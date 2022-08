Bank will keine Kredite mehr für Autos mit fossilen Brennstoffen vergeben…

Wir haben jetzt Klimaaktivismus von Banken.

Es ist soweit, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem eine große Bank angekündigt hat, dass sie unter dem Vorwand des Klimawandels keine Kredite mehr für neue Benzin- und Dieselfahrzeuge vergeben wird.

Ab 2025 werden die Kunden der Bank Australia keine Kredite mehr für den Kauf neuer Autos erhalten, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden.

Mit der Einstellung der Autokredite für neue, mit fossilen Brennstoffen betriebene Fahrzeuge senden wir ein Signal an den australischen Markt, dass sich der Übergang von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu Elektrofahrzeugen in den nächsten Jahren rasant beschleunigen wird“, so Sasha Courville, Chief Impact Officer der Bank.

In nur zwei Jahren wird die Bank also keine Kredite mehr für neue, mit fossilen Brennstoffen betriebene Autos vergeben und stattdessen nur noch den Kauf von minderwertigen Elektrofahrzeugen unterstützen. Allerdings wird die Bank auch weiterhin Kredite für den Kauf von Gebrauchtwagen mit fossilen Brennstoffen vergeben.

Jetzt beginnen also die Banken zu entscheiden, welche Autos wir unter dem Vorwand des Klimawandels kaufen können und welche nicht. Das klingt für mich eher nach KLIMAKOMMUNISMUS, oder vielleicht KLIMAFASZISMUS in diesem Fall, wo eine Bank dahintersteckt.

Aber es würde mich definitiv nicht überraschen, wenn das ESG-Bewertungssystem ein wichtiger Faktor bei ihrer Entscheidung ist, ich bin sicher, dass sie eine sehr gute ESG-Bewertung erhalten werden…

Falls Sie nicht wissen, was ESG ist, es ist im Wesentlichen ein Punktesystem, das große Unternehmen danach bewertet, wie sehr sie der globalistischen Agenda folgen. Je gehorsamer sie sind, desto besser werden sie bewertet. Leider hat es für Sri Lanka nicht einwandfrei funktioniert, als sie es versuchten.

Aber das ist noch nicht alles.

Jetzt gibt es einen neuen Plan einer Denkfabrik, die sich aus einflussreichen Wirtschaftsführern zusammensetzt, der vorsieht, den Verkauf von neuen Benzin- und Dieselfahrzeugen in Sydney innerhalb von nur 5 Jahren vollständig zu verbieten. Und nicht nur das, sie wollen auch Gasgeräte verbieten. Großartig!

Großbritannien hat bereits beschlossen, den Verkauf neuer Autos mit fossilen Brennstoffen ab 2030 zu verbieten, und die EU hat beschlossen, sie ab 2035 zu verbieten.

Mit anderen Worten: Wir sind nur noch wenige Jahre von einem Verbot von Benzin- und Dieselfahrzeugen entfernt. Und warum geschieht das? Es geht nur um Kontrolle.

Betrachten Sie den wirtschaftlichen Aspekt.

Inwieweit geht es bei diesem Vorstoß für Elektrofahrzeuge und Null-Emissionen tatsächlich darum, mehr Geld für große Unternehmen zu verdienen?

Diese Bank zwingt nun viele ihrer Kunden, Elektroautos statt Benzinautos zu kaufen, und wir alle wissen, dass Elektroautos im Allgemeinen viel teurer sind als Benzinautos. Der Hauptgrund dafür ist die riesige Batterie (für deren Herstellung übrigens Unmengen von CO2 benötigt werden).

Die Bank wird also die Leute dazu bringen, teurere Kredite aufzunehmen, um Elektroautos statt Benzinautos zu kaufen. Daran verdienen sie mehr Geld. Vielleicht ist das alles also nur ein cleverer Plan, um mehr Geld aus ihren Kunden herauszuholen? Das könnte sein, und es lohnt sich, darüber nachzudenken.

Ich werde niemals ein Elektroauto kaufen.

Sehen Sie, Elektrofahrzeuge sind minderwertig. Die geringe Reichweite und die enormen Ladezeiten bedeuten, dass sie die Bewegungsfreiheit einschränken. Man kann sich nicht so frei bewegen wie mit einem Benzin- oder Dieselauto.

Erinnern Sie sich daran, dass Elektroautos als großartig angepriesen wurden, weil man beim Aufladen Geld spart? Nun, wir stehen jetzt vor einer Energiekrise und die Strompreise gehen durch die Decke. So sehr, dass es bei den Preisen, die wir in Skandinavien in letzter Zeit gesehen haben, 100 Dollar kosten würde, einen Tesla zu Spitzenpreisen vollständig aufzuladen.

Der Grund dafür ist ganz einfach. Das Verhältnis von Energie zu Gewicht ist bei einem Elektroauto viel schlechter als bei einem Benzinauto. Eine Autobatterie ist massiv und schwer und enthält im Vergleich zu einem Benzinfahrzeug viel weniger Energie pro kg.

Aber das ist nichts Neues. Kommunisten haben schon immer versucht, die Freiheit der Menschen einzuschränken. Das haben wir in der Sowjetunion und in anderen sozialistischen Ländern gesehen, wo sie darauf drängen, dass die Menschen Fahrrad fahren, den Bus oder die Bahn nehmen, anstatt ein eigenes Auto zu besitzen. Der Grund dafür ist die Kontrolle. Sie wollen nicht, dass die Menschen sich frei und unabhängig bewegen. Sie wollen die Menschen überwachen können.

Und genau das geschieht jetzt.

Genau wie in der Sowjetunion gibt es eine Regel für die Elite und eine andere für das Volk. Sie fliegen in Privatjets herum und haben teure Autos, während sie dir sagen, du sollst dein Auto loswerden und die Käfer essen.

Das ist der Klimakommunismus.