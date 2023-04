Assange ist der größte Journalist aller Zeiten: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Es ist schon komisch, dass der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak gerade einen Tweet gelöscht hat, in dem er zugibt, dass Israel über Atomwaffen verfügt, während die Washington Post berichtet, dass die Verbündeten der USA wegen der Antworten, die sie geben würden, nicht über Nord Stream sprechen wollen. Es gibt so viele offene Geheimnisse, die jeder kennt, die aber nicht öffentlich zugegeben werden dürfen.

❖

Dem weltweit berühmtesten Journalisten wurde gerade ein Besuch von Reporter ohne Grenzen verweigert, weil das britische Gefängnis, in dem er festgehalten wird, „Informationen erhalten hat, dass es sich um Journalisten handelt“, und dennoch hören wir immer nur davon, wie Russland und China Journalisten misshandeln. Julian Assange ist der größte und berühmteste Journalist der Welt, und er sitzt im Gefängnis allein für das Verbrechen, guten Journalismus zu betreiben, aber natürlich sollten wir alle unsere Zeit damit verbringen, unsere Fäuste gegen weit entfernte „autoritäre Regime“ zu schütteln, die Journalisten inhaftieren.

Assange ist nicht nur der weltweit größte lebende Journalist, er ist der größte Journalist, der je gelebt hat. Dagegen gibt es wirklich kein stichhaltiges Argument. Nennen Sie mir ernsthaft einen besseren Journalisten. Das können Sie nicht. Assange begann seine journalistische Laufbahn mit der Revolutionierung des Quellenschutzes für das digitale Zeitalter und hat dann einige der größten Geschichten des Jahrhunderts aufgedeckt. Es gibt niemanden, der ihm das Wasser reichen kann, weder lebend noch tot.

Und jetzt sitzt er in einem Hochsicherheitsgefängnis, einzig und allein, weil er die beste Art von Journalismus besser gemacht hat als jeder andere auf der Welt. Das ist die Art von Zivilisation, in der Sie leben. Die Art, die den besten Journalisten aller Zeiten einsperrt, weil er Journalismus betreibt.

❖

Sie werden mich nie davon überzeugen können, dass es ein organisches Phänomen ist, dass sich die Bevölkerung immer in zwei gleich große, gegensätzliche politische Fraktionen aufspaltet, was sie immer in eine Sackgasse führt, in der sie nicht in der Lage ist, etwas zu erreichen, und zwar immer so, dass die Reichen und Mächtigen davon profitieren.

Leute, die ihre Zeit damit verbringen, sich über China aufzuregen, sind die dümmste Gruppe, mit der ich online zu tun habe. Nicht unbedingt die bösartigsten oder aggressivsten, aber definitiv die dümmsten. Sie glauben so ziemlich alles, was von irgendjemandem gesagt wird, egal wie lächerlich es ist, solange es China gegenüber kritisch ist.

In dem Moment, in dem sie irgendeine negative Behauptung über China von irgendjemandem hören, verlieren sie ihre Kritikfähigkeit und verwandeln sich in einen Haufen schaumgebremster Schwachköpfe. Das wohl bekannteste von unzähligen möglichen Beispielen war, als Jordan Peterson ein BDSM-„Melk“-Video verbreitete, weil ein Desinformationskonto angedeutet hatte, dass es Misshandlungen durch die chinesische Regierung dokumentiere.

Diese Dynamik scheint ihre Wurzeln in der generationenlangen Darstellung der Chinesen als einer mysteriösen, undurchschaubaren Rasse zu haben, deren Kultur mit unserer nicht vergleichbar ist. Das ist die einzige Erklärung, die mir einfällt, warum Westler ihrer Regierung Motive und Absichten zuschreiben, die überhaupt keinen Sinn ergeben.

Sobald man aufhört, eine Nationalität als normales menschliches Wesen mit Hoffnungen und Träumen zu betrachten, das seine Familie liebt und genau wie man selbst über die Runden kommen will, kann man alles Mögliche über ihre Motive und Ziele glauben, weil man sie in seiner Vorstellung in Außerirdische oder böse Orks verwandelt hat. Wenn Sie glauben, dass Chinesen Menschen sind, die mehr oder weniger so sind wie Sie selbst und ähnliche Beweggründe haben, dann sind Sie in der Lage, schwachsinnige Behauptungen über ihre Beweggründe und ihr Verhalten schnell zu erkennen, weil sie aus einer normalen menschlichen Perspektive keinen Sinn ergeben. Ohne diese Sichtweise ist man verloren.

Neulich hat jemand, mit dem ich mich online gestritten habe, die Chinesen beiläufig als „insektenartig“ bezeichnet und sie mit einem Ameisennest verglichen. Wenn man ein ganzes Volk auf diese Weise entmenschlicht hat, hat man alle seine Fähigkeiten zum kritischen Denken in ein Koma versetzt. Sie haben Ihren Verstand verkrüppelt.

Ein weiterer Grund, warum Menschen mit Anti-China-Hysterie die dümmste Gruppe sind, mit der ich online zu tun habe, ist, dass sie ständig mit solchem Schwachsinn gefüttert werden:

„China bereitet sich darauf vor, Amerikaner zu töten, und wir müssen uns darauf vorbereiten, uns zu verteidigen. Das Verteidigungsministerium trifft langsame Vorbereitungen, um sich China zu widersetzen“ – CPAC-Vorstandsmitglied

“China is preparing to kill Americans and we have to prepare to defend ourselves. The Defense Department is making slow preparations to oppose China” – CPAC board member @GordonGChang on @FoxBusiness pic.twitter.com/bumgwRTRZU — CPAC (@CPAC) April 3, 2023

Sie bekommen von Propagandisten des Imperiums wie Gordon Chang ständig Hirngift wie dieses in den Schädel gepflanzt.

„China bereitet sich darauf vor, Amerikaner zu töten, und wir müssen uns darauf vorbereiten, uns zu verteidigen.“ Sie meinen, China bereitet sich darauf vor, sich gegen eine völlig unverhohlene militärische Einkreisung und eine mögliche US-Intervention in einem innerchinesischen Konflikt zu verteidigen? Einem Konflikt auf der anderen Seite des Planeten als die Vereinigten Staaten? Ein Konflikt, in dem Sie, Gordon Chang, nicht kämpfen würden?

Verdammter Idiot.

Die US-Präsidentschaftswahlen 2016 haben alles verändert. Nicht, weil Trump selbst die Dinge wesentlich verändert hat (das hat er nicht), sondern weil die westlichen Medien zu diesem Zeitpunkt einen Konsens darüber bildeten, dass es ihre feierliche Pflicht ist, der US-Regierung zu helfen, einen Informationskrieg gegen Russland zu gewinnen.

Schnell bildete sich ein Konsens darüber, dass es falsch war, wenn die Medien über die WikiLeaks-Veröffentlichungen von 2016 berichteten, die angeblich von russischen Hackern stammten (was bis heute nicht bewiesen ist). Mit dieser Entscheidung wurden die letzten Anzeichen von echtem Journalismus in den Mainstream-Medien ausgelöscht. Als alle Mainstream-Journalisten akzeptierten, dass es ihre Aufgabe ist, nicht über Fakten über die Mächtigen zu berichten, sondern die Informationsinteressen ihrer Regierung und/oder bevorzugten politischen Partei zu fördern, war es vorbei. Der letzte Schimmer von Leben in einer auf Wahrheit basierenden Gesellschaft wurde ausgelöscht.

Wir haben dies seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine in vollem Umfang gesehen, mit „Journalisten“, die unkritisch über unbewiesene Behauptungen der Regierung berichteten, wichtige Fragen wie die ukrainische Todesrate ignorierten und sogar das Eingeständnis der US-Regierung akzeptierten, dass sie sie benutzt, um Lügen in einem Informationskrieg zu verbreiten.

Es hätte auch in die andere Richtung gehen können. Die Medien hätten die in den WikiLeaks-Dokumenten aufgedeckte Korruption nutzen können, um die Untersuchung von Fehlverhalten der US-Regierung zu beleben. Stattdessen wurden sie dazu benutzt, das Fehlverhalten der US-Regierung zu verbergen, zu verzeihen und zu erleichtern.