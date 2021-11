Von Phil Butler: Er ist ein politischer Ermittler und Analyst, ein Politikwissenschaftler und Experte für Osteuropa, er ist Autor des jüngsten Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Aufgepasst! Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass die liberale Ordnung im Begriff ist, eine Operation unter falscher Flagge direkt an Russlands Westgrenzen durchzuführen. Zunächst schienen die lächerlichen Behauptungen über die russische Truppenaufstockung wie Propaganda 101, aber der Wahnsinn hat jetzt an Fahrt gewonnen. Die dampfwalzenartige Angstmacherkampagne der Medien in Bezug auf russische Militärmanöver, die eigentlich eine Routine sind, kann nur eines bedeuten. Es wird etwas wirklich Schlimmes geplant, und Russland ist nicht derjenige, der es plant.

Vor einigen Tagen habe ich einen augenzwinkernden Bericht darüber geschrieben, wie CNN und POLITICO öffentliche Satellitenbilder herbeizaubern, um Russland zu beschuldigen. Die Geschichte handelte von einem Stützpunkt an der Grenze zu Weißrussland, auf dem die Elite-Panzerarmee 1 zu sehen sind. Ein Unternehmen namens Maxar Technologies, das Satellitenbilder für das US-Verteidigungsministerium und Google Earth liefert, hat angeblich „aufschlussreiche“ Bilder einer russischen Militärausrüstung veröffentlicht. Es stellte sich heraus, dass die Bilder etwa zu der Zeit aufgenommen wurden, als Russland die Zapad-2021-Übungen durchführte.

Nun aber wurde die ursprüngliche POLITICO/CNN-Spekulation angeheizt, um eine Art Zunderbüchsen-Effekt zu erzeugen, der ideal zu einer Operation unter falscher Flagge passen würde. Der britische General Sir Nick Carter hat sich als Prophet künftiger Katastrophen zu Wort gemeldet und erklärt, er sei besorgt über einen „versehentlichen“ Austausch von Waffen in der weißrussisch-polnischen Situation, der zu einem Krieg führen könnte. General Carter, der gerade als Stabschef der Streitkräfte Ihrer Majestät zurückgetreten ist, äußerte sich via CNN wie folgt:

Viele der traditionellen diplomatischen Instrumente und Mechanismen, mit denen Sie und ich im Kalten Krieg aufgewachsen sind, gibt es nicht mehr. Und ohne diese Instrumente und Mechanismen besteht ein größeres Risiko, dass diese Eskalation oder diese Eskalation zu einer Fehlkalkulation führen könnte. Ich denke, das ist die eigentliche Herausforderung, mit der wir konfrontiert werden müssen.

Aber es war nicht Russland, das die traditionelle Diplomatie zunichte machte. Präsident Putin und sein Außenminister Sergej Lawrow haben alles andere getan, als am Entspannungstisch für normalisierte Beziehungen zu betteln und zu plädieren. Auf Schritt und Tritt wird die Ukraine-Provokation, die der Westen in erster Linie angezettelt hat, als Ausrede des 21. Jahrhunderts verwendet, um die Welt gegen Russland zu entfremden. Jetzt hat ein anderer idiotischer General unbewusst enthüllt, was wahrscheinlich passieren wird. Die liberale Ordnung, die von Putins Entschlossenheit und Fähigkeit, jede Offensive zu parieren, völlig frustriert ist, mag einfach glauben, dass es keine andere Wahl als Krieg gibt. Die Anzahl und die Feindseligkeit der Schlagzeilen dienen jetzt dazu, mein Argument für „aufgepasst“ zu untermauern.

Reuters, CNN, The Independent, The Economist, Fox News, POLITICO, die Financial Times, CNBC, Military.com, Bloomberg, die New York Times, The Hill, die New York Post, ABC News, das Boulevardblatt Daily Express, Foreign Policy, der Atlantic Council, die Deutsche Welle und Dutzende weiterer Denkfabriken und Medien haben jetzt die „Warnung“ vor einer bevorstehenden russischen Invasion nachgeplappert. Die wichtige Frage ist ein einfaches „Warum?“.

Jeder, der einen PC und einen Browser hat, kann nach der Basis suchen, deren Existenz niemanden zu interessieren scheint. Auf einigen Satellitenfotos von Militäreinheiten an einem Ort, an dem sie sich befinden SOLLTEN, bereiten sich das Pentagon, die CIA, das GCHQ und der SAS der Königinmutter auf den Dritten Weltkrieg vor. Erstaunlicherweise sind die amerikanischen Medien darauf versessen, Angst zu schüren, obwohl die Ukraine die Warnungen vor der militärischen Aufrüstung ebenso zurückgewiesen hat wie Moskau. Ja, ich habe Ihnen gesagt, dass das alles seltsam ist. In der Zwischenzeit macht Putin wie üblich weiter und überlegt sich, wie er Russland eher gegen COVID als gegen NATO-Luftangriffe verteidigen kann. Aber vielleicht sollte er seine Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzen, meine ich?

Alles, woran ich im Moment denken kann, ist der Kaukasus, der Georgienkrieg, der Euromaidan-Putsch, das MH17-Fiasko, der Arabische Frühling, die US-geführte Koalition, die Luftunterstützung für ISIS-Öl fliegt, ein Regimewechsel nach dem anderen und etwa 50 Millionen unbewiesene Anschuldigungen gegen Russlands Präsidenten. Bleibt nur noch die Frage, „wie“ der nächste Stellvertreterkrieg beginnen wird. Oder vielleicht werden dieses Mal keine Stellvertreter eingesetzt. Vielleicht wird die CIA dem US-Präsidenten mitteilen, dass sie „sehr zuversichtlich“ ist, dass eine Rakete aus russischer Produktion irgendwo etwas in die Luft gesprengt hat. Oder die russische Killer-Elite wird von einem weiteren tödlichen Nervengasversagen heimgesucht. Gott weiß. Aber es wird sich für Analysten lohnen, diesen Medien-„Code“ zu entschlüsseln, der ein echtes „Duck and Cover“ verraten könnte.