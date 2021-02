Papiere, bitte: Impfpässe sind nun offiziell eingetroffen

Die britische Regierung hat einer Reihe privater Unternehmen, die Impfpässe und digitale Zertifikate zum Nachweis des Impfstatus entwickeln, beträchtliche Zuschüsse gewährt

Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis Sie aufgefordert werden, Ihren Impfstatus nachzuweisen, um Ihr tägliches Leben weiterführen zu können

Dieser eklatante Schritt in Richtung eines immer stärkeren Überwachungsstaates wird von vielen begrüßt, denen vorgegaukelt wurde, dass dies zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit notwendig sei

In den USA führen Universitäten weiterhin Abriegelungen für Studenten ein, die so weit gehen, dass sie sogar Bewegung im Freien verbieten.

In vielen Ländern wird die COVID-19-Impfung zwar nicht verpflichtend vorgeschrieben, doch indem den Geimpften besondere Privilegien eingeräumt werden, wie z. B. die Möglichkeit zu reisen, an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilzunehmen oder sogar einen Arbeitsplatz zu betreten, läuft dies im Grunde auf dasselbe hinaus und unterstellt den Geimpften eine „sauberere“ Klasse von Menschen

Für eine ermüde Öffentlichkeit, die sich danach sehnt, zur Normalität zurückzukehren, stellen Impfpässe eine verlockende Karotte dar, die als Mechanismus für Freiheit baumelt. Mit dem Nachweis einer COVID-19-Impfung kann man vielleicht wieder ein Flugzeug besteigen und frei reisen, ein Konzert besuchen oder in seinem Lieblingsrestaurant essen gehen, so wie früher.

Nur, dass Sie Ihre „Papiere“ vorlegen müssen, um Ihr Leben zu leben, ist nicht wirklich Freiheit – es ist Diskriminierung und sogar ein Schritt in Richtung technokratischer Faschismus, der die Bühne für eine zunehmende Überwachung und Aushöhlung Ihrer Privatsphäre bereitet.

Nichtsdestotrotz wird dieser eklatante Schritt in Richtung eines immer größer werdenden Überwachungsstaates von vielen begrüßt, denen vorgegaukelt wurde, die Pässe seien zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit notwendig.

Impfpässe sind in der Entwicklung

Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis Sie aufgefordert werden, Ihren Impfstatus nachzuweisen, um Ihr tägliches Leben weiterführen zu können. „Die Regierung scheint heimlich Impfpässe zu entwickeln, um sicherzustellen, dass die Technologie für jeden, der sie braucht, vorhanden ist“, schrieb Lara Prendergast, Redaktionsassistentin des Spectator.

Sie bezieht sich dabei auf die britische Regierung, die einer Reihe privater Unternehmen, die eine solche Technologie entwickeln, beträchtliche Zuschüsse gewährt hat. Dazu gehören mehr als 86.000 Dollar an Logifect, das im März 2021 eine Impfpass-App auf den Markt bringen will, und mehr als 104.000 Dollar an iProov und Mvine, die digitale Zertifikate entwickeln, die den Impfstatus anzeigen.

Prendergast: „Ihr Telefon wird höchstwahrscheinlich Ihr Impfpass sein. Der Impfstatus eines jeden Menschen wird bereits zentral vom National Immunization Vaccination System anhand seiner NHS-Nummer erfasst. Diese Informationen könnten leicht mit einer App verknüpft werden.

Auf der ganzen Welt werden Impfpässe schnell eingeführt, auch in Dänemark, das im Februar 2021 mit der Ausgabe beginnen wird. Schweden. Spanien, Italien, Zypern und Malta haben sich ebenfalls positiv zu Impfpässen geäußert, um den Tourismus anzukurbeln, während in den USA Pläne für Impfpässe evaluiert werden. Internationale Bemühungen sind ebenfalls im Gange.

Das Commons Project und das World Economic Forum haben das Common Trust Network gegründet, das die CommonPass-App entwickelt hat, die in naher Zukunft als Gesundheitspass fungieren soll.

Die App ermöglicht es den Nutzern, medizinische Daten wie ein COVID-19-Testergebnis oder einen Impfnachweis hochzuladen, woraufhin ein QR-Code generiert wird, den Sie den Behörden als Ihren Gesundheitspass zeigen. Der vorgeschlagene gemeinsame Rahmen „für eine sichere Grenzwiedereröffnung“ auf der ganzen Welt beinhaltet Folgendes:

Jede Nation muss ihre Gesundheitsprüfungskriterien für die Einreise in das Land unter Verwendung eines Standardformats in einem gemeinsamen Rahmen veröffentlichen

Jedes Land muss vertrauenswürdige Einrichtungen registrieren, die COVID-19-Labortests für Auslandsreisen durchführen und im CommonPass-Register aufgeführte Impfstoffe verabreichen

Jedes Land wird den Gesundheitsstatus von ausländischen Besuchern über Apps und Dienste, die auf dem CommonPass-Framework aufbauen, akzeptieren

Die Patientenidentifikation soll zum Zeitpunkt der Probenentnahme und/oder Impfung unter Verwendung eines internationalen Standards erfasst werden

Das CommonPass-Framework wird in die Check-in-Prozesse bei Flug- und Hotelreservierungen integriert

Letztendlich wird das CommonPass-Framework in bereits bestehende persönliche Gesundheits-Apps wie Apple Health und CommonHealth integriert werden. Wenn Sie reisen möchten, wird Ihr persönlicher Gesundheitsdatensatz ausgewertet und mit den Einreisebestimmungen eines Landes verglichen, und wenn Sie diese nicht erfüllen, werden Sie zu einer zugelassenen Test- und Impfstelle weitergeleitet.

Mehrheit befürwortet „in die Privatsphäre eindringende Technologie

Auch wenn die Mortalitätsdaten zeigen, dass COVID-19 kaum die tödliche Pandemie ist, als die sie dargestellt wurde, bleibt die Angstmacherei in vollem Gange – einschließlich der Warnungen, dass ein infektiöser, mutierter Stamm von SARS-CoV-2 unterwegs ist. Da die Angst nach wie vor allgegenwärtig ist, ist die Akzeptanz von in die Privatsphäre eingreifender Technologie“, die eine Illusion von Sicherheit verspricht sehr hoch.

In Großbritannien führten Forscher der University of Bristol zwei große Umfragen zu solchen Technologien durch, die überwältigend positiv ausfielen. Die erste Umfrage untersuchte die Akzeptanz der Bevölkerung für die Standortverfolgung über das Mobiltelefon, die es den Gesundheitsbehörden ermöglichen würde, den Kontakt zu anderen Personen zu überwachen, um gezielt soziale Distanzierung und Quarantänemaßnahmen durchzuführen.

Etwa 70 % der Befragten gaben an, dass sie eine solche App, die sie freiwillig herunterladen könnten, akzeptieren würden, und überraschenderweise sagten 65 %, dass sie eine solche App auch dann akzeptieren würden, wenn sie von der Regierung vorgeschrieben wäre und dazu verwendet würde, diejenigen zu lokalisieren, die gegen Abriegelungsanordnungen verstoßen, und Geldstrafen und Verhaftungen auszusprechen.

Eine zweite Umfrage bewertete die Akzeptanz von Impfpässen. 60 % sprachen sich dafür aus und nur 20 % waren strikt dagegen. Der Hauptautor der Studie, Professor Stephan Lewandowsky, bezeichnete die Zahl derer, die dagegen waren, als „überraschend gering“ und fügte hinzu: „Es ist faszinierend, wie die Menschen zunehmend empfänglich dafür zu sein scheinen, dass ihre persönlichen Daten verwendet werden, um sich selbst und andere darüber zu informieren, was sie tun können und was nicht. „8

Prendergast stellte diese weit verbreitete Akzeptanz in einen weiteren Kontext für die Briten, die „traditionell zutiefst misstrauisch gegenüber der Vorstellung sind, dass ein Beamter nach ‚Papieren, bitte‘ fragt:

„[Dies] … ist der Grund, warum es eine solche Gegenreaktion gegen Blairs ID-Karten gab. Wie es ein Journalist damals ausdrückte:

Wenn ich jemals aufgefordert werde, meinen Personalausweis als Beweis dafür vorzulegen, dass ich der bin, der ich behaupte zu sein, wenn ich nichts Falsches getan habe und wenn ich einfach nur herumschlendere und Gottes frische Luft atme wie jeder andere frei geborene Engländer, dann werde ich diese Karte aus meiner Brieftasche nehmen und sie in Gegenwart der Emanation des Staates, die verlangt, dass ich sie vorlege, physisch verzehren.

Dieser Journalist ist jetzt unser Premierminister. Es wäre eine außergewöhnliche Wendung der Ereignisse, wenn Boris Johnson am Ende der Mann wäre, der ein Immunitätsidentitätssystem in Großbritannien einführt.“

US-Universitäten führen gefängnisähnliche Einschränkungen ein

Auf Schritt und Tritt verschwinden altbewährte gesellschaftliche Normen – wie das Treffen von Studenten mit Freunden in ihrem Wohnheim oder das Verlassen ihres Zimmers zum Arbeiten und Trainieren -. Am 7. Februar 2021 befand sich beispielsweise die Universität von Massachusetts Amherst aufgrund eines „anhaltenden Anstiegs von COVID-19-Fällen“ in einem „Hochrisiko“-Betriebsmodus.

Dieser Status, der für mindestens 14 Tage gelten sollte, führte dazu, dass alle Klassen ferngehalten wurden und alle Studenten, egal ob sie auf oder außerhalb des Campus wohnten, angewiesen wurden, sich selbst in ihren Wohnheimen zu isolieren, außer um Mahlzeiten zu erhalten, medizinische Termine wahrzunehmen oder sich zweimal wöchentlich COVID-Tests zu unterziehen.

Ein Verstoß gegen diese Anweisung würde laut einer Pressemitteilung der Universität „disziplinarische Maßnahmen“ nach sich ziehen, die den Auszug aus dem Wohnheim oder die Suspendierung einschließen könnten. Die Studenten wurden auch darüber informiert, dass, sollten sie sich entscheiden, den Campus zu verlassen, um sich zu Hause selbst zu kasteien, „es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir in der Lage sein werden, Ihre Rückkehr zu ermöglichen“.

Sogar innerhalb eines Wohnheims wurden die Studenten angewiesen, immer in ihren Zimmern zu bleiben, außer wenn sie eine Toilette auf ihrer Etage benutzen. Bewegung im Freien oder die Versorgung eines Haustieres war erlaubt, aber nur, wenn man eine Maske trug und sich sozial distanzierte.

Dies war an der UC Berkeley jedoch nicht der Fall, die im Februar 2021 die Bewegung im Freien verbot und die Schließung der Studentenwohnheime verlängerte. Die einzigen Zeiten, in denen die Studenten ihre Zimmer während des Lockdowns verlassen dürfen, sind die medizinische Versorgung, die erforderlichen COVID-Tests, die Benutzung einer zugewiesenen Toilette oder die Beschaffung von Essen von einem Essenskiosk im Freien, wonach „Sie verpflichtet sind, sofort in Ihr Zimmer zurückzukehren.

Sind Sie sauber genug, um zu reisen?

Während viele Länder angedeutet haben, dass die COVID-19-Impfung nicht verpflichtend sein wird, indem den Geimpften besondere Privilegien eingeräumt werden, wie z. B. die Möglichkeit zu reisen, an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilzunehmen oder sogar einen Arbeitsplatz zu betreten, läuft es im Wesentlichen auf das Gleiche hinaus und unterstellt den Geimpften eine „sauberere“ Klasse von Menschen.

Es erinnert an die frühen Tage der Pandemie, als Händedesinfektionsmittel und Desinfektionstücher in einem Rausch aus den Ladenregalen flogen, um COVID zu beseitigen. Jetzt wissen wir, dass die Übertragung von COVID-19 durch Fomite – der Begriff für unbelebte Oberflächen und Objekte, die einen Erreger übertragen können – übertrieben war.

Emanuel Goldman, ein Professor für Mikrobiologie an der Rutgers New Jersey Medical School, deutete dies im Juli 2020 an, als er feststellte, dass Studien, die nahelegen, dass SARS-CoV-2 leicht über Oberflächen verbreitet werden kann, nicht der Realität entsprechen.

„Meiner Meinung nach ist die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung durch unbelebte Oberflächen sehr gering“, sagte er, und während die regelmäßige Desinfektion von Oberflächen, insbesondere in Krankenhäusern, eine vernünftige Vorsichtsmaßnahme sei, könne dies in öffentlichen Einrichtungen „zu Extremen führen, die durch die Daten nicht gerechtfertigt sind“. Im Februar 2021 unterstützte ein Leitartikel in Nature Goldmans Arbeit und schlug vor, dass kostspielige und toxische Desinfektionsmaßnahmen fehlgeleitet seien.

„Eine Ansteckung mit dem Coronavirus von Oberflächen ist selten. Die Weltgesundheitsorganisation und die nationalen Gesundheitsbehörden müssen ihre Ratschläge klarer formulieren“, heißt es in dem Leitartikel. Allein die New York City Metropolitan Transit Authority gibt jährlich geschätzte 380 Millionen Dollar für COVID-bedingte Sanierungsmaßnahmen aus, und als sie die US-Regierung fragte, ob sie sich auf Fomite oder ausschließlich auf Aerosole konzentrieren sollte, wurde ihnen gesagt, sie sollten sich weiterhin auf Fomite konzentrieren.

Derek Thompson beschreibt dies in The Atlantic als eine Art „Hygienetheater“, bei dem die Amerikaner pflichtbewusst Oberflächen reinigen und wahrscheinlich übermäßig desinfizieren, während sich das Virus am effizientesten über die Luft verbreitet.

In der Tat war ein Großteil der COVID-19-Pandemiebekämpfung in Theatralik verwickelt, einschließlich der Maskenpflicht, für die die wissenschaftlichen Beweise als „erstaunlich schwach“ beschrieben wurden. Das Hygienetheater, ähnlich wie das Theater um die Impfpässe, bietet eine Illusion von Sicherheit, die nicht auf der Realität beruht.

Diskussion um Reiseverbot für Florida wegen Ungehorsams

In den USA kündigte Florida im Dezember 2020 an, dass es keine Lockdowns und keine landesweiten Maskenmandate mehr geben werde. Der Akt führte zu Vergeltungsmaßnahmen der Bundesregierung, die die Idee eines inländischen Reiseverbots in den Bundesstaat ins Spiel brachte, angeblich um die Verbreitung neuer COVID-19-Varianten einzudämmen.

In einer Pressekonferenz erklärte Floridas Gouverneur Ron DeSantis: „Jeder Versuch einer Einschränkung durch die Bundesregierung wäre ein Angriff auf unseren Staat, der rein zu politischen Zwecken erfolgt.“ Sen. Marco Rubio stimmte zu und nannte das Gesetz verfassungswidrig: „Also, jetzt, wo sie tatsächliche Einschränkungen für Amerikaner innerhalb des Landes in Betracht ziehen, denke ich, dass es verfassungswidrig ist. Ich denke, es wird vor Gericht erfolgreich angefochten werden.

Die „technokratisch-faschistische Vision von Professor Klaus Schwab, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums, der das Buch über die vierte industrielle Revolution geschrieben hat, schreitet mit Volldampf voran. Er kündigte die „Great Reset Initiative“ des Weltwirtschaftsforums im Juni 2020 an, die unter anderem vorsieht, alle Menschen ihres privaten Vermögens zu berauben.

Den Gesundheitspass zur neuen Normalität werden zu lassen, war eigentlich von Anfang an Teil des Plans für das Commons Project, das schon lange vor der COVID-19-Pandemie mit der Entwicklung einer Software begann, die medizinische Daten erfasst. „Aber die Spitzen der Virusfälle auf der ganzen Welt in diesem Frühjahr beschleunigten die Arbeit“, berichtete die New York Times.

Während die Impfpässe zunächst für den COVID-19-Impfstoff für internationale Reisen eingesetzt werden, ist dies ein Präzedenzfall für die Ausweitung auf andere Impfstoffe und medizinische Informationen, und dann auf Inlandsreisen und sogar das Verlassen des Hauses, da die Pässe auf dem Telefon mitgeführt werden, das über die Fähigkeit zur Standortverfolgung verfügt.

Und es ist klar, dass, wenn die Faschisten kommen, sie Masken tragen werden – wahrscheinlich zwei oder drei von ihnen, je nach dem Grad ihrer Loyalität. Für jetzt, immer informiert und teilen Sie Ihr Wissen ist der erste Schritt zum Schutz Ihrer Freiheit.

