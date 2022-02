Climate Lockdown – Beta-Version

Heute erleben wir im Vereinigten Königreich einen Sturm, den Sturm Eunice. Ich entschuldige mich bei meinen amerikanischen Freunden, aber ich kann die Namensgebung für Stürme nicht ausstehen, ein neues Phänomen, das wir von den USA übernommen haben. Diese Personifizierung des Wetters macht es noch beängstigender, so als hätten wir einen Wettergott verärgert, der uns nun bestraft.

Wie auch immer, zurück zu dem Sturm. Es handelte sich um einen starken Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 80-100 km/h, für den eine rote Wetterwarnung ausgegeben wurde.

Er wird als der schlimmste Sturm seit Jahrzehnten bezeichnet, und Nr. 10 (das Kabinettsbüro) hat eine COBRA-Sitzung einberufen, weil Gefahr für Leib und Leben besteht.

Es wird viele Schäden geben, und hoffentlich wird niemand sterben, aber empirisch gesehen unterscheidet sich dieser Sturm nicht von den Stürmen, die wir einmal im Jahr oder so erleben. Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass es weitaus schlimmer ist, bleiben die Punkte, die ich jetzt anspreche, bestehen.

Wenn es in früheren Jahren einen Sturm gab, haben wir alle im Radio davon gehört und unser Leben danach ausgerichtet. Wenn ich einen Spaziergang über die Klippen machen wollte, habe ich ihn abgesagt. Wenn ein Baumchirurg einen Baum zu fällen hatte, verschob er den Termin. Der Rest des Lebens lief wie gewohnt weiter.

Doch dieses Mal war alles ganz anders. Die COVID-Hysterie, die in den letzten zwei Jahren herrschte, drang in diesen Notfall ein. Die durch COVID ausgelöste Angst hatte in letzter Zeit keinen Platz mehr gefunden, da die Bevölkerung müde wurde und man ihr sagte, sie solle anfangen, mit dem Virus zu leben. Aber wenn man Menschen zu schrumpfenden Wracks degradiert, löst sich diese Angst nicht auf, sondern sucht sich wie ein Virus einen neuen Wirt. Und dieses Mal hat es die Wahrnehmung der Menschen von einem Sturm infiziert.

Es ist zum Beispiel sinnvoll, gefährdete Brücken zu schließen. Ich sage nicht, dass man den Sturm völlig ignorieren soll, aber das Leben ist voller Risiken, und wir lernen, mit ihnen zu leben. Ein Sturm ist im Großen und Ganzen ein besonders kleines Risiko.

Die Risiken werden für die Menschen zu groß, und die Bürokraten, die alles bis ins kleinste Detail regeln, suchen nach immer mehr Bereichen unseres Lebens, in die sie sich einmischen können. So wurden heute in bestimmten Regionen des Landes alle Züge gestrichen, die meisten Schulen geschlossen, den Menschen wurde geraten, von zu Hause aus zu arbeiten, und der Bevölkerung wurde allgemein geraten, ihre Häuser nur zu verlassen, wenn es unbedingt notwendig ist. Und das Beängstigende an der ganzen Sache war nicht der Sturm, sondern dass sich viele Menschen daran hielten.

Diese Art von Reaktion würde man von einem Hurrikan erwarten, aber nicht von einem Sturm.

Anekdotisch sagten die Leute:

Eigentlich war der Sturm nicht so schlimm, wie ich dachte, aber ich bleibe zu Hause, weil man uns dazu aufgefordert hat.

In den Schulen, die geöffnet waren, hatten einige Eltern Schwierigkeiten, ihre verängstigten Kinder in die Klassenzimmer zu bringen, weil sie Angst hatten, zu sterben. Andere Eltern überlegten es sich anders und brachten ihre Kinder nach Hause, nachdem sie sie dort abgesetzt hatten.

Gestern, noch vor Beginn des Sturms, begannen die Schulen zu schließen. Wie bei einem Dominostein kam es nach der Schließung einer Schule zu einer Kettenreaktion von Eltern, die ihre Schulen benachrichtigten:

Warum machen Sie nicht zu und sorgen für die Sicherheit meiner Kinder?

Als dies begann, begannen andere Schulen zu schließen, um diese Art von moralischem Dilemma zu vermeiden. Wie bei COVID gilt auch hier: Sobald das emotionale Thema Sterben zur Sprache kommt (wie gering die Chance auch immer sein mag), ist jede Diskussion vom Tisch, und die irrationalen, lauten Stimmen gewinnen.

Wieder einmal wurde also das Leben von Kindern ohne Grund gestört. Und das nicht nur in pädagogischer Hinsicht. Einige saßen zu Hause und hatten Angst, dass sie oder einer ihrer Freunde oder Familienangehörigen bei dem Sturm ums Leben kommen könnten.

Schon seit einiger Zeit gibt es Gerüchte und Theorien, dass die nächsten Sperrungen auf den Klimawandel zurückzuführen sind.

Und es hat sich gezeigt, dass die COVID-Lockdowns verständlicherweise der Umwelt geholfen haben.

Aber man braucht keine Verschwörung, um Klimasperren einzuführen, man braucht nur eine äußerst formbare und verängstigte Bevölkerung, die bereit ist, zu springen, wenn man es ihr sagt. Die bereit ist, zu ihrer Sicherheit und zum Wohle der Allgemeinheit in ihren Häusern zu bleiben. Sie sind nicht in der Lage, rational über das Für und Wider von Mikromanagement in ihrem Leben zu diskutieren.

Je länger das so weitergeht und je mehr die Menschen von bürokratischen Mikromanagern in Scheißjobs beeinflusst werden, desto weniger Menschen werden in der Lage sein, zu überleben, ohne dass man ihnen sagt, was sie tun sollen.

Hoffen wir, dass diese Beta-Version der Klimasperre scheitert und man uns wieder sagt, dass es morgen einen Sturm gibt und das war’s. Andernfalls werden die Menschen im nächsten Notfall blindlings tun, was man ihnen sagt, und diejenigen verunglimpfen, die die Weisheit dieser Entscheidungen infrage stellen. Und wie wir bei den Virensperren gesehen haben, richten diese Entscheidungen weit mehr Schaden als Nutzen an. Wenn auch nicht kurzfristig, so doch auf lange Sicht.