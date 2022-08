Über 30 Todesfälle von jungen, gesunden kanadischen Ärzten lassen sich nicht anders erklären, als dass sie durch den Impfstoff getötet wurden

Steve Kirsch

Stew Peters hat sich in einer Folge mit den Todesfällen unter kanadischen Ärzten nach der Einführung der Impfpflicht befasst. Aber hier sind neue Informationen, die noch schockierender sind.

Grundsätzlich können Sie die Todesfälle von kanadischen Ärzten unter www.cma.ca/memoriam einsehen.

Dieser Tweet hat meine Aufmerksamkeit erregt:

Die Zahlen für 2019 sind jedoch irreführend, da sie nur einen Teil des Jahres 2019 widerspiegeln. Die volle Zahl lag wahrscheinlich bei etwa 170 für das Jahr. Die Zahl der Todesfälle bei Ärzten im Jahr 2021 scheint also etwa doppelt so hoch zu sein wie normal, aber noch beunruhigender ist das Alter der Todesfälle. Ich arbeite an einer vollständigen Analyse und werde die Tabelle veröffentlichen, damit Sie sich selbst ein Bild davon machen können.

Frühere Todesfälle wurden herausgenommen, weil es laut CMA „zu schwierig war, diese Daten zu pflegen“. Das ergibt keinen Sinn. Sie zeigen also nur die jüngsten Todesfälle. Aber nichts seit der letzten Auffrischungsimpfung, die in Kanada für die Ärzte eingeführt wurde. Und warum? Weil sie „mit anderen Projekten sehr beschäftigt waren“. Sie behaupten also, dass sie nichts verheimlichen. Gut zu wissen, dass es sich nur um ein Ressourcenproblem handelt.

Was die Daten aussagen, ist beunruhigend, und sie liegen offen zutage und sind für jeden leicht zu überprüfen. Ich bin mir sicher, dass die CMA sich die Daten ansehen wird, wenn sie mehr Ressourcen hat. Es ist ziemlich wichtig, da es die Ärzte tötet, die der CMA eigentlich schützen sollte. Ich bin mir nicht sicher, was noch wichtiger ist als das.

Erinnern Sie sich an meinen Artikel über einen befreundeten kanadischen Arzt, der mir sagte, er könne sich nicht erinnern, dass in den letzten 30 Jahren ein junger Arzt in Kanada gestorben sei? Wie sich herausstellte, lag er damit richtig. Sie können sich die Daten für 2019 und 2020 ansehen, die immer noch auf der Website verfügbar sind und zeigen, dass die Ärzte, die sterben, fast immer 85 Jahre oder älter sind.

Wie kann es also sein, dass es jetzt über 30 Todesfälle von jungen Ärzten in Kanada gibt, die kurz nach den Impfungen gestorben sind? Ich weiß dies aus einer sehr zuverlässigen Quelle; die Einzelheiten dieser Todesfälle werden in etwa einer Woche veröffentlicht werden.

Wie Sie aus den Todesanzeigen der CMA ersehen können, ist diese Todesrate bei jungen Ärzten so gut wie nicht vorhanden. Es muss also etwas geben, was all diese Ärzte gemeinsam hatten und woran sie starben. Es müsste schon etwas besonders Tödliches sein, um diese jungen, gesunden Ärzte zu töten. Der Todeszeitpunkt steht in engem Zusammenhang mit dem Zeitpunkt der Impfung. Es scheint, dass alle Menschen, die jung starben, erst kürzlich geimpft wurden. Hmmm….

Ich frage mich, was das sein könnte? Die kanadischen Gesundheitsbehörden sind verblüfft.

Wenn Sie eine Hypothese haben, können Sie sie der CMA in ihren jüngsten Twitter-Posts oder auf ihrer Facebook-Seite vorschlagen.

Ich bin mir sicher, dass sie sich freuen werden, von Ihnen zu hören!