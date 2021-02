Aufgeflogen: CDC hat kriminellen Betrug über COVID-19-Zahlen begangen, um die Todesfälle künstlich in die Höhe zu treiben!

Den Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) wird vorgeworfen, gegen das Bundesgesetz verstoßen zu haben, indem sie die Zahl der Todesopfer bei Coronaviren erhöht haben. Dies geht aus erstaunlichen Informationen hervor, die NATIONAL FILE erhalten hat.

Laut einer von der Public Health Initiative des Instituts für reines und angewandtes Wissen veröffentlichten Studie hat die CDC die Zahl der COVID-Todesopfer bei den Präsidentschaftswahlen 2020 illegal um mindestens 1.600 Prozent erhöht. Die Studie „COVID-19-Datenerfassung, Komorbidität und Bundesgesetz: Eine historische Retrospektive“ wurde von Henry Ealy, Michael McEvoy, Daniel Chong, John Nowicki, Monica Sava, Sandeep Gupta, David White, James Jordan und Daniel Simon verfasst. und Paul Anderson. (LESEN SIE HIER DIE LANDMARK-FORSCHUNG)

Die CDC schreibt nun gesetzlich vor, dass Amerikaner in allen öffentlichen Verkehrsmitteln Gesichtsmasken tragen müssen, da Globalisten versuchen, das Konzept der „Doppelmaskierung“ auf die Bevölkerung zu übertragen. Seit der Wahl räumt die Weltgesundheitsorganisation ein, dass PCR-Tests beim ersten Versuch nicht absolut zuverlässig sind und möglicherweise ein zweiter Test erforderlich ist.

Dies mit dem stillen Eingeständnis von CDC, dass es Virus- und Antikörpertestergebnisse für seine Fallzahlen gemischt hat und dass Menschen einen Antikörpertest positiv testen können, wenn sie Antikörper aus einer Familie von Viren haben, die Erkältungen verursachen.

Krankenhäuser in Florida hatten so viele Genauigkeitskomplikationen, dass Orlando Health zugeben musste, dass die Positivitätsrate von 9,4 Prozent bei 98 Prozent lag. Die Überwachungsgruppe All Concerned Citizens zitierte aus einer Erklärung gegenüber NATIONAL FILE und bezog sich dabei auf die Studie des Instituts für reines und angewandtes Wissen, in der es heißt:

„Die bahnbrechende peer-reviewed Forschung…behauptet, daß die CDC vorsätzlich mehrere Bundesgesetze verletzt hat, einschließlich des Information Quality Act, Paperwork Reduction Act, und Administrative Procedures Act mindestens. (Publishing Journal – Institute for Pure and Applied Knowledge / Public Health Policy Initiative) Vor allem hat die CDC illegal neue Regeln für die Datensammlung und Berichterstattung ausschließlich für COVID-19 erlassen, die zu einer 1.600%igen Inflation der aktuellen COVID-19-Todesfälle geführt haben.“

„Die Untersuchung zeigt, dass die CDC es versäumt hat, eine obligatorische Bundesaufsicht zu beantragen, und es versäumt hat, eine obligatorische Periode für öffentliche wissenschaftliche Kommentare in beiden Fällen zu eröffnen, wie es das Bundesgesetz verlangt, bevor sie neue Regeln für die Datenerfassung und Berichterstattung erlässt. Die CDC ist verpflichtet, alle Bundesgesetze einzuhalten, auch in Notfallsituationen. Die Forschung behauptet, dass die CDC vorsätzlich die Genauigkeit und Integrität aller COVID-19 Fall- und Todesfalldaten vom Beginn dieser Krise an kompromittiert hat, um die Fall- und Todesfalldaten in betrügerischer Weise aufzublähen,“

Weiter heisst es:

„Am 24. März veröffentlichte die CDC das Dokument NVSS COVID-19 Alert No. 2, das Gerichtsmediziner und Ärzte anweist, zugrundeliegende Todesursachen, die auch als Vorerkrankungen oder Komorbiditäten bezeichnet werden, zu vernachlässigen, indem sie in Teil II statt in Teil I der Todesbescheinigungen eingetragen werden, da „…die zugrundeliegende Todesursache voraussichtlich häufiger als COVID-19 die zugrundeliegende Todesursache sein wird.“

Dies war eine wichtige Regeländerung für die Berichterstattung über Todesbescheinigungen gegenüber dem 2003 erschienenen Coroners‘ Handbook on Death Registration and Fetal Death Reporting (Handbuch für Gerichtsmediziner über die Registrierung von Todesfällen und die Meldung fötaler Todesfälle) und dem Physicians‘ Handbook on Medical Certification of Death (Handbuch für Ärzte über die ärztliche Bescheinigung von Todesfällen) der CDC, die die Fachleute für die Berichterstattung über Todesfälle landesweit angewiesen hatten, die zugrundeliegenden Bedingungen in Teil I für die vorhergehenden 17 Jahre zu melden.

Diese einzige Änderung führte zu einer signifikanten Inflation von COVID-19-Todesfällen, da COVID-19 in Teil I der Todesbescheinigungen als definitive Todesursache unabhängig von bestätigenden Beweisen aufgeführt werden sollte, anstatt in Teil II als Todesursache bei Vorliegen von Vorerkrankungen aufgeführt zu werden, wie es nach den Richtlinien von 2003 der Fall gewesen wäre.

Die Forschung macht auf diesen wichtigen Unterschied aufmerksam, da er zu einer signifikanten Inflation der COVID-Todesfallzahlen geführt hat. Nach den Schätzungen des Forschers sind die COVID-19 registrierten Todesfälle landesweit um bis zu 1600% über das aufgeblasen, wie sie wirklich sind, als wenn die CDC die Handbücher von 2003 verwendet hätte“, erklärte All Concerned Citizens.

„Dann, am 14. April, verabschiedete die CDC zusätzliche Regeln ausschließlich für COVID-19 unter Verletzung des Bundesgesetzes, indem sie die Entwicklung der Datenerhebungsregeln an den Council of State and Territorial Epidemiologists (CSTE), eine gemeinnützige Einrichtung, auslagerte, wiederum ohne eine Aufsicht zu beantragen und die Möglichkeit einer öffentlichen wissenschaftlichen Überprüfung zu eröffnen.

Am 5. April veröffentlichte der CSTE ein Positionspapier Standardized surveillance case definition and national notification for 2019 novel coronavirus disease (COVID-19), in dem 5 CDC-Mitarbeiter als Fachexperten aufgeführt sind. Dieses Schlüsseldokument schuf neue Regeln für die Zählung wahrscheinlicher Fälle als tatsächliche Fälle ohne definitiven Nachweis einer Infektion (Abschnitt VII.A1 – Seiten 4 & 5), neue Regeln für die Kontaktverfolgung, die es Kontaktverfolgern erlauben, ohne Lizenz als Arzt zu praktizieren (Abschnitt VII.A3 – Seite 5), und weigerte sich dennoch, neue Regeln zu definieren, um sicherzustellen, dass dieselbe Person nicht mehrfach als neuer Fall gezählt werden kann (Abschnitt VII.B – Seite 7)“, so All Concerned Citizens.

„Durch die Verabschiedung dieser neuen Regeln ausschließlich für COVID-19 unter Verstoß gegen das Bundesgesetz wird behauptet, dass die CDC die Daten, die von gewählten Beamten und Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens in Verbindung mit unbewiesenen Projektionsmodellen des Institute for Health Metrics verwendet wurden, erheblich aufgeblasen hat, um erweiterte Schließungen für Schulen, Kultstätten, Unterhaltungsstätten und kleine Unternehmen zu rechtfertigen, die landesweit zu beispiellosen emotionalen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten führen. Eine formelle Petition wurde an das Justizministerium sowie an alle US-Anwälte gesendet, um eine sofortige Untersuchung dieser Vorwürfe durch die Grand Jury zu beantragen “, erklärte All Concerned Citizens.

So…vertrauen Sie immer noch die globalistischen Oligarchen?