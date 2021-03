Auch die Chinesen sind bei der Impfung zurückhaltend

bangkokpost.com: Shirley Shi hat über ihre Heimatstadt drei Angebote erhalten, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Angebot aus ihrem Wohngebiet in Peking und über ihren Bürobereich -, aber die Personalmanagerin ist nicht in Eile.

„Ich möchte zuerst nach nachteiligen Auswirkungen Ausschau halten“, sagte Shi, die wie viele andere Chinesen gerne abwartet.

Durch die aggressiven Sperren und Massentests von Millionen hat China erfolgreich das Virus bekämpft, das Ende 2019 erstmals in Whuan aufgetaucht ist.

Die Impfung des bevölkerungsreichsten Landes der Welt ist jedoch eine andere Geschichte.

China arbeitet immer noch daran, die Produktion seiner vier eigenen im Inland hergestellten Impfstoffe hochzufahren, und muss noch alle im Ausland hergestellten Dosen in einem globalen Wettlauf von Rechten genehmigen.

Für Shi ist das Problem nicht die Zugänglichkeit, sondern die mangelnde Dringlichkeit.

„Angesichts der Kontrolle Chinas über die Epidemie im Inland und meinem Plan vorläufig nicht ins Ausland zu reisen, besteht vorerst keine Notwendigkeit“, sagte sie.

Chinesische Experten haben signalisiert, dass sich die Impfrate bald beschleunigen könnte.

Zhong Nanshan, ein angesehener Lungenarzt und eine nationale Schlüsselfigur im Kampf gegen Covid-19, sagte kürzlich, dass China plant, bis Juni 40 % seiner 1,4 Milliarden Menschen zu immunisieren.

Dies würde eine massive Erhöhung der Anzahl der in China verabreichten Dosen erfordern, wo derzeit nur etwa 3,5 Prozent der Bevölkerung geimpft werden.

Laut Our World in Data, einer Zusammenarbeit zwischen der Universität Oxford und einer Wohltätigkeitsorganisation, liegt dies weit hinter den 32,99 Impfungen in Großbritannien pro 100 Personen und den 25,42 in den USA.

„Das Gefühl der Dringlichkeit im Westen, wo die Impfung nicht weniger als ein erwarteter Wegbereiter ist, ist in China nicht vorhanden“, sagte Mathieu Duchâtel, Direktor des Asienprogramms am Institut Montaigne, einem in Paris ansässigen Think Tank.

Das langsamere Tempo könnte ein Risiko für China darstellen, da die Herdenimmunität verzögert wird.

Es gibt keinen weltweit anerkannten Standard für den Prozentsatz einer Population, der geimpft werden muss – oder um die notwendigen Antikörper durch Infektion zu entwickeln -, damit die Herdenimmunität gegen Covid-19 einsetzt.

In der Novemberausgabe in der medizinischen Fachzeitschrift Lancet wurde dieser Prozentsatz für einen 100 % wirksamen Impfstoff auf 60 – 72 % geschätzt, während Gao Fu, der Leiter der chinesischen Agentur zur Bekämpfung von Krankheiten, ihn in Kommentaren in dieser Woche auf 70 – 80% für China bezifferte.

China müsste sieben Monate lang täglich 10 Millionen Dosen verabreichen, um solche Schwellenwerte zu erreichen, sagte der chinesische Spezialist für Infektionskrankheiten Zhang Wenhong kürzlich in einem Forum. Laut Zhong wurden bis Ende Februar nur rund 52,5 Millionen Dosen verabreicht.

Das derzeitige Tempo sei „sehr besorgniserregend“, fügte Zhang hinzu.

Neben der Beschleunigung der Produktion hat sich China auch verpflichtet, Impfstoffe nach Übersee zu versenden, um ausländische Kritik an der anfänglichen Ausbreitung des Virus von seinem Land aus zu entschärfen.

Chinesische Unternehmen werden nach Angaben der staatlichen Medien fast 400 Millionen Dosen exportieren, und die Regierung gab bekannt, dass sie 53 Ländern kostenlose Impfstoffe zur Verfügung stellt.

China ist gefangen zwischen „sowohl der Impfpflicht zur Erreichung der Herdenimmunität … als auch der Nachfrage im Zusammenhang mit seiner Impfstoffdiplomatie“, sagte Yanzhong Huang, ein globaler Gesundheitsbeauftragter des US Council on Foreign Relations.

Huang sagte, Verzögerungen bei der Herdenimmunität könnten bedeuten, dass China bei der Wiedereröffnung seiner Grenzen – die jetzt weitgehend für alle außer den chinesischen Bürgern geschlossen sind – ins Hintertreffen gerät, während andere Volkswirtschaften voranschreiten.

Dies „könnte China schlecht aussehen lassen“, sagte er.

In China kann die öffentliche Akzeptanz des Impfstoffs auch durch Vertrauensprobleme in einem Land mit einer Vorgeschichte von Drogensicherheitsskandalen verlangsamt werden.

Das Marktforschungsunternehmen Ipsos stellte im Januar fest, dass 85 % der Erwachsenen in China bereit waren, sich impfen zu lassen, aber es war unklar, wann sie dies tun würden.

In einer Klinik in Peking sagte ein Arzt, dass allen Mitarbeitern eine Impfung angeboten habe, aber viele lehnten ab, bis weitere Daten zur Wirksamkeit des Impfstoffs verfügbar waren.

Chinesische Hersteller müssen im Gegensatz zu ihren ausländischen Konkurrenten noch detaillierte Daten veröffentlichen.

Chinas Impfungen begannen letztes Jahr mit Schlüsselgruppen wie medizinischem Personal und Staatsangestellten in Übersee. Dies wurde auf andere Bürger ausgeweitet, wenn auch größtenteils in den größten Städten.

Mit seinen Ressourcen und seiner nachgewiesenen Fähigkeit, sich für Massenanstrengungen zu mobilisieren, könnte China die Impfraten nachholen, sobald das Angebot steigt.

Zhang Yutong, eine Mitarbeiterin einer Zahnklinik, gehörte zu einem stetigen Zustrom von Menschen, die in eine Klinik in Peking strömten, nachdem ihr Arbeitgeber Impfungen arrangiert hatte.

Sie teilte AFP mit, dass fast zwei Drittel ihrer Kollegen das Angebot ebenfalls angenommen hätten.

„Die Epidemie ist zu einem festen Bestandteil des Lebens geworden. Es ist besser, Antikörper zu haben“, sagte sie.