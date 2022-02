Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

Der Staat der Biosicherheit wird stärker

Inzwischen wissen Sie wahrscheinlich, dass die Führer der Donezker und Lugansker Republiken zur Evakuierung von Frauen und Kindern nach Russland aufgerufen haben. Die Evakuierten, die die Reise nach Rostow antreten, erhalten von ihren großzügigen russischen Gastgebern 10.000 Rubel (130 US-Dollar).

Aber das ist nicht alles, was sie erhalten werden:

Mehr als 2 Millionen Schnelltests für die Untersuchung der Donbass-Flüchtlinge auf COVID-19 werden in die Region Rostow geliefert.

Dies kündigte der Gesundheitsminister der Region, Juri Kobzew, auf dem operativen Treffen an.

Ihm zufolge wird bei Bedarf eine Impfung für die Flüchtlinge organisiert werden. Derzeit befinden sich mehr als 500.000 Impfstoffdosen in den Lagern der Region.

Eine halbe Million geronnene Impfdosen, die niemand haben will, verrotten in einem Lagerhaus. Was tun mit diesem Berg von unbewiesenem genetischem Glibber?

„Wir haben all diese ungewollten Sbershots einfach herumliegen – vielleicht können wir die Evakuierten injizieren?“ Schon der Vorschlag ist total eklig.

Das klingt wie etwas, das Anna Popowa, die oberste Domina des russischen „Föderalen Dienstes für menschliches Wohlergehen“, tun würde. Und tatsächlich ist Popowa gestern Abend nach Rostow geflogen, um die Willkommensparty zu überwachen:

Es wird darauf hingewiesen, dass die Spezialisten der Abteilung in der Region Rostow an den Kontrollpunkten an der Staatsgrenze arbeiten, die Arbeit an der Früherkennung und Isolierung von Menschen mit Fieber und Krankheitsanzeichen organisieren und auch die rechtzeitige Bereitstellung medizinischer Versorgung für sie kontrollieren.

Warten Sie. Rechtzeitige Bereitstellung medizinischer Versorgung? Das ist heutzutage ein seltenes Vergnügen, wenn man in Russland lebt:

Am 4. Februar beschlossen die Behörden von 55 russischen Regionen, die geplante medizinische Versorgung der Bevölkerung wegen eines Ausbruchs des Omikron-Stammes vorübergehend einzuschränken. In den meisten Fächern wurden geplante Arzttermine ausgesetzt, es ist nicht möglich, sich einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen und eine Überweisung für einen Eingriff in einer Tagesklinik zu erhalten. In einigen Städten können selbst schwangere Frauen nicht zum Arzt gehen und alle erforderlichen Tests durchführen lassen.

Igitt.

Komm her, kleines Waisenkind. Anna Popowa wird sich um dich kümmern.

Seit Ende Januar wird den Einwohnern von Rostow eine rechtzeitige medizinische Versorgung verweigert. Das ist es, wonach sich die öffentliche Gesundheit sehnt!

Es geht um Gesundheit. Es geht um Sicherheit.

Ist das wirklich 5D-Schach? Alles, was wir sehen, ist Absurdität.