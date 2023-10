Bevor sie Raketen abschießen, starten sie Propagandakampagnen

Caitlin Johnstone

Bevor sie Panzer auffahren, bringen sie Erzählungen in Umlauf. Jeder, der dabei hilft, Zustimmung für die Tötungen in Gaza zu erzeugen, ist genauso mitschuldig am Mord an diesen tausenden von Kindern wie die Personen, die die Bomben abwerfen.

❖

Falls es Ihnen entgangen ist, gibt es überwältigende Beweise dafür, dass viele der schrecklichen Taten, derer die Hamas am 7. Oktober beschuldigt wird (Lebendig verbrennen von Menschen, Verbrennen von Babys, Niedermetzeln von Konzertbesuchern usw.), tatsächlich das Ergebnis willkürlicher Schüsse durch israelische Streitkräfte waren. Hier ist ein Link zu einem Artikel von Grayzone und ein Link zu einer Videopräsentation von Propaganda & Co, beide zitieren israelische Medienberichte als ihre Beweise.

Um klarzustellen, dies bedeutet nicht, dass Israel alle getötet hat, die am 7. Oktober gestorben sind oder dass die Hamas keine Nichtkombattanten getötet hat, es bedeutet lediglich, dass die Erzählung falsch ist.

❖

Erinnern Sie sich an den Mörder, der eine US-Grundschulklasse als Geisel nahm und die US-Luftwaffe eine MOAB auf die Schule abwarf und alle Kinder tötete, und alle waren damit einverstanden, weil sie den Kerl töten mussten und er die Kinder als menschliche Schilde benutzte?

Nein?

Ich auch nicht.

❖

Die Apologeten Israels scheinen nicht zu verstehen, dass wir jeden Teil ihrer ermüdenden Masche schon gesehen haben.

„Antisemit“? Das sah man bei Jeremy Corbyn.

„Terroristenunterstützer“? Das sah man bei den Kriegen von Bush.

„Unprovozierter Angriff“? Das sah man bei der Ukraine.

Wenn Sie die Leute täuschen wollen, brauchen Sie eine originelle Routine.

❖

Hin und wieder fällt mir auf, dass ein signifikanter Prozentsatz der Israel-Apologeten, die mich in den sozialen Medien anschreien, amerikanische Christen sind, die Israel unterstützen, weil sie wollen, dass Jesus zurückkommt und alle unbußfertigen Juden in die Hölle wirft.

❖

Westliche Beamte: Israel verteidigt sich.

Israelische Beamte: Wir führen einen Völkermord durch.

Westliche Beamte: Sie folgen den Kriegsgesetzen.

Israelische Beamte: Wir werden viel mehr Völkermord begehen.

Westliche Beamte: Es ist eine angemessene Reaktion auf den 7. Oktober.

Israelische Beamte: Tötet ihre Babys.

❖

Ich sehe Leute sagen, die USA bekommen nichts aus ihrer Allianz mit Israel und es ist alles einseitig, was ungenau ist. Die Interessen des US-Imperiums werden massiv vorangetrieben, indem es einen nuklear bewaffneten Geheimdienst-Proxy in einer strategisch entscheidenden, ressourcenreichen Region hat, der ständig Gewalt und Chaos gegen nicht-US-ausgerichtete Nationen ausübt. Vielleicht noch wichtiger ist, dass die Existenz Israels als ultimatives Argument dient, niemals US-Truppen aus dem Nahen Osten abzuziehen, was es nicht tun möchte, wegen seines Interesses an der Kontrolle über die weltweite Versorgung mit fossilen Brennstoffen.

Wie Joe Biden sagte: „Wenn Israel nicht existieren würde, müssten wir es erfinden.“

Oft wird auf Israels aggressive Lobbyarbeit in Washington verwiesen, um zu argumentieren, dass das Bündnis nicht gegenseitig vorteilhaft ist, aber Lobbyarbeit ist nur einer der Klebstoffe, der ein inoffizielles, nicht anerkanntes Imperium zusammenhält. Sie können sicher sein, dass, wenn Washington nicht wollte, dass Israel die US-Politik in seinem eigenen Interesse manipuliert, dies nicht geschehen würde; die US-Regierung hat genügend Gesetze zur Verfügung, um das zu unterbinden, wenn sie will.

Israel hat keine Bedenken, die USA zu drängen, ihm das Meiste für die kleinstmögliche Gegenleistung zu geben, weil es ganz richtig versteht, dass Israel am Ende nur ein Verbündeter der Bequemlichkeit ist und die USA es unter den Bus werfen werden, sobald es im Interesse des Imperiums liegt, dies zu tun. Israel hat eine umfangreiche Geschichte der Ausrichtung mit feindlichen und unberechenbaren Mächten, um seine eigenen Interessen voranzutreiben, wie die antisemitischen christlichen Zionisten und die Unterstützung des Aufstiegs der Hamas. Also nutzen die beiden Machtstrukturen einander für alles, was sie im Austausch bekommen können, und aufgrund der Art und Weise, wie Israel von Anfang an aufgebaut wurde, sind ihre Interessen viel öfter als nicht ausgerichtet.

❖

Denken Sie daran, bevor Sie ein laufendes genozidales Massaker kritisieren, das von Ihrem eigenen Land unterstützt wird, müssen Sie zuerst eine kleine ausländische militante Gruppe verurteilen, die einen fleckigen Internetzugang hat, Ihre Sprache nicht spricht und nie etwas hören wird, was Sie zu ihnen sagen.

❖

Sie sagen Ihnen, Israel verteidige sich, wenn Sie sehen können, dass es meist Frauen und Kinder tötet.

Sie sagen Ihnen, sie zielen auf die Hamas, wenn Sie sehen das sie ganze Stadtviertel platt machen.

Sie sagen Ihnen, Sie seien ein Antisemit, wenn Sie wissen, dass Sie es nicht sind.

Alles, was sie haben, ist Gaslighting.