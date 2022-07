Behörden opfern Kinder für Big Pharma

Mercola.com

Ende Juni 2022 erteilten die Vereinigten Staaten als erstes Land der Welt eine Notfallzulassung (EUA) für die COVID-Impfung von Pfizer und Moderna für Kleinkinder im Alter von 6 Monaten. Die Food and Drug Administration erteilte die EUA am 17. Juni, und schon am nächsten Tag empfahlen die Centers for Disease Control and Prevention (Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) allen Kleinkindern, sich so bald wie möglich impfen zu lassen.

Die pädiatrische EUA basierte auf äußerst schwachen Beweisen – und das, nachdem die FDA ihre Wirksamkeitsanforderungen für die pädiatrische Bevölkerung herabgesetzt hatte, obwohl diese das geringste COVID-Risiko aufweist und daher die Impfung am wenigsten benötigt.

Mit dieser Empfehlung haben die FDA und die CDC auch den letzten Rest an Vertrauen verspielt, den sie vielleicht noch hatten. Der Grund, warum sie die COVID-Impfung für Kleinkinder genehmigt haben, ist, dass die Pharmaindustrie diese Altersgruppe aus Gründen der rechtlichen Entschädigung unter die EUA fallen lassen muss.

Sobald der Notfall vorbei ist, müssen die Impfungen in der nächsten Phase des Haftungsschutzes vom Beratenden Ausschuss für Immunisierungspraktiken (ACIP) der CDC genehmigt werden. Sobald die COVID-Impfung auf dem Impfplan für Kinder steht, sind die Impfstoffhersteller dauerhaft von der Haftung für Verletzungen und Todesfälle in allen Altersgruppen, auch bei Erwachsenen, befreit.

Die FDA und die CDC haben Amerikas Kinder verraten. Sobald genügend Menschen erkennen, was sie getan haben, werden sie und das gesamte Impfprogramm für Kinder am Ende sein, da niemand mehr den Impfstoffen auf dem Plan trauen wird. Schon jetzt glauben nur 44% der Amerikaner, was die CDC sagt.

„Warum der Ansturm auf Impfstoffe für Kleinkinder?“, fragt Allysia Finley, Redaktionsmitglied des Wall Street Journal, in einem Meinungsartikel vom 4. Juli 2022. In der Tat stellen sich viele diese Frage, und ich bin froh, dass das WSJ den Mut hatte, sie zu drucken.

Eine weitere Person, die der Meinung ist, dass die EUA der COVID-Spritze für Säuglinge Teil eines politischen Theaters ist, ist Toby Rogers, Ph.D. Im obigen Video bespricht er den Genehmigungsprozess – den er live verfolgte – mit „Against the Wind“-Moderator Paul Thomas. Rogers enthüllt, wie die FDA und die CDC „wissenschaftliche Normen mit Füßen getreten haben, sich über angemessene Methoden hinwegsetzten und die Wissenschaft im Stich ließen“. Er sagt Thomas:

Was man sich von einem Prozess wie diesem wünscht, ist gute Wissenschaft – harte Gespräche zu führen und Beweise für Signale und Geräusche zu sichten, um im Namen des Landes gute Entscheidungen zu treffen. Was man stattdessen bekommt, ist Politik – Produkte durchzusetzen, egal was passiert.

COVID ist für kleine Kinder unbedeutend

Finley weist darauf hin, dass laut CDC-Daten nur 209 Kinder im Alter zwischen 6 Monaten und 4 Jahren an COVID gestorben sind. Sie verwendet das Wort „an“, aber die Beweise deuten darauf hin, dass die meisten Kinder „mit“ COVID und an anderen schweren Gesundheitszuständen wie Krebs sterben.

Abgesehen davon weist Finley darauf hin, dass die beiden Kinder in der pädiatrischen Studie von Pfizer, die die schwersten Infektionen entwickelten, „auch positiv auf andere Viren getestet wurden“, so dass „es möglich ist, dass viele Krankenhausaufenthalte, die in diesem Winter COVID zugeschrieben wurden, in Wirklichkeit durch andere Viren ausgelöst oder verschlimmert wurden.“

Eine weitere aufschlussreiche Statistik ist, dass die Zahl der Kleinkinder, die zwischen Oktober 2020 und September 2021 mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden, etwa halb so hoch war wie die Gesamtzahl der Kleinkinder, die im vorangegangenen Winter mit Influenza ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Auch diese Daten stammen von der CDC, die sich also durchaus bewusst ist, wie das COVID-Risiko im Vergleich zu anderen häufigen Infektionen aussieht.

Impfungen wirken bei Kleinkindern nicht gut

Finley geht dann auf die Wirksamkeit ein und stellt fest, dass die Impfungen zwar anfangs einen soliden Schutz für Erwachsene zu bieten schienen, dass dies aber nicht für Kinder gilt. Die Moderna-Impfung war nur zu 51 % wirksam gegen eine symptomatische Omikron-Infektion bei 6 Monate bis 2 Jahre alten Kindern und nur zu 37 % bei 2- bis 5-Jährigen.

Dies liegt unter dem, was wir normalerweise für Impfstoffe akzeptieren, was die Zulassung noch irrationaler macht. Warum sollte man eine so experimentelle Injektion mit einer so geringen Wirksamkeit bei Kindern verwenden, die nicht von vornherein einem hohen Risiko ausgesetzt sind, an der Infektion zu sterben? Pfizer behauptete unterdessen, seine Spritze sei zu 80 % wirksam, „aber das ist irreführend“, sagt Finley und fährt fort zu erklären:

Zum einen hat Pfizer gegen zahlreiche Konventionen für klinische Studien verstoßen. Das ursprüngliche Protokoll sah nur zwei Dosen vor, die jedoch nicht die für die FDA-Zulassung erforderlichen Antikörperspiegel erreichten. Also fügte Pfizer eine dritte Dosis hinzu, die von der FDA großzügig genehmigt wurde. Normalerweise erlaubt die Behörde Arzneimittelherstellern keine Kurskorrekturen, wenn eine Studie mit einem Fehlschlag endet. Pfizer plante daraufhin, mindestens 21 Fälle zu verfolgen, um ein einfaches Maß für die Wirksamkeit zu erhalten. Im Vergleich dazu verfolgte Moderna mehr als 250 Fälle. Doch Pfizer brach die Datenerfassung am 29. April ab, obwohl nach der dritten Dosis gerade einmal 10 Fälle registriert worden waren.

Es ist schwer, nicht zu dem Schluss zu kommen, dass Pfizer an der falschen Stelle gespart hat, um nicht von Moderna überholt zu werden. Aber infolgedessen wurden zu wenige Fälle dokumentiert, um die Wirksamkeit des Impfstoffs von Pfizer mit einem gewissen Grad an Sicherheit zu messen … Noch beunruhigender ist, dass geimpfte Kleinkinder in der Studie von Pfizer mit größerer Wahrscheinlichkeit schwer an COVID erkrankten als diejenigen, die ein Placebo erhielten. Pfizer behauptete, die meisten schweren Fälle seien nicht „klinisch signifikant“ gewesen, was auch immer das heißen mag, aber dies war ein Grund mehr, dass die FDA vor der Zulassung des Impfstoffs eine längere Nachbeobachtung hätte fordern müssen.

Ebenfalls besorgniserregend: Die meisten Kinder, die während der Studie mehrere Infektionen entwickelten, waren geimpft worden. Dies sollte genauer untersucht werden, da experimentelle Impfstoffe gegen andere Krankheiten manchmal die Anfälligkeit für Infektionen erhöhen. Die Wissenschaftler stellen außerdem fest, dass dreifach geimpfte Erwachsene, die zuvor mit der Wuhan-Variante infiziert waren, eine schwächere Immunreaktion auf Omikron haben, sodass sie anfälliger für eine erneute Infektion sind. Dieses Phänomen, das als ‚immunologische Prägung‘ bezeichnet wird, könnte erklären, warum Kinder, die drei Pfizer-Impfungen erhalten haben, mit größerer Wahrscheinlichkeit erneut infiziert werden.

CDC und FDA schlagen leichtsinnig die Vorsicht in den Wind

Im Grunde setzen die CDC und die FDA darauf, dass die COVID-Impfung die Immunreaktion von Kleinkindern auf andere Infektionen, sei es eine SARS-CoV-2-Variante oder etwas anderes, nicht abschwächen wird. Das ist äußerst leichtsinnig, denn das Immunsystem von Kleinkindern ist noch nicht ausgereift und sieht sich täglich mit unzähligen potenziellen Feinden konfrontiert.

Dieses ständige „Training“, das das Immunsystem in den ersten Lebensjahren eines Kindes durchläuft, ermöglicht es ihm, mit der Zeit ein gut funktionierendes Immunsystem zu entwickeln. Die immunologische Prägung könnte dem Ganzen einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen und dazu führen, dass Kinder weniger gut gegen Infektionen ankämpfen können.

Kleine Kinder sind außerordentlich „widerstandsfähig“ und können sich von den meisten Infektionen erholen. Voraussetzung ist allerdings, dass ihr Immunsystem nicht durch irgendetwas daran gehindert wurde, normal zu funktionieren. Natürlich wissen wir auch, dass die Impfungen mit noch schwerwiegenderen Auswirkungen verbunden sind, darunter Herzentzündungen, neurologische Störungen und Krebs.

„Der FDA-Standard für die Zulassung von Impfstoffen bei ansonsten gesunden Menschen, insbesondere bei Kindern, sollte eigentlich höher sein als bei Medikamenten, die Kranke behandeln. Aber die FDA hat ihre Standards auffallend gesenkt, um COVID-Impfstoffe für Kleinkinder zuzulassen. Warum?“ fragt Finley. Warum eigentlich? Was denken sie sich dabei?

Traurigerweise denken sie wahrscheinlich überhaupt nicht an die Gesundheit der Kinder, sondern eher an die Profite von Big Pharma. Die EUA-Zulassung der COVID-Impfung für Kleinkinder beseitigt alle Fragen darüber, ob die FDA und die CDC von der Pharmaindustrie gekapert sind oder nicht. Sie sind es.

Das ist jetzt mehr als klar, und die Folgen dieser eklatanten Vereinnahmung werden wahrscheinlich weitreichend sein. Sie könnte sogar das gesamte Kinderimpfprogramm zerstören, da die Eltern nun erkennen, dass diese Behörden durch und durch korrupt sind und im Grunde als verdeckte Werbeagenturen für Big Pharma arbeiten.

CDC bricht das Vertrauen in Kinderimpfungen

Leslie Bienen und Tracy Beth Hoeg sprachen in einem Artikel des Tablet-Magazins vom 5. Juli 2022 die Selbstzerstörung der CDC an, in dem sie feststellten, dass die Behörde mit ihrem unwissenschaftlichen Vorstoß, alle Säuglinge und Kleinkinder gegen COVID zu impfen, die Akzeptanz von Impfungen gegen wichtigere Krankheiten beeinträchtigen wird.

Das Duo zitiert Umfragedaten, aus denen hervorgeht, dass die Mehrheit der Eltern der Empfehlung der CDC, ihre kleinen Kinder zu impfen, skeptisch gegenübersteht. Nur 18 % der Befragten gaben an, dass sie ihre Babys und Kleinkinder unbedingt impfen lassen würden, während 38 % sagten, sie würden abwarten und sehen, ob es Nebenwirkungen gibt; 27 % sagten, sie würden ihr Kind „auf keinen Fall“ impfen lassen.

Laut einer Hart-Umfrage vom Januar 2022 glauben nur 44 % der Amerikaner, was die CDC sagt.

Zum Vergleich: Die Akzeptanz des COVID-„Impfstoffs“ unter den 5- bis 11-jährigen Amerikanern lag am 22. Juni 2022 bei 29 % für zwei Dosen und bei 36 % für eine Dosis. Meiner Ansicht nach sind selbst 18 % der Eltern von Kleinkindern – also fast jeder Fünfte – zu hoch und ein Zeichen dafür, dass viele immer noch keinen Zugang zu Informationen haben, die sie vor einer Welt voller Herzschmerz bewahren könnten.

Zu den weiteren interessanten Umfragen, die Bienen und Hoeg anführen, gehört eine Hart-Umfrage vom Januar 2022, die ergab, dass nur 44 % der Amerikaner den Aussagen der CDC glauben. Das verheißt nichts Gutes für die CDC, und zwar nicht nur in Bezug auf COVID, sondern auch auf andere Impfungen.

Einer der wenigen Lichtblicke im Zusammenhang mit COVID ist, dass die Menschen allmählich in Scharen aufwachen und erkennen, dass das gesamte Impfprogramm für Kinder falsch dargestellt wurde, so wie auch die COVID-Impfungen falsch dargestellt werden. Ich habe zum Beispiel kürzlich ein Interview mit Dr. Robert Malone geführt, der erklärte:

Ich bin jetzt ganz auf der Seite von Bobby Kennedy und glaube, dass das gesamte Impfprogramm überdacht werden muss, und zwar ganz eindeutig. Wir verfügen nicht über die Daten, die die Sicherheit und Wirksamkeit des derzeitigen pädiatrischen Impfschemas stützen, und alle Bestandteile des pädiatrischen Impfschemas müssen im Hinblick auf das Risiko-Nutzen-Verhältnis neu bewertet werden. Sowohl als Einzelprodukte als auch als kombinierte Produkte.

Dieses Interview wurde noch nicht veröffentlicht, wird aber in Kürze erscheinen. Auch er hat bemerkt, dass viele jetzt beginnen, ALLE Impfstoffe infrage zu stellen, dank der irrationalen und unwissenschaftlichen Vorgehensweise der FDA und der CDC bei den COVID-Impfungen. Wie von Bienen und Hoeg festgestellt:

Absolute Aussagen über die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen ohne Rücksicht auf Studienstandards können nach hinten losgehen … Wenn zudem die Identifizierung von Sicherheitssignalen nicht schnell anerkannt wird, wird es noch schwieriger, Vertrauen zurückzugewinnen.

Inzwischen, etwa 18 Monate nach der Einführung des COVID-Impfstoffs, ist klar, dass die FDA und die CDC den Sicherheitssignalen keinerlei Beachtung schenken, und wenn sie jemals ihren Kurs ändern und anerkennen, dass mehr als 2,2 Millionen Berichte über unerwünschte Ereignisse, darunter mehr als 29.000 Todesfälle, ein Problem darstellen, wird es für sie viel zu spät sein, um sich davon zu erholen. Sie sind im Grunde genommen erledigt. Von einem solchen Betrug gibt es kein Zurück mehr.

Warum haben zwei Drittel der Kleinkinder die Studie von Pfizer abgebrochen?

Wenn man bedenkt, wie schlampig die pädiatrischen Studien durchgeführt wurden, verstehe ich nicht, wie Eltern es riskieren können, ihrem Kind die COVID-Impfung zu verabreichen. Wie von Bienen und Hoeg erklärt:

Die Zulassung der COVID-Impfstoffe für Säuglinge und Kleinkinder basiert auf zwei Studien, in denen Veränderungen der Antikörperspiegel als Schätzwert für die Wirksamkeit herangezogen wurden, nicht aber der Schutz vor schweren Erkrankungen, Krankenhausaufenthalten oder dem Multisystem-Entzündungssyndrom bei Kindern (MIS-C) – wichtige Ergebnisse, um die sich Eltern sorgen. In einer Sitzung der Food and Drug Administration (FDA) am 28. Juni räumte Kena Swanson, Vizepräsidentin für Virusimpfstoffe bei Pfizer, sogar ein, dass es „kein nachgewiesenes Korrelat“ zwischen Antikörperspiegeln und Schutz vor Krankheiten gibt.

In der Pfizer-Studie war das Konfidenzintervall – das die mögliche Bandbreite des Schutzniveaus angibt – alarmierend breit, wobei die untere Grenze auf eine mögliche 380%ige Erhöhung des Infektionsrisikos nach der dritten Dosis hindeutet. Außerdem erfüllte keine der beiden Studien die von der FDA für die Zulassung von COVID-Impfstoffen für Erwachsene geforderte Wirksamkeit von 50 %. Peter Marks, der oberste Impfstoffbeauftragte der FDA, erklärte im Mai vor dem Kongress20 , dass die Wirksamkeitsanforderungen für den pädiatrischen Impfstoff gesenkt würden, weil die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen die Omikron-Variante im Allgemeinen geringer sei.

In „How Vaccine Trials Routinely Rig the Results“ (Wie Impfstoffstudien routinemäßig die Ergebnisse verfälschen) habe ich auch andere Warnsignale erörtert, wie z. B. die Tatsache, dass 3.000 der 4.526 Kinder (im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren), die an Pfizers pädiatrischer COVID-Studie teilnahmen, ohne Erklärung ausgeschlossen wurden.

Häufig brechen Studienteilnehmer ihre Teilnahme ab oder werden wegen schwerer Nebenwirkungen ausgeschlossen. In diesem Fall wissen wir nicht, warum zwei Drittel der Teilnehmer ausgeschlossen wurden, und laut Dr. Clare Craig, einer diagnostischen Pathologin, hätte eine Abbrecherquote von 66 % ausreichen müssen, um die Studie für null und nichtig zu erklären (siehe Video unten).

Bei so wenigen Teilnehmern ist es nicht nur unmöglich, die Wirksamkeit in Bezug auf echte Endpunkte wie schwere Infektionen und Krankenhausaufenthalte zu bestimmen, sondern man kann auch nicht feststellen, ob es seltene Nebenwirkungen gibt.

Es geht um die Sicherung der Entschädigung

🧐So I'm guessing everyone is wondering why the FDA voted unanimously to give not one — but THREE shots of the C@ViD 💉to the youngest of children when there's N🚫 emergency.

It is IMPERATIVE they have this approval.



It is IMPERATIVE they have this approval.

R. obert K. ennedy Jr. tells us why: pic.twitter.com/denjlTchMF — NEWSNANCY🇳🇱 (@NewsNancy9) June 15, 2022

Die nackte Wahrheit, mit der wir jetzt konfrontiert sind, ist, dass es der FDA und der CDC nicht mehr um den Schutz der öffentlichen Gesundheit geht. Sie sichern die Profite der Arzneimittelindustrie, und die Erlangung der EUA für Säuglinge und Kleinkinder ist ein entscheidender Schritt zur Sicherung einer dauerhaften rechtlichen Entschädigung für die Arzneimittelhersteller.

Wie Robert F. Kennedy Jr. in dem kurzen Videoclip oben erklärt, brauchen sie diese letzte verbleibende Altersgruppe, um unter die EUA zu fallen, denn sobald der Notfall schließlich für „vorbei“ erklärt wird, erfordert die nächste Phase des Haftungsschutzes, dass die Impfungen vom Beratenden Ausschuss für Impfpraktiken (ACIP) der CDC genehmigt werden.

Dieses Gremium entscheidet, welche Impfstoffe in den Impfplan für Kinder aufgenommen werden sollen. Sobald der Impfstoff in den Impfplan für Kinder aufgenommen wurde, sind die Impfstoffhersteller dauerhaft von der Haftung für Verletzungen und Todesfälle in allen Altersgruppen, auch bei Erwachsenen, befreit.

Mehr über diesen Entschädigungsprozess erfahren Sie in „The Real Reason They Want to Give COVID Jabs to Kids“ (Der wahre Grund, warum sie Kindern COVID-Impfungen verabreichen wollen), in dem ich Alix Mayer, die Vorstandsvorsitzende der kalifornischen Sektion von Children’s Health Defense, interviewt habe.

Der Grund, warum die FDA und die CDC so irrational handeln und Sicherheitssignale ignorieren, ist, dass sie nicht zu Ihrem Schutz arbeiten. Sie arbeiten für die Pharmaindustrie und haben gerade unsere Kinder verraten.

Ziel ist es, den Arzneimittelherstellern eine dauerhafte Immunität gegen die Haftung für Verletzungen und Todesfälle durch COVID-Impfungen in allen Altersgruppen zu verschaffen, und um das zu erreichen, brauchen sie zunächst die EUA, um alle Kinder zu erfassen.

Danach wird die ACIP-Zulassung mehr oder weniger zu einer Art „Stempel“. Das ist es, was sie geworden sind, und ich sehe keine Zukunft, in der diese beiden Agenturen überleben. Wir brauchen nur genug Leute, die verstehen, was sie getan haben, und dieser Tag wird kommen.

