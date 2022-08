NEU: „Defund Davos“-Gesetzentwurf würde dem WEF das Geld der Steuerzahler entziehen.

Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben einen Gesetzesentwurf eingebracht, der vorsieht, dass die Aktivitäten des Weltwirtschaftsforums – der von Unternehmen dominierten Nichtregierungsorganisation, die sich für Global Governance und zentralisierte, undemokratische Autorität einsetzt – nicht mehr mit Steuergeldern unterstützt werden können.

Der Gesetzesentwurf, der von den Abgeordneten Scott Perry, Tom Tiffany und Lauren Boebert unterstützt wird, folgt auf eine Kontroverse über die Ausnutzung des COVID-19 durch die Gruppe, um ihre linksgerichtete soziale Agenda voranzutreiben. Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat den Klimawandel auch als Vorwand genutzt, um die Grundsätze seiner „Great Reset“-Theorie umzusetzen, die die Abschaffung des Privateigentums vorsieht.

Der „Defund Davos Act“ würde sicherstellen, dass die Gelder der US-Steuerzahler die Ambitionen des WEF nicht unterstützen und folgt früheren Bemühungen der Trump-Administration, sich aus anderen internationalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zurückzuziehen.

„Weder das Außenministerium noch die US-Behörde für internationale Entwicklung oder eine andere Behörde dürfen zur Finanzierung des Weltwirtschaftsforums herangezogen werden“, heißt es in der Gesetzesvorlage, H.R. 8748.

Die Vorlage wurde an den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten überwiesen.

Das WEF ist in der Lage, seine fortschrittliche soziale Agenda durch enge Partnerschaften und personelle Überschneidungen mit den weltweit führenden Unternehmen durchzusetzen. Das WEF stützt sich nicht nur auf den Privatsektor, um vom WEF sanktionierte Maßnahmen wie Sozialkredite und digitales Banking umzusetzen, sondern auch auf Regierungsvertreter, die für die Mission der Gruppe von entscheidender Bedeutung sind.

Das WEF veranstaltet nicht nur ein jährliches Gipfeltreffen in Davos, an dem viele hochrangige Regierungsvertreter und Staatsoberhäupter teilnehmen, sondern unterhält auch Kontakte zu jüngeren Politikern über sein Programm Young Global Leaders.

Von den Agenturen, auf die der Defund Davos Act abzielt, ist die United States Agency for International Development (USAID) in die Kritik geraten, weil sie Steuergelder an eine amerikanische Non-Profit-Organisation überwiesen hat, die mit einem von der Kommunistischen Partei Chinas betriebenen Labor zusammenarbeitete, von dem man annimmt, dass es für die Entstehung von COVID-19 verantwortlich ist.

USAID unterstützte die Pandemievorsorge-Initiativen der EcoHealth Alliance, obwohl die Fledermaus-Coronavirus-Forschung der Gruppe – einschließlich der Manipulation von Krankheitserregern, um sie für den Menschen tödlicher zu machen – Ähnlichkeiten mit COVID-19 aufweist.