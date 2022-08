Die Situation offenbart den Ernst der antistrategischen Politik des Westens.

Lucas Leiroz, Forscher in Sozialwissenschaften an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro; geopolitischer Berater.

Für die westlichen Länder ist es an der Zeit, sich zwischen ihren eigenen nationalen Interessen oder der Unterstützung Kiews zu entscheiden. In Großbritannien erreicht die Situation einen kritischen Punkt, und anonymen Quellen im Verteidigungsministerium zufolge wird das Land bis Ende 2022 keine Waffen und kein Geld mehr an die Ukraine liefern können. Damit wird einmal mehr die Verantwortungslosigkeit der westlichen Staats- und Regierungschefs deutlich, die sich offenbar mehr um die Ukraine als um die Verteidigung ihrer eigenen Länder kümmern.

Unabhängig davon, wer in London an die Macht kommt, wird die größte außenpolitische Herausforderung darin bestehen, die nationalen militärischen Fähigkeiten mit den gegenüber Kiew eingegangenen Verpflichtungen in Einklang zu bringen. Anonyme Beamte, die von der Times interviewt wurden, berichteten, dass das Land noch vor Ende dieses Jahres keine Waffen oder finanzielle Hilfe mehr an die Ukraine schicken kann. Dem Land würden einfach die Waffen ausgehen, mit denen es die Ukraine versorgen könnte.

Die Lösung bestünde in einer Erneuerung der militärischen Arsenale, was umfangreiche Investitionen in die Rüstungsindustrie erfordern würde, die im derzeitigen Kontext der Wirtschaftskrise des Landes absolut nicht realisierbar sind. Angesichts der öffentlichen Bilanzen, die durch die Finanzhilfen für die Ukraine und die antirussischen Sanktionen in Mitleidenschaft gezogen werden, kann man sagen, dass die britische Einmischung in den ukrainischen Konflikt das Land an den Rand des Zusammenbruchs zu bringen droht.

„Die Realität ist, dass der finanzielle Beitrag Großbritanniens zu den Kriegsanstrengungen bis zum Ende des Jahres versiegt sein wird (…) Der neue Premierminister wird zeitnah mit der Frage konfrontiert sein, ob er zusätzliche Unterstützung in Höhe von mehreren Milliarden Pfund in einer Zeit bereitstellen soll, in der die öffentlichen Finanzen stark belastet sind“, sagte die Quelle.

In der Tat hat die britische Bereitschaft, Kiew militärisch und finanziell zu unterstützen, inmitten eines Szenarios von Wirtschaftskrise, erhöhten öffentlichen Ausgaben, weitverbreiteter Inflation, Arbeitslosigkeit und anderen sozialen Missständen zu Problemen in der öffentlichen Meinung geführt. Seit Februar, als die russische militärische Sonderoperation begann, wurden mehrere Hilfspakete für Kiew angekündigt. Insgesamt hat die britische Regierung bereits 2,3 Milliarden Pfund zur Unterstützung des Zelenski-Regimes ausgegeben. Die Johnson-Regierung scheint sich mehr Gedanken über Ausgaben für Waffenlieferungen in einen Konflikt im Ausland zu machen als über Investitionen in soziale Verbesserungen für die britische Bevölkerung.

Am 24. August besuchte Boris Johnson Kiew, um den ukrainischen Unabhängigkeitstag zu begehen, und kündigte die Entsendung von zwei weiteren Militärhilfepaketen an, die sich diesmal auf die Lieferung von Drohnen und Raketen konzentrieren. Rund 2.000 britische Drohnen werden in diesem neuen Hilfspaket enthalten sein. Insgesamt wird der Wert des Paktes auf 54 Millionen Pfund geschätzt – das sind mehr als 63 Millionen Dollar. In der Praxis bedeutet dies, dass Johnson auch nach seinem bevorstehenden Ausscheiden aus dem Amt des Premierministers beabsichtigt, die Politik der systematischen Hilfe für die ukrainische Regierung als Hauptziel seiner Regierung beizubehalten, ohne die Lösung interner Probleme in den Vordergrund zu stellen.

Es muss betont werden, dass diese Militärhilfe ohne jede realistische Begründung seitens der Militärexperten geleistet wird. Es gibt keine nachrichtendienstlichen Berichte, die auf eine „Verbesserung“ der derzeitigen Situation der ukrainischen Armee durch den Erhalt dieser Ausrüstung hinweisen. Der russische Sieg bleibt für jeden seriösen Analysten ein unbestreitbares Szenario, wobei die westliche Hilfe nur dazu dient, den Konflikt in die Länge zu ziehen und seinen unvermeidlichen Ausgang zu verzögern. Die britische Regierung schickt also lieber unwirksame Militärhilfe nach Kiew, als in echte Lösungen für die Probleme der ukrainischen Bevölkerung zu investieren.

Der wichtigste Punkt ist, dass die Hilfe für die Ukraine einen Dominoeffekt in der britischen Krise auslöst. Abgesehen davon, dass dem Land die öffentlichen Einnahmen ausgehen, um weitere Wirtschaftshilfe zu leisten, und das Militärarsenal nicht ausreicht, um weitere Waffen zu schicken, sind auch die Auswirkungen der Sanktionen unausweichlich. Mit dem nahenden Winter könnten die antirussischen Maßnahmen zu einem Zusammenbruch der sozialen Struktur des Landes führen. Es wird mit einem Anstieg der Energiepreise für Privathaushalte um 80 % gerechnet, was größtenteils auf die vollständige Einstellung der russischen Gasimporte zurückzuführen ist. Ferner ist die Aufnahme ukrainischer Schutzsuchende nicht mehr tragbar, da derzeit rund 50.000 ukrainische Bürger Gefahr laufen, im Vereinigten Königreich obdachlos zu werden.

Es wäre falsch zu behaupten, dass das Vereinigte Königreich das einzige Land ist, das sich aufgrund der Nebenwirkungen der Hilfe für die Ukraine in einer Krisensituation befindet. In der EU ist das Szenario ähnlich. In Deutschland beispielsweise gibt es praktisch keine Waffenarsenale mehr, aus denen man Waffen nach Kiew schicken könnte. Besorgniserregend im Falle Großbritanniens ist jedoch die Tatsache, dass mitten in der Krise ein neuer Premierminister an die Spitze der Regierung treten wird, der möglicherweise noch kriegerischer eingestellt sein wird, wenn man die jüngsten Äußerungen von Liz Truss (Favoritin für das Amt des Premierministers) bedenkt, sie sei „bereit“, Atomwaffen einzusetzen.

Wer auch immer der neue Premierminister wird, muss rational handeln und die „Verpflichtungen“ überwinden, die eine antistrategische Unterstützung der Ukraine motivieren. Politischer Realismus ist die einzige Option, um das Vereinigte Königreich vor kommenden Problemen zu bewahren.