Studie bestätigt Zusammenhang zwischen 5G-Mobilfunkexposition und COVID-Erkrankung

Neue Forschungsergebnisse, die im Journal of Clinical and Translational Research veröffentlicht wurden, unterstreichen den Zusammenhang zwischen den Symptomen des Wuhan-Coronavirus (Covid-19) und 5G-Mobilfunkstrahlung.

Während sich ein Großteil der Aufmerksamkeit auf das Virus selbst gerichtet hat, befasst sich die Studie mit den Umwelteinflüssen, die die Krankheit verschlimmern, einschließlich der Funkfrequenzen von Mobilfunkmasten.

„Unter Berücksichtigung des epidemiologischen Dreiklangs (Erreger-Wirt-Umwelt), der für alle Krankheiten gilt, haben wir einen möglichen Umweltfaktor bei der COVID-19-Pandemie untersucht: Hochfrequenzstrahlung aus drahtlosen Kommunikationssystemen, einschließlich Mikrowellen und Millimeterwellen“, heißt es in dem Papier.

„SARS-CoV-2, das Virus, das die COVID-19-Pandemie auslöste, tauchte in Wuhan, China, kurz nach der Einführung der stadtweiten (fünften Generation [5G] der drahtlosen Kommunikationsstrahlung [WCR]) auf und verbreitete sich rasch weltweit, wobei zunächst eine statistische Korrelation zu internationalen Gemeinden mit kürzlich eingerichteten 5G-Netzen festgestellt wurde.“

Beverly Rubik und Robert R. Brown, die beiden Studienautoren, untersuchten die wissenschaftliche Fachliteratur über die schädlichen biologischen Auswirkungen von WCR. Sie identifizierten mehrere Mechanismen, durch die WCR als toxischer Umweltkofaktor zur Fauci-Grippeepidemie beigetragen haben könnte.

Indem sie die Grenzen zwischen den Disziplinen der Biophysik und der Pathophysiologie überschritten, legte das Duo die folgenden Beweise vor, die zeigen, dass 5G-Exposition:

morphologische Veränderungen in den Erythrozyten verursacht, einschließlich der Bildung von Echinozyten und Rouleaux, die zur Hyperkoagulation beitragen können

Beeinträchtigung der Mikrozirkulation und Verringerung der Erythrozyten- und Hämoglobinwerte, was die Hypoxie verschärft

Verstärkt die Dysfunktion des Immunsystems, einschließlich Immunsuppression, Autoimmunität und Hyperinflammation

Erhöht zellulären oxidativen Stress und die Produktion freier Radikale, was zu Gefäß- und Organschäden führt

Erhöht das intrazelluläre Ca2+ (Kalziumionen), das für den Eintritt, die Replikation und die Freisetzung von Viren unerlässlich ist, und fördert entzündungsfördernde Signalwege

Verschlimmert Herzrhythmusstörungen und kardiale Störungen

Verursacht die 5G-Belastung wirklich schwere Covid?

Nicht nur 5G, sondern auch schwaches WCR von verschiedenen Geräten, einschließlich lokaler Netzwerksysteme, Wi-Fi (offiziell IEEE 802.11b Direct Sequence Protokoll; IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers) und sogar Mobiltelefone selbst verursachen interne Toxizität und Zellschäden.

Nicht-thermische Bioeffekte, d. h. die Leistungsdichte, die eine Erwärmung des Gewebes verursacht, wurden in der wissenschaftlichen Literatur auch bei Leistungsdichten unterhalb der Expositionsrichtlinien der Internationalen Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP) festgestellt.

„Es hat sich gezeigt, dass schwache WCR den Organismus auf allen Organisationsebenen beeinflusst, von der molekularen bis zur zellulären, physiologischen, verhaltensmäßigen und psychologischen Ebene“, erklärt die Studie.

„Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass es zu systemischen Gesundheitsschäden führt, einschließlich eines erhöhten Krebsrisikos, endokriner Veränderungen, einer erhöhten Produktion freier Radikale, Schäden an der Desoxyribonukleinsäure (DNS), Veränderungen des Fortpflanzungssystems, Lern- und Gedächtnisstörungen sowie neurologischen Störungen.“

Die Erde selbst hat zwar schon immer schwache natürliche Hochfrequenzen im Hintergrund ausgestrahlt, doch sind diese so gering, dass unser Körper nicht negativ darauf reagiert. Dies gilt nicht für die künstlichen Hochfrequenzen, die durch die immer stärker werdende Präsenz von WCR im täglichen Leben entstehen.

Interessanterweise verläuft das Fortschreiten von Covid in Form von schweren Erkrankungen parallel zu den nachteiligen Auswirkungen der 5G-Exposition. Dazu gehören Blutveränderungen, oxidativer Stress, Störung und Aktivierung des Immunsystems, erhöhter intrazellulärer Kalziumspiegel und Auswirkungen auf das Herz.

„So überschneiden sich beispielsweise die Mechanismen der Blutgerinnung und der Entzündung, und oxidativer Stress ist sowohl an morphologischen Veränderungen der Erythrozyten als auch an Hyperkoagulation, Entzündungen und Organschäden beteiligt“, heißt es in der Studie.

„Es gibt eine erhebliche Überschneidung in der Pathobiologie zwischen COVID-19 und WCR-Exposition. Die hier vorgestellten Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Mechanismen, die am klinischen Verlauf von COVID-19 beteiligt sind, experimentellen Daten zufolge auch durch WCR-Exposition ausgelöst werden könnten. Daher schlagen wir eine Verbindung zwischen den schädlichen Bioeffekten der WCR-Exposition durch drahtlose Geräte und COVID-19 vor“.