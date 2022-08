Russland hat sich verkalkuliert. Sie haben sich auf der Grundlage eines Ergebnisses verkalkuliert, das zweimal für sie funktioniert hat. Es hat in Georgien funktioniert und es hat auf der Krim funktioniert. Warum sollte es in der Ukraine nicht funktionieren? Natürlich haben sie eine erprobte Strategie gewählt.

Sie schlug fehl – sie zogen sich zurück und stellten sich neu ein. Genau so, wie es eine professionelle Armee tun sollte.

Die russischen Streitkräfte passen sich an und überwinden. Man kann sie überraschen – aber man sollte das besser ausnutzen, denn es wird nicht lange dauern. Sie werden sich immer anpassen und überwinden. Das ist es, was eine Berufsarmee tut, das ist der ganze Sinn der militärischen Ausbildung, insbesondere der russischen Ausbildung.

Aber wissen wir, wer sich am meisten verkalkuliert hat? – Nicht Europa, nicht die NATO, sondern die USA. Die USA haben auf spektakuläre Weise versagt. Amerikanische Wirtschaftswissenschaftler, Denkfabriken und Analysten sind völlig auf ihre eigene Propaganda hereingefallen. Sie haben wirklich die Geschichte geglaubt, Russland sei eine „Tankstelle, die sich als Land ausgibt“. Das war eine abfällige Propaganda, die vor Jahren von den USA ausging, sie blieb bei ihnen hängen und sie glaubten sie schließlich.

Sie rechneten damit, dass die russische Wirtschaft zusammenbrechen würde, dass sie völlig zusammenbrechen und implodieren würde. Diese Situation hat gezeigt, wie schlecht die US-Geheimdienste in Russland sind. Sie hatten wirklich keine Ahnung von der Raffinesse des russischen Wirtschaftsmodells. Ihr eigenes Land ist in die Rezession gerutscht und ihre Verbündeten in Übersee wurden in eine der größten wirtschaftlichen und humanitären Katastrophen gestürzt, die Europa je erlebt hat. – Und das alles dank des Weißen Hauses und seiner Inkompetenz. Dem russischen Rubel geht es gut.

Das russische verarbeitende Gewerbe und der Dienstleistungssektor erwirtschaften jetzt größere Gewinne als vor den Sanktionen und vor dem Ukraine-Krieg.

Russland war vorher nicht zuversichtlich. Es hat immer geglaubt, dass es den Westen in geringem Maße braucht. Sie dachten, sie seien nicht gut genug. – Jetzt haben sie herausgefunden, dass sie es sind. Sie haben herausgefunden, dass ihre Wirtschaft autark ist und dass sie sich auf sich selbst und ihre industrielle Macht und ihren wirtschaftlichen Einfluss in der Welt verlassen können.

Dies ist der Weckruf, den Russland brauchte, um voranzukommen – und das wird es auch tun. Russland weiß jetzt, dass es kann, dass es fähig ist und dass es stark ist. Es weiß, dass es einige der kompetentesten Politiker der Welt hat, die nicht von Emotionen, sondern von Weisheit und analytischer Führung geleitet werden.

Ganz gleich, wie man zur Politik steht, niemand kann leugnen, dass Lawrow und Putin die schärfsten Köpfe der Gegenwart sind. Es gibt absolut niemanden, der einen der beiden in einer Diskussion/Verhandlung ausstechen könnte – und auch das weiß Russland inzwischen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die USA Russland unglaublich mächtig machen – und zwar von innen heraus: Das ist genau der Punkt, den es all die Jahre vermisst hat.