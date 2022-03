Auf dem Weg nach Washington schließen sich immer mehr dem Trucker-Konvoi an

ON THE HIGHWAY, Oklahoma – Der größte Trucker-Konvoi der Vereinigten Staaten hat sich seit seinem Start in Kalifornien vergrößert und zieht auf seinem Weg zur Ostküste Tausende von Unterstützern an.

Der „People’s Convoy“ begann mit rund 150 Fahrzeugen und ist auf seinem Weg durch Texas und Oklahoma am Wochenende auf mehr als 250 angewachsen.

Zeitweise haben sich weitere Fahrzeuge angeschlossen. Dies und die Länge des Konvois machen es schwierig, die genaue Zahl der Teilnehmer zu bestimmen.

„Das variiert. Sagen wir, es sind etwa 50 Trucker, die wissen, dass der Konvoi kommt, und die vielleicht schon durch diese Gegend gefahren sind. Sie halten an einer Ausfahrt an und warten, bis der Konvoi vorbeikommt, und schließen sich ihm dann an. Es kann sein, dass sie sich dem Konvoi 200 oder 100 Meilen lang anschließen und dann weiterfahren, weil sie in die gleiche Richtung wie wir fahren“, sagte Maureen Steele, eine der Organisatorinnen des Konvois, der Epoch Times. „Und dann gibt es Autos, die sich anschließen … und manche fahren 30 Meilen, manche 100, manche 200, und dann hören sie auf.“

Collin Walters hat sich dem Konvoi für etwa 25 Meilen angeschlossen.

„Dies ist eine Bewegung, die jeder unterstützen sollte. Das ist ein nationales Ereignis, das Geschichte macht“, sagte Walters der Epoch Times. „Es ist ziemlich aufregend.“

Die Tante von Kathy Walters, sagte, sie sei gegen COVID-19-Impfvorschriften, wie sie von der Bundesregierung erlassen wurden. Sie sieht darin eine Verletzung des freien Willens der Amerikaner.

Die Organisatoren des Konvois sagen, dass sie gegen die Impfvorschriften, die Aufrechterhaltung des nationalen Notstands wegen COVID-19 durch die Bundesregierung und andere Maßnahmen der Regierung Biden sind.

Convoy supporters in Texas on Feb. 26, 2022. (Enrico Trigoso/The Epoch Times)

Truckers that are part of The People’s Convoy drive past an overpass with supporters in Oklahoma on Feb. 27, 2022. (Enrico Trigoso/The Epoch Times)

Convoy supporters wave American flags by the side of the road in Oklahoma on Feb. 27, 2022. (Enrico Trigoso/The Epoch Times)

Convoy supporters in Oklahoma on Feb. 27, 2022. (Enrico Trigoso/The Epoch Times)

Convoy supporters in Oklahoma on Feb. 27, 2022. (Enrico Trigoso/The Epoch Times)

Die Organisatoren haben in regelmäßigen Abständen Drohnen losgeschickt, um Schätzungen der Fahrzeuge zu erfassen, die mit der Gruppe unterwegs sind, was Tausende von Menschen an den Straßenrändern angezogen hat, als der Konvoi vorbeifuhr.

Chuck Frantz kam nach Weatherford, Oklahoma, um seine Unterstützung für den Konvoi zu zeigen.

„Das erregt die Aufmerksamkeit der Menschen“, sagte Frantz der Epoch Times auf einer Autobahnüberführung. Er bezeichnete die Vorschriften, von denen einige bereits von Gerichten für verfassungswidrig erklärt wurden, als verfassungswidrig.

Ein Sprecher der Polizeibehörde von Amarillo (Texas), die für die reibungslose Durchfahrt des Konvois sorgte, sagte der Epoch Times, es habe keine Probleme gegeben.

KTUL-TV berichtete, dass mehrere Fahrzeuge des Konvois etwa 15 Meilen westlich von Big Cabin, Oklahoma, in einen Unfall verwickelt waren. Die Oklahoma Highway Patrol, die auf Bitten um eine Stellungnahme nicht reagierte, teilte dem Sender mit, dass die Ursache des Unfalls noch untersucht wird.

Der Konvoi hatte in der Nacht zum 27. Februar in Big Bend, Oklahoma, Halt gemacht und war bereit, am 28. Februar nach Missouri zu fahren. Die Ankunft in Washington, wo die Behörden die Umzäunung des Kapitols wieder aufbauen, ist für den 5. März geplant.