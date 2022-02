Die Nazis wurden nicht besiegt. Arbeiten sie jetzt im Untergrund und regieren jetzt Kanada und die Welt, indem sie Eugenik und Entvölkerungspläne vorantreiben?

Die Nazis wurden nicht besiegt… sie sind in den Untergrund gegangen und regieren jetzt KANADA und die WELT, indem sie Eugenik und Entvölkerungspläne vorantreiben, die mit Adolf Hitler übereinstimmen.

Das Dritte Reich wurde nie wirklich beendet. Obwohl Hitler selbst vernichtet wurde, ging das Naziregime der 1920er/30er/40er Jahre einfach in den Untergrund und verwandelte sich in eine globale Bewegung der Unterwanderung und des Einflusses, die jetzt als „Globalismus“ auftaucht.

Das Weltwirtschaftsforum ist das Trainingsgelände für die modernen Nazis, zu denen auch die nationalen Führer Macron (Frankreich), Merkel (Deutschland) und Trudeau (Kanada) gehören. Bemerkenswert ist, dass die stellvertretende Premierministerin Kanadas, Chrystia Freeland, die Enkelin eines tatsächlichen Nazi-Kollaborateurs und Propagandisten namens Michael Chomiak ist.

Wie The Gateway Pundit berichtete, war Chomiak das Ziel einer Suche des polnischen Geheimdienstes nach Nazi-Kollaborateuren in der Nachkriegszeit. „Der polnische Geheimdienst vermutet, dass Chomiak in Krakau ankam, kurz nachdem Hans Frank (der wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit hingerichtet wurde) Gouverneur wurde, und sich als Einflussagent anbot, um die Deutschen darüber zu informieren, was ukrainische Landsleute und antirussische Nationalisten, die damals in und um Lemberg aktiv waren, dachten und planten. Seine Arbeit als Journalist war wahrscheinlich eine Tarnung für Spionage im Auftrag der Deutschen.“

Chomiaks Tochter war Halyna Chomiak, die Mutter von Chrystia Freeland, der heutigen stellvertretenden Premierministerin Kanadas (direkt unter Trudeau). Zusammengestelltes Foto über TGP:

Hier ist ein Foto von Christia Freeland, Justin Trudeau und George Soros, die sich im Januar 2016 bei einer Veranstaltung des Weltwirtschaftsforums in Davos trafen.

Darunter sehen Sie ein historisches Bild von schwangeren Frauen, die für die Hinrichtung durch die Nazis aufgereiht wurden, die in der Ukraine von Nazi-Kollaborateuren durchgeführt wurde. Bei einem der unten abgebildeten Massaker wurden am 29. und 30. September 1941 mehr als 33.771 Juden hingerichtet. (Bildzusammenstellung mit freundlicher Genehmigung von The Gateway Pundit / XR Vision)

Tatsächliche Nazis (Globalisten) führen die Eugenik-/Entvölkerungsagenda von Adolf Hitler aus

Verstehen Sie, dass das „Impfstoff“-MRNA-Entvölkerungsprogramm, das der Welt jetzt aufgezwungen wird, nichts Neues ist. Es ist lediglich die Fortsetzung des Eugenik-Programms der Nazis in den 1930er/40er Jahren, das darauf abzielte, bestimmte ethnische Gruppen im Namen des „Fortschritts“ für die Menschheit auszurotten. Heute sind dieselben Bemühungen in einem erweiterten Kontext im Gange, wobei die Ziele nun überwiegend kaukasisch dominierte Nationen auf dem ganzen Planeten sind. Man beachte, dass in Afrika nur sehr wenig geimpft wurde und dass Afrikaner nicht in großer Zahl an Impfstoffen sterben. Das massenhafte Sterben durch Impfstoffe findet in den so genannten „weißen“ Ländern in Europa, Nordamerika, Australien usw. statt, während viele Länder wie z. B. Indien ihrer Bevölkerung Ivermectin zur Vorbeugung anbieten (was die Todesfälle drastisch reduziert).

Man beachte auch, dass in den Vereinigten Staaten derselbe Joe Biden, der verlangte, dass alle amerikanischen Bürger geimpft werden müssen, um einen Arbeitsplatz zu erhalten, gleichzeitig erklärte, dass illegale Einwanderer überhaupt keine Impfungen benötigen.

Sogar in Kanada wurde jetzt bekannt, dass Justin Trudeaus Anordnung, die Proteste gegen die Regierung verbietet, Flüchtlinge, Einwanderer und ethnische Minderheiten ausdrücklich ausnimmt, wie hier berichtet.

Mit anderen Worten: Es ist nur verboten zu protestieren, wenn man weiß ist. Dies ist die rassistische Realität des faschistischen kanadischen Regimes, das zu fast 100 % mit dem Dritten Reich und Adolf Hitler gleichgeschaltet ist.

Ivermectin ist in kaukasischen Ländern nicht erlaubt. Alle Bürger in diesen Ländern sind von den Medizinfaschisten wie der FDA, die dem amerikanischen Volk Ivermectin und andere lebensrettende Maßnahmen vorsätzlich vorenthalten, zum Tode verurteilt. Ivermectin ist in Afrika, Mittelamerika, Südamerika, Asien und Indien ohne weiteres erhältlich, nicht aber in Nordamerika oder Westeuropa. All das wird von den faschistischen Regierungen eingeschränkt, die jetzt als biologische und medizinische Terroristen gegen die Menschen vorgehen.

Ein Großteil der modernen US-Regierung wird von echten Faschisten geführt, die ihre Philosophien von den Nazis ableiten

Im Rahmen der Operation Paper Clip holte die US-Regierung Nazi-Wissenschaftler in die Vereinigten Staaten und gab ihnen neue Identitäten, um die NASA und das Apollo-Programm zu leiten. Tatsächliche Nazis infiltrierten die NASA von Anfang an, und sie arbeiteten sich langsam durch die Geheimdienstgemeinschaft und die Regierungsbehörden, bis zu dem Punkt, an dem eine überraschende Anzahl von denen, die die FDA, NIH oder NIAID geleitet haben, nahtlos mit der Nazi-Agenda der Massenvernichtung zusammenarbeiten.

Denken Sie nur an die letzten fünf FDA-Kommissare und wie viel Schmerz, Leid und Zerstörung sie über die Welt gebracht haben, indem sie die Philosophie der faschistischen und menschlichen Ausrottung widerspiegelten:

Stephen M. Hahn

Scott Gottlieb

Robert M. Califf

Margaret Hamburg

Andrew C. von Eschenbach

Jeder dieser Personen überwachte die Unterdrückung von Ernährung und Naturmedizin durch die FDA, während die Behörde den Monopolschutz für tödliche verschreibungspflichtige Arzneimittel vorantrieb, die fast immer unter offenem Betrug „genehmigt“ wurden.

Der aktuelle Leiter des NIAID ist natürlich Fauci, und der Leiter der CDC ist Walensky.

All diese Leute nehmen ihre Befehle von Globalisten entgegen, und die Globalisten wollen den größten Teil der menschlichen Rasse ausrotten und den Planeten für sich beanspruchen. Die Globalisten sehen die Menschen jetzt als „Flöhe“, die mit einem „Flohbad“ auf planetarischer Ebene entfernt werden sollen.

Wie dieses Mem zeigt, hat jeder Bereich der modernen Gesellschaft eine Motivation, die Entvölkerung zu unterstützen: Die Globalisten, die Regierungen, die Unternehmen und sogar die Wall Street (Finanzen und Investitionen).

Die gesamte Abtreibungsbewegung war Teil des Eugenik-/Entvölkerungsplans

Die Abtreibungsindustrie in Amerika – die von einem antischwarzen Eugeniker gegründet wurde, der Schwarze als „menschliches Unkraut“ bezeichnete – zielt seit langem auf die Ausrottung der Schwarzen durch Kindermord ab. Dies war der frühe Versuch, die Weltbevölkerung durch so genannte „Frauengesundheits“-Initiativen zu reduzieren, die selbst jetzt von den Progressiven zugunsten des Transgenderismus aufgegeben wurden, der die Existenz biologischer Frauen gänzlich leugnet.

Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass Adolf Hitler von der Eugenik-Bewegung in Amerika inspiriert wurde, die in Kalifornien ihren Anfang nahm, wo die Gesetzgeber des Bundesstaates unter anderem Gesetze zur Zwangssterilisation von geistig Behinderten verabschiedeten.

Ein Artikel von Edwin Black, Autor von „IBM und der Holocaust“, hat 2003 einen Artikel mit dem Titel „The Horrifying American Roots of Nazi Eugenics“ verfasst.

Dieser Artikel wurde auf HistoryNewsNetwork.org veröffentlicht und lautet wie folgt

Eugenik war eine rassistische Pseudowissenschaft, die darauf abzielte, alle als „untauglich“ erachteten Menschen auszulöschen und nur diejenigen zu erhalten, die einem nordischen Stereotyp entsprachen. Elemente dieser Philosophie wurden durch Gesetze zur Zwangssterilisation und Rassentrennung sowie durch Heiratsbeschränkungen, die in siebenundzwanzig Staaten erlassen wurden, als nationale Politik verankert. Im Jahr 1909 wurde Kalifornien der dritte Staat, der solche Gesetze verabschiedete. Letztlich sterilisierten die Eugeniker etwa 60 000 Amerikaner zwangsweise, verboten Tausenden die Heirat, sperrten Tausende in „Kolonien“ und verfolgten unzählige Menschen auf eine Weise, die wir gerade erst erfahren. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde fast die Hälfte aller Zwangssterilisationen in Kalifornien durchgeführt, und auch nach dem Krieg entfiel ein Drittel aller derartigen Eingriffe auf diesen Bundesstaat… In den ersten fünfundzwanzig Jahren der eugenischen Gesetzgebung wurden in Kalifornien 9.782 Personen sterilisiert, zumeist Frauen. Viele wurden als „böse Mädchen“ eingestuft und als „leidenschaftlich“, „übersexualisiert“ oder „sexuell abartig“ diagnostiziert. In Sonoma wurden einige Frauen sterilisiert, weil ihre Klitoris oder Schamlippen als abnorm groß angesehen wurden.

Wie Edwin Black enthüllt, waren an der Finanzierung der Eugenik-Bewegung viele der üblichen Verdächtigen beteiligt, die gerade jetzt damit beschäftigt sind, Impfstoffe und Entvölkerung im 21. Jahrhundert voranzutreiben:

Eugenik wäre nur bizarres Geschwätz gewesen, wenn nicht die Carnegie Institution, die Rockefeller Foundation und das Harriman-Eisenbahnvermögen die Finanzierung übernommen hätten. Sie alle standen im Bunde mit einigen der angesehensten Wissenschaftler Amerikas, die von so renommierten Universitäten wie Stamford, Yale, Harvard und Princeton stammten. Diese Akademiker vertraten die Rassentheorie und die Rassenwissenschaft und fälschten und verdrehten dann Daten, um die rassistischen Ziele der Eugenik zu unterstützen.

Die Rockefeller-Stiftung half bei der Gründung des deutschen Eugenik-Programms und finanzierte sogar das Programm, in dem Josef Mengele arbeitete, bevor er nach Auschwitz kam.

Wichtig ist, dass die Eugenik unter dem Etikett der „Wissenschaft“ gerechtfertigt wurde, so wie heute Impfstoffe gerechtfertigt werden. Aus dem Artikel:

1863 stellte Sir Francis Galton, ein Cousin von Charles Darwin, die Theorie auf, dass, wenn begabte Menschen nur andere begabte Menschen heiraten würden, das Ergebnis messbar bessere Nachkommen wären. Um die Jahrhundertwende wurden Galtons Ideen in die Vereinigten Staaten importiert, als Gregor Mendels Prinzipien der Vererbung wiederentdeckt wurden. Die amerikanischen Verfechter der Eugenik glaubten mit religiöser Inbrunst, dass die gleichen Mendelschen Konzepte, die die Farbe und Größe von Erbsen, Mais und Rindern bestimmen, auch den sozialen und intellektuellen Charakter des Menschen bestimmen.

In einem Amerika, das demografisch von den Umwälzungen durch die Einwanderung und dem Chaos nach der Wiedervereinigung geprägt war, waren Rassenkonflikte im frühen zwanzigsten Jahrhundert allgegenwärtig. Elitisten, Utopisten und sogenannte „Progressive“ verbanden ihre schwelenden Rassenängste und Klassenvorurteile mit ihrem Wunsch, eine bessere Welt zu schaffen. Sie erfanden Galtons Eugenik neu und machten daraus eine repressive und rassistische Ideologie. Das Ziel: die Erde mit weitaus mehr Menschen ihrer eigenen sozioökonomischen und biologischen Art zu bevölkern – und mit weniger oder gar keinem von allen anderen.

In Amerika wurden Todeslager mit funktionierenden Gaskammern errichtet, während Experten der US-Armee offen über den Einsatz von Biowaffen zur Bevölkerungskontrolle sprachen… im Jahr 1918

Zu diesem Zweck wurden in Amerika Vernichtungslager mit funktionsfähigen Gaskammern errichtet. Diese ähneln fast genau den Kovid-Konzentrationslagern, die derzeit in Washington State und anderen Regionen Amerikas errichtet werden.

Ein Arzt der US-Armee verfasste 1918 sogar ein Buch mit dem Titel „Applied Eugenics“ (Angewandte Eugenik), in dem er argumentierte, dass biologische Waffen zur selektiven Entvölkerung eingesetzt werden könnten:

Die am häufigsten vorgeschlagene Methode des Eugenizids in Amerika war eine „tödliche Kammer“ oder öffentliche, lokal betriebene Gaskammern. Im Jahr 1918 war Popenoe, der Spezialist für Geschlechtskrankheiten in der Armee während des Ersten Weltkriegs, Mitverfasser des weit verbreiteten Lehrbuchs Applied Eugenics, in dem er argumentierte: „Aus historischer Sicht ist die erste Methode, die sich anbietet, die Hinrichtung… Ihr Wert für die Aufrechterhaltung des Standards der Rasse sollte nicht unterschätzt werden.“ Angewandte Eugenik widmete auch ein Kapitel der „tödlichen Auslese“, die „durch die Zerstörung des Individuums durch ein ungünstiges Merkmal der Umwelt, wie z. B. übermäßige Kälte oder Bakterien, oder durch körperliche Mängel“ funktioniert.

Vergessen Sie übrigens nicht, dass die so genannte „Spanische Grippe“-Epidemie von 1918 auf einem Militärstützpunkt im Mittleren Westen begann. Einigen Berichten zufolge handelte es sich um ein Experiment mit biologischen Waffen, das vom Militär selbst durchgeführt wurde.

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten billigte in einer bahnbrechenden Entscheidung von 1927 Eugenik-/Entvölkerungsprogramme und bewies damit, dass selbst der Oberste Gerichtshof sich auf die Seite des Massenmords stellt, wenn es ihm politisch opportun erscheint:

Sogar der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat Aspekte der Eugenik gebilligt. In seiner berüchtigten Entscheidung von 1927 schrieb Richter Oliver Wendell Holmes: „Es ist besser für die ganze Welt, wenn die Gesellschaft, anstatt darauf zu warten, degenerierte Nachkommen wegen Verbrechen hinzurichten oder sie wegen ihrer Schwachsinnigkeit verhungern zu lassen, diejenigen, die offensichtlich untauglich sind, daran hindern kann, ihre Art fortzusetzen…. Drei Generationen von Schwachköpfen sind genug.“ Diese Entscheidung öffnete Tausenden von Menschen das Tor zur Zwangssterilisation oder zur anderweitigen Verfolgung als Untermenschen. Jahre später zitierten die Nazis bei den Nürnberger Prozessen die Worte von Holmes zu ihrer eigenen Verteidigung.

Schließlich berief sich Adolf Hitler auf „Wissenschaft“ und „Medizin“ (genau wie Fauci heute), um seine Eugenik-/Holocaust-Programme zu rechtfertigen. Von Edwin Black:

Hitler studierte die amerikanischen Eugenik-Gesetze. Er versuchte, seinen Antisemitismus zu legitimieren, indem er ihn medizinisch begründete und ihn in die schmackhaftere pseudowissenschaftliche Fassade der Eugenik hüllte. Hitler konnte mehr Anhänger unter den vernünftigen Deutschen rekrutieren, indem er behauptete, die Wissenschaft sei auf seiner Seite. Während Hitlers Rassenhass seinem eigenen Geist entsprang, wurden die intellektuellen Umrisse der Eugenik, die Hitler 1924 übernahm, in Amerika entwickelt.

Die nationalsozialistische Eugenik sollte letztlich diktieren, wer in einem vom Reich beherrschten Europa verfolgt werden sollte, wie die Menschen leben und wie sie sterben sollten. Nazi-Ärzte sollten die unsichtbaren Generäle in Hitlers Krieg gegen die Juden und andere als minderwertig angesehene Europäer werden. Die Ärzte entwickelten die Wissenschaft, entwarfen die eugenischen Formeln und wählten sogar die Opfer für Sterilisation, Euthanasie und Massenvernichtung von Hand aus.

Was wir heute mit Fauci, Big Pharma, „Impfstoffen“, Krankenhausmorden und Abtreibung erleben, ist lediglich die Wiedergeburt des Dritten Reiches als VIERTES Reich mit dem neuen Etikett „Wissenschaft“.

Verstehen Sie, dass Fauci nur die moderne Wiedergabe der Nazi-Eugeniker des Dritten Reiches ist. Er ist nichts Neues, nur das Böse, das unter dem Banner der „Wissenschaft“ recycelt wird.

„Die Wissenschaft“ ist seit langem auf Ausrottung, Massentod, Völkermord/Demozid und Entvölkerung ausgerichtet. Die mRNA-Injektionen haben denselben menschenfeindlichen Wissenschaftlern“ einfach eine neue Waffe an die Hand gegeben, um die menschliche Rasse mit Nadeln anzugreifen, anstatt sie mit Kugeln zu erschießen und ihre Leichen in Massengräbern zu entsorgen.

Jetzt können sie Milliarden ermorden, während sie vorgeben, sich für die „öffentliche Gesundheit“ einzusetzen. Die Krankenhäuser haben sich in Mordfabriken verwandelt, und die etablierten Ärzte sind jetzt an völkermörderischen Verbrechen gegen die Menschheit beteiligt. Aber sie machen weiter, weil sie wie die Nazi-Ärzte des Zweiten Weltkriegs glauben, sie seien „überlegene“ Menschen, die entscheiden dürfen, wer lebt und wer stirbt.

Über all dies und noch viel mehr berichte ich im heutigen Situations-Update-Podcast, in dem ich auf den nazistischen Einfluss globalistischer Führer wie Trudeau und Freeland eingehe, die Kanada rasch in eine tyrannische Diktatur verwandeln. Ist es nur ein Zufall, dass Kanadas Covid-Konzentrationslager zur gleichen Zeit, in der Trudeau und Freeland alle Bürger-, Menschen- und Verfahrensrechte des kanadischen Volkes außer Kraft setzen, für den vollen Betrieb als Vernichtungs-/Todeslager bereit sind?

Es gibt keine Zufälle. Dies alles ist Teil eines tatsächlichen Nazi-Plans, der jetzt in Kanada (und für die ganze Welt) umgesetzt wird.