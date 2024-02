Bill Gates Partner GAVI Vaccine Alliance nimmt Online-Memes ins Visier.

Die Gruppe bezeichnet Memes als „Gesundheit Desinformation Super-Verbreiter“ und beklagt, dass sie „Faktenchecker und Inhaltsmoderatoren umgehen können“.

Eine internationale Gruppe, die sich für Impfstoffe einsetzt und Verbindungen zur Gates Foundation hat, geht gegen Memes vor. Was könnte logischer sein?

Aber die Dinge sind nicht so zufällig, wie sie scheinen. Bill Gates ist für zwei Dinge bekannt und reich: Zum einen als Gründer eines der repressivsten Unternehmen (in Bezug auf Design, Sicherheit und historisch räuberischen Umgang mit konkurrierenden freien Technologien) aller Zeiten – Microsoft.

Andererseits erfindet sich Gates – jetzt als Milliardär – durch seine philanthropischen Bemühungen neu, die von seiner Bill & Melinda Gates Foundation ausgehen und sich im Großen und Ganzen auf alle Arten von Impfstoffen und – Landwirtschaft konzentrieren.

Eine der beteiligten Organisationen, die GAVI Vaccine Alliance (die Geld von Gates erhält), will nun Memes – den prägnanten Ausdruck von Humor und Satire im Internet – als „Gesundheit Desinformation Super-Verbreiter“ neu erfinden.

Und das kennen wir schon – dieses Genre, das im digitalen Zeitalter wie jedes andere künstlerische Format in früheren Epochen betrachtet werden könnte, ist angeblich in der Lage, sich „Faktenprüfern und Inhaltsmoderatoren“ (d.h. Zensoren) zu entziehen.

In früheren Epochen und autoritären Staaten hätte dies dazu geführt, dass Bücher mit Bildern und Wörtern, die für Meme charakteristisch sind, verboten oder verbrannt worden wären.

Wie könnte die Lösung heute aussehen? Und worauf läuft das Ganze hinaus?

Nun, es ist nur Bill Gates, der sich wieder für ein freies und offenes Internet einsetzt, nur mit anderen Mitteln – könnten Zyniker sagen.

Doch in einem Blogbeitrag auf der GAVI-Website heißt es: „Unsere Forschung zeigt, dass Meme Teil einer ausgeklügelten Strategie zur Verbreitung und Monetarisierung von Desinformation im Gesundheitsbereich sind.“

(Ohne das Wort „monetarisieren“ in den Mund zu nehmen – im Kontext von „The Gates“! /s)

Wenn die „Forschung“ abgeschlossen ist – (inklusive Behauptungen wie die, dass Memes fälschlicherweise „ungeimpfte Menschen als unfair stigmatisiert darstellen“ – erzählen Sie das mal dem Tennis-Superstar Novak Djokovic, dessen Karriere durch eine tatsächlich unfaire Stigmatisierung fast ruiniert wurde) – kommen die Schlussfolgerungen:

„Influencer, die eine zögerliche Haltung gegenüber Impfungen propagieren, nutzen Memes, um ihre Online-Fangemeinde aufzubauen, Misstrauen gegenüber Gesundheitsbehörden zu säen und von der Werbung für nicht zugelassene Medikamente zu profitieren. Auf diese Weise können sie sich der Verantwortung für mögliche negative Folgen ihrer Botschaften entziehen“.

Es gibt auch einen „Call for Action“, Memes offiziell zu kriminalisieren.

GAVI sagt: „Memes sehen vielleicht nicht bedrohlich aus – aber genau deshalb sind sie so effektive Gesundheit Desinformation Super-Verbreiter“.

Was also ist GAVI in ihren eigenen Worten?

„Als Gründungspartner von GAVI hat die Bill & Melinda Gates Foundation die internationale Aufmerksamkeit auf das Thema Impfen gelenkt und GAVI mehrere Zusagen gemacht, die sich bis heute auf insgesamt 4,1 Milliarden US-Dollar belaufen.“