Bereits eine Million Briten unterzeichnen Petition zur Aufhebung des Ritterschlags von Kriegsverbrecher Tony Blair

Unter Berufung auf seine Rolle im Irak-Krieg und in anderen verheerenden Konflikten fordern Hunderttausende von Menschen im Vereinigten Königreich und darüber hinaus, dass dem ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair sein kürzlich verliehener Ritterschlag aberkannt wird.

Bis Donnerstagnachmittag hatten über 900.000 Menschen die Change.org-Petition unterzeichnet, die darauf abzielt, Blair den Titel „Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter“ – eine der höchsten Auszeichnungen, die ein britischer Monarch einem Untertan verleihen kann – wieder abzuerkennen. Am Freitag hatte die Initiative bereits eine Million Unterschriften erreicht. Königin Elizabeth II. verkündete Blairs Ritterschlag am Silvesterabend.

Petition zur Aufhebung des Ritterschlags für Tony Blair erreicht 1 Million Unterschriften/Labor-Abgeordneter Burgon: „Es sagt viel darüber aus, was mit unserem System nicht stimmt, wenn einer der führenden Architekten des Irak-Kriegs geehrt wird, während Assange, der Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, mit Auslieferung und lebenslanger Haft rechnen muss.“

„Tony Blair hat sowohl der Verfassung des Vereinigten Königreichs als auch dem Gefüge der Gesellschaft des Landes irreparablen Schaden zugefügt“, heißt es in der Petition. „Er war persönlich verantwortlich für den Tod unzähliger unschuldiger Zivilisten und Soldaten in verschiedenen Konflikten. Allein dafür sollte er wegen Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden.“

„Tony Blair ist die Person, die am wenigsten eine öffentliche Ehrung verdient, insbesondere wenn sie von Ihrer Majestät der Königin verliehen wird“, heißt es in der Petition.

Blair schickte auch Tausende von Truppen in den von den USA geführten Krieg gegen die Taliban und al-Qaida in Afghanistan, einen Konflikt, in dem über 200.000 Menschen getötet und Millionen weitere vertrieben wurden. Im August letzten Jahres, als sich die US-Truppen nach 20 Jahren Krieg und Besatzung aus Afghanistan zurückzogen, kritisierte Blair das, was er als „tragische, gefährliche, unnötige“ amerikanische „Aufgabe“ des Landes bezeichnete.

Neben der heftigen Kritik an der britischen Beteiligung am Irak- und Afghanistan-Krieg und der Unterstützung brutaler Diktaturen in der ganzen Welt wurde Blair auch dafür verurteilt, dass er sich 1999 an dem verheerenden NATO-Luftkrieg gegen Jugoslawien beteiligt hatte. In Anlehnung an den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton nannte Blair als einen der Hauptgründe für die Bombardierung – die sich gegen die zivile Infrastruktur richtete und Hunderte von Männern, Frauen und Kindern tötete – den Schutz der „Glaubwürdigkeit“ der NATO.

Laut einer YouGov-Umfrage vom Januar befürworten nur 14 % der Briten Blairs Ritterschlag, wobei 79 % der Konservativen und 56 % der Anhänger der Labour-Partei des ehemaligen Premierministers dagegen sind. Mehr Details siehe Quelle.