Die Seattle Times stellte fest, dass Immobilienanzeigen den Bewohnern von Staaten wie Washington raten, „der liberalen Hölle zu entkommen“ und nach Idaho zu ziehen. „Die Zeit ist nicht auf Ihrer Seite, verlassen Sie die Stadt JETZT, bevor der Zusammenbruch kommt“, heißt es in einer anderen Anzeige für ein Haus in Idaho.

Vielleicht denken Sie auch, dass Sie nach Idaho ziehen sollten.

Leider ist es für viele Amerikaner bereits zu spät, denn die Immobilienwerte haben sich in einigen Gebieten des Staates mehr als verdreifacht.

Natürlich sind auch in vielen anderen roten Bundesstaaten die Immobilienwerte in begehrten Gegenden in die Höhe geschnellt.

In der Zwischenzeit sind auch die Hypothekenzinsen in die Höhe geschnellt, und infolgedessen sind die Zahlungen für Eigenheime während der Biden-Regierung auf ein absolut absurdes Niveau gestiegen…

WSJ-Analyse des Wohnungsmarktes: Durchschnittliche monatliche Zahlung für ein neues Haus

bei Bidens Amtsantritt: $1.787 Durchschnittliche monatliche Zahlung für ein neues Haus

heute: $3.322

Sie können immer noch versuchen, umzuziehen.

Aber es wird Sie viel mehr kosten als noch vor ein paar Jahren.

Mieten ist auch eine Option, aber wir haben gerade eine Zeit hinter uns, in der die Mietpreise ebenfalls erheblich gestiegen sind…

Nach einer dreijährigen Phase, in der die Mieten in vielen US-Städten um 30 % oder mehr gestiegen sind, kommen Mieter nun in den Genuss kleinerer Erleichterungen wie dieser.

Wenn Sie vorhatten umzuziehen, hätten Sie das eigentlich schon längst tun müssen.

Aber die gute Nachricht ist, dass die Bedingungen zumindest bis Ende 2023 noch relativ stabil sind.

Wenn Sie also umziehen wollen, können Sie das immer noch tun.

Für viele von Ihnen könnte dies sogar die letzte Chance sein.

Aber warten Sie nicht zu lange, denn die Uhr tickt.

Zum jetzigen Zeitpunkt spüren die meisten Amerikaner, dass etwas furchtbar schief gelaufen ist. Die Warnzeichen sind allgegenwärtig, und die Lage wird von Tag zu Tag schlimmer.

Selbst Warren Buffett spürt, dass eine wirklich große Veränderung bevorsteht. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres verkaufte er Aktien im Wert von 28,7 Milliarden Dollar…

Warren Buffetts Firma Berkshire Hathaway verkaufte in den ersten drei Quartalen 2023 Aktien im Wert von 28,7 Mrd. USD, was von einigen Ökonomen als Alarmzeichen für die amerikanische Wirtschaft interpretiert wurde. Den Unternehmenszahlen zufolge verkaufte die in Nebraska ansässige Firma des legendären Investors und Milliardärs, der als das Orakel von Omaha bekannt ist, im ersten Quartal des Jahres Aktien im Wert von 10,4 Milliarden Dollar. Im zweiten Quartal verkaufte es Aktien im Wert von fast 13 Milliarden Dollar und kaufte weniger als 5 Milliarden Dollar. Im dritten Quartal verkaufte er Aktien im Wert von etwa 5,3 Mrd. $. Da Buffett als einer der größten Investoren aller Zeiten und als einer der reichsten Männer Amerikas gilt, werden seine Schritte genau beobachtet und analysiert.

Er hat nicht durch Dummheit so viel Geld verdient.

Buffett versteht vielleicht nicht alle Einzelheiten, aber er hat erkannt, dass etwas im Busch ist.

Wenn unsere Gesellschaft zerbricht, ist der Großteil der Bevölkerung nicht in der Lage, damit umzugehen.

Die Selbstmordrate steigt weiter an, und die Psychologen melden eine noch nie dagewesene Nachfrage nach ihren Dienstleistungen…

Im dritten Jahr in Folge berichten viele Psychologen im ganzen Land, dass ihre Patienten mit einer Verschlimmerung ihrer Symptome zu kämpfen haben und viele von ihnen eine längere Behandlungszeit benötigen. Dies sind einige der Ergebnisse einer jährlichen Umfrage der American Psychological Association, die diese Woche veröffentlicht wurde. Die APA führte diese Umfrage erstmals im Jahr 2020 durch, um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf praktizierende Psychologen zu ermitteln. Die Mehrheit der Psychologen berichtete, dass in diesem Jahr mehr Menschen eine psychiatrische Versorgung suchen, was die ohnehin schon langen Wartelisten weiter verlängert. Mehr als die Hälfte (56 %) gab an, dass sie keine neuen Patienten aufnehmen können. Bei denjenigen, die Wartelisten führen, betrug die durchschnittliche Wartezeit drei Monate oder länger, und fast 40 % gaben an, dass ihre Warteliste im vergangenen Jahr gewachsen ist.

Wenn die Bedingungen wirklich schlecht werden, werden wir Zeugen eines nationalen emotionalen Zusammenbruchs epischen Ausmaßes.

Wo werden Sie sein, wenn das passiert?

Die globalen Ereignisse beschleunigen sich weiter, und das Jahr 2024 ist weniger als drei Wochen entfernt…