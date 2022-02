Putin schickt eine Warnung an den Westen und startet nuklearfähigen Hyperschallraketen

Der russische Präsident Wladimir Putin saß am Samstag neben seinem weißrussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko in einer Kommandozentrale, um groß angelegte russische strategische Atomübungen zu beaufsichtigen. Wie wir bereits berichteten, finden diese Übungen normalerweise im Herbst statt, wurden aber auf Samstag vorverlegt, um der NATO gegenüber ernsthaft die Muskeln spielen zu lassen. Bei den Übungen wurden unter anderem ein erfolgreicher Teststart einer Hyperschallrakete vom Typ Zircon und anderer nuklearfähiger ballistischer Raketen durchgeführt.

„Russland hat am Samstag im Rahmen strategischer Nuklearübungen, die von Präsident Wladimir Putin und seinem weißrussischen Amtskollegen beaufsichtigt werden, See- und Landziele mit ballistischen Raketen und Marschflugkörpern angegriffen“, so der Kreml laut Reuters.

Zircon hypersonic missile fired by Admiral Gorshkov frigate today as part of #Russia's "Grom" military exercise pic.twitter.com/MYUWnNg9mi — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 19, 2022

Darüber hinaus berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf lokale Quellen: „Eine Kombination aus ballistischen und Marschflugkörpern sollte im Rahmen der Manöver abgefeuert werden, an denen die strategischen Raketentruppen des Landes und die Schwarzmeerflotte beteiligt waren, so der Kreml laut dem Fernsehsender Swesda des russischen Verteidigungsministeriums.“

„Alle Raketen trafen ihre Ziele und bestätigten ihre Leistungsziele“, so der Kreml in einer Erklärung und fügte hinzu, dass Tupolev Tu-95-Bomber und Atom-U-Boote an den Übungen teilnahmen.

„Das Hauptziel dieser Übungen besteht darin, die Leistung unserer strategischen Offensivkräfte zu perfektionieren, um einen garantierten Schlag gegen den Feind zu führen“, erklärte der russische General Waleri Gerassimow in einer im Fernsehen übertragenen Stellungnahme gegenüber Putin.

Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte umgehend Bildmaterial von den Starts, auch von einer ballistischen Rakete von einem U-Boot aus, was eine klare „Botschaft“ an den Westen zu sein scheint, dass Russland bereit ist, gegen jede größere Provokation der NATO vorzugehen.

Einige der Raketenstarts und Manöver vom Samstag fanden im Schwarzen Meer statt.

Sineva submarine-launched ballistic missile also launched from one of #Russia nuclear submarine pic.twitter.com/AOpQGXJF0D — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 19, 2022

„Während der Übungen der strategischen Abschreckungsstreitkräfte haben die russischen Luft- und Raumfahrtkräfte erfolgreich Hyperschallraketen vom Typ Kinzhal abgefeuert, wie das Pressebüro des Kremls mitteilte“, bestätigte TASS kurz vor der Veröffentlichung der Aufnahmen.

„Kriegsschiffe und U-Boote der Nord- und Schwarzmeerflotte haben Kalibr-Marschflugkörper und eine Hyperschallrakete vom Typ Zirkon gegen See- und Bodenziele gestartet. Auf dem Testgelände Kapustin Yar in der Region Astrachan wurde ein landgestützter Iskander-Marschflugkörper gestartet“, heißt es in der Erklärung des Verteidigungsministeriums weiter.

Während der ukrainische Verteidigungsminister kürzlich erklärte, die Wahrscheinlichkeit eines größeren Krieges zwischen Russland und der Ukraine sei nach wie vor „gering“, nehmen die Kämpfe entlang der Kontaktlinie im Donbas zu.

In der Zwischenzeit wurden Putin und Lukaschenko zusammen fotografiert, als sie die Atomübungen beaufsichtigten – eine unmissverständliche Botschaft…