Belgische Landwirte ergreifen Maßnahmen: „Jetzt schlagen wir zurück und wir werden hart zuschlagen“.

Auch die belgischen Landwirte sind aktiv geworden. Die Diktatur der N-VA (Neue Flämische Allianz, Anm. d. Red.) habe zur Vernichtung der Bauern geführt, sagte der Vorsitzende der Farmers Defence Force Belgium, Bart Dickens, am Sonntagabend in einer Rede auf dem Grote Markt in Turnhout.

„Auch wir hatten während des Krieges solche Leute, die gezielt bestimmte Gruppen von Menschen vernichtet haben. Erst jetzt schlagen wir zurück, und zwar hart. Diese Diktatur in Flandern muss zurücktreten. Unsere flämische Regierung, die Wohlstand verkündet, zerstört die Wirtschaft. Darum stehen wir auf und kämpfen. Europa brennt. Überall schließen sich Bauern und Bürger zusammen, und genau das werden wir auch in Belgien tun“.

Speech! Grote Markt Turnhout. Farmers Defence Force. pic.twitter.com/lMBhhiMqqA — Joris Don (@JorisD_) January 28, 2024

FDF Belgien hängte die drei flämischen Regierungsparteien symbolisch auf. Anschließend wurde der Galgen in Brand gesetzt.

„Die Aktionen werden in den nächsten Tagen intensiviert. Dieses Mal ist es kein Testlauf, wir machen weiter. Genug ist genug.“

Die drei großen Bauernverbände beziehen gemeinsam Stellung gegen die Regierungspolitik.