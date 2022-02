Bill Gates meint, das COVID-Risiko sei „dramatisch gesunken“, und prophezeit, eine weitere Pandemie und gibt zu „Leider“ ist das Virus selbst eine Art Impfstoff

Der Milliardär Bill Gates sagte auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass das Coronavirus, insbesondere die Omikron-Variante, „leider“ eine Art von Impfstoff sei, der sowohl B- als auch T-Zellen-Immunität verleiht.

Gates fügte hinzu, dass sich die Variante besser in der Weltbevölkerung verbreitet als der Impfstoff.

