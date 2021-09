Bilder aus Australien zeigen, dass es nicht um Gesundheit geht! Bürgerkrieg scheint nicht mehr ausgeschlossen zu werden

Die Unruhen in Australien, insbesondere in und um Melbourne, gehen weiter. Es gibt unzählige Videos in den sozialen Medien, die zeigen, wie schwer bewaffnete Polizisten mit Gummigeschossen auf Demonstranten schießen.

Die Polizei setzte unter anderem Tränengas und Gummigeschosse ein, um die Demonstranten vom Shrine of Remembrance in Melbourne, einer Kriegsgedenkstätte, zu vertreiben.

Victoria Police fire on protesters at the Shrine of Remembrance.



The monument was set up to remember the service and sacrifice of those who secured Australia’s freedoms in war and peacetime. pic.twitter.com/3OIkvi2WuG — Caldron Pool (@CaldronPool) September 22, 2021

Welcome to Melbourne today 22 September. Attacking protestors walking down the street. pic.twitter.com/J4pTFUaUuh — Antonio Montana 🇦🇺 (@dnforca) September 22, 2021

Das Gesundheitsministerium des Bundesstaates Victoria hat Bauvorhaben in diesem Bundesstaat wegen des „starken Auftretens von Coronaviren“ für zwei Wochen gestoppt. Premierminister Daniel Andrews hat außerdem angekündigt, dass Bauarbeiter geimpft werden müssen, bevor sie ihre Arbeit wieder aufnehmen können.

In Melbourne demonstrieren Tausende von Bauarbeitern gegen die Impfpflicht, was mancherorts zu Zusammenstößen mit der Polizei führt. Am Mittwoch wurde ein enormes Polizeiaufgebot in der Stadt eingesetzt.

Why don’t you police harder mate, he looked so threatening… pic.twitter.com/xvuz7w4Gd6 — Evelyn Rae (@_evelynrae) September 22, 2021

„Frauen, Kinder und andere Demonstranten werden jetzt an einem bekannten Kriegsdenkmal in Melbourne mit Gummigeschossen beschossen“, berichtet die Journalistin Annelies Strikkers. „Hier entwickelt sich schnell ein Bürgerkrieg. Haben Sie etwas von der NOS, Amnesty oder dem Kabinett gehört?“

„Ich höre nichts. Warum ist das nicht berichtenswert?“, wo sind die Mainstream-Medien.

Police preparing to keep Melbourne healthy today. pic.twitter.com/a8Bv5YgWkU — Avi Yemini 🇦🇺🇮🇱 (@OzraeliAvi) September 22, 2021

Sänger Tim Douwsma sagt: „Was zum Teufel ist hier los?!

„Das hat nichts mehr mit einem demokratischen Rechtsstaat zu tun. Mit einem Fingerschnippen hat sich Australien in einen Polizeistaat verwandelt, der sich ohne weiteres mit den schrecklichsten kommunistischen Regimen vergleichen lässt. Was in Australien passiert, kann auch in den Niederlanden passieren“, twittert Percolator.

Weiter berichte RT.com.

Die australische Polizei versucht, Reporter an der Berichterstattung über die Covid-19-Proteste zu hindern, und zieht sich zurück, nachdem die Nachrichtenagentur mit einer Klage gedroht hat.

Die Polizei von Melbourne hat die Anordnung, Nachrichtenhubschrauber aus dem Luftraum über den Protesten gegen die Abriegelung der Stadt zu verbannen, teilweise zurückgenommen, nachdem die Medien dagegen geklagt hatten. Die Polizei erklärte, die Demonstranten hätten die Bewegungen der Polizei über Newsfeeds verfolgt.

Die Polizei des Bundesstaates Victoria hatte zunächst eine pauschale Anordnung erlassen, wonach lokale Nachrichtenhubschrauber den Himmel über dem Stadtzentrum von Melbourne (CBD) nicht überfliegen durften. 7 News Melbourne berichtete, dass das Unternehmen am Mittwoch zusammen mit dem Fernsehsender Channel 9 aus Melbourne rechtliche Schritte gegen diese Regelung einleitete.

Die Zivilluftfahrtbehörde hatte den Luftraum über dem Stadtzentrum von Melbourne am Mittwochnachmittag zu einer Flugverbotszone erklärt, die drei Seemeilen über dem Bezirk lag, bevor die Polizei nach einer Protestwelle der Nachrichtenmedien einlenkte.

Das Blatt bezeichnete das Filmverbot als „eine außergewöhnliche neue Taktik der Polizei“ und erklärte, die Anordnung habe ursprünglich dazu dienen sollen, Nachrichtenhubschrauber bis Montag vom Himmel fernzuhalten, doch „nach Beschwerden der Medien“ habe die Polizei die Anordnung teilweise zurückgenommen. Nach der neuen Regelung dürfen Nachrichtenagenturen die Proteste weiterhin filmen, aber das Material nicht ohne eine Stunde Verzögerung ausstrahlen.

Zur Rechtfertigung des „beispiellosen“ Verbots, die massiven, gewalttätigen Zusammenstöße zwischen Polizisten und Demonstranten in der Nähe des Stadtzentrums zu filmen, behauptete die Polizei, die Demonstranten würden sich die Aufnahmen der Nachrichtenhubschrauber ansehen, um herauszufinden, wohin sich die Polizisten als Nächstes bewegen würden. Sie legte jedoch keine Beweise vor, um diese Behauptung zu untermauern, und konnte auch nicht nachweisen, dass die Demonstranten nicht typischere Aufklärungsmethoden wie verschlüsselte Messaging-Apps oder sogar Telefonanrufe nutzten, um die Bewegungen der Behörden zu verfolgen.

„Hier wurde eine sehr wichtige Grenze überschritten. Die Polizei von Victoria zensiert die Rundfunkmedien. Das ist die Definition von polizeistaatlichem Verhalten“, sagte Gideon Rozier, Direktor für Politik am Institute of Public Affairs, dem australischen Sender ABC.

Die gewalttätige Reaktion der Polizei des Bundesstaates Victoria auf die Proteste gegen die brutale, lang andauernde Abriegelung Melbournes – bei der die Bewohner einiger öffentlicher Wohngebäude buchstäblich in ihren Wohnungen eingeschlossen wurden, während die Polizei in den Fluren patrouillierte – hat die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich gezogen. Bei einer Demonstration am Samstag schlug die Polizei eine ältere Frau, die friedlich mit einer australischen Flagge demonstrierte, nieder und setzte Pfefferspray ein, und in jüngster Zeit sind Berichte aufgetaucht, wonach die Polizei mit Pfefferspray und Festnahmen gezielt gegen sichtlich ausgewiesene Pressefotografen vorgeht.

Nach Angaben der Daily Mail wurden bei der jüngsten Protestwelle 235 Personen festgenommen, weil sie gegen die Abriegelung verstoßen hatten. Die Zeitung wies darauf hin, dass die Polizei während der Proteste am Wochenende auch das Stadtzentrum von Melbourne verbarrikadierte und den öffentlichen Nahverkehr einstellte, um die Menschen daran zu hindern, sich zu versammeln. Gegen weitere 193 Personen wurden Geldstrafen verhängt. Während der Premierminister des Bundesstaates Victoria, Dan Andrews (der von seinen unwilligen Untertanen den Spitznamen „Diktator Dan“ trägt), versucht hat, die gesamte Anti-Blockade-Bewegung als unberechenbare, gewalttätige Hooligans und Feinde der öffentlichen Ordnung zu diffamieren, sind viele in der Menge ganz normale Australier, deren Lebensunterhalt durch den anhaltenden wirtschaftlichen Stillstand, der die Wirtschaft des Landes schwer getroffen hat, zerstört wurde. Die Proteste werden immer größer, wie ein Video vom Dienstag zu zeigen scheint.

Remember: there are many more of us than there are Gestapo. @DanielAndrewsMP’s days are numbered. Epic scene here from #Melbourne #Australia… pic.twitter.com/XS2xnSIyZf — Patrick Henningsen (@21WIRE) September 21, 2021

In den sozialen Medien wurden am Mittwoch auch Aufnahmen veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, wie die Polizei mit Gummigeschossen auf eine protestierende Menschenmenge schießt, was viele der Demonstranten schockierte, da auch Kinder anwesend waren.