Bill Gates verstärkt seine Bemühungen um eine dystopische Zukunft

Paul Dragu

Bill Gates stellt seine philanthropische Stiftung ein – allerdings erst in 20 Jahren, und nicht bevor er seine Bemühungen um eine dystopische Zukunft verdoppelt.

Der Software-Tycoon kündigte an, dass der 31. Dezember 2045 der letzte Tag sein werde, an dem die Türen der Gates Foundation geöffnet sein werden. Doch die eigentliche Nachricht ist nicht die Entscheidung, das Hauptinstrument zur Umgestaltung der Welt nach seiner verzerrten Vision in zwei Jahrzehnten zu schließen. Vielmehr ist es die Tatsache, dass er bis dahin seine Bemühungen intensivieren wird – um die Welt mit jeder neuen technologischen Erfindung, die er finanziert, zu „impfen“, ein globales Überwachungs- und Manipulationssystem aufzubauen und die Macht künstlicher Intelligenz (KI) im Sinne der globalistischen Agenda als Waffe einzusetzen.

Gates verkündete seine jüngste Entscheidung am Donnerstag auf seiner Website GatesNotes. Die New York Times veröffentlichte am selben Tag eine als Interview getarnte Werbestory, um die Botschaft zu verstärken.

Der Software-Magnat plant, die Summe, die er bisher investiert hat, in den nächsten 20 Jahren auf mindestens 200 Milliarden Dollar zu verdoppeln. „Ich glaube jetzt, dass wir die Ziele der Stiftung in kürzerer Zeit erreichen können – vor allem, wenn wir unsere Schlüsselinvestitionen verdoppeln und unseren Partnern mehr Sicherheit bieten“, sagte er.

Wiedergutmachung für USAID

In seinem Times-Interview beklagte Gates besonders die Kürzungen der Auslandshilfe unter der Trump-Regierung und deutete an, seine Großzügigkeit sei nun nötiger denn je. Er beklagte die drastischen Einschnitte bei der US-Entwicklungshilfe (USAID) und behauptete, diese würden zu „Millionen zusätzlicher Todesfälle von Kindern führen“ (Hervorhebung im Original).

Die Regierung hatte diese Kürzungen vorgenommen, nachdem das Department of Government Efficiency (DOGE) festgestellt hatte, dass USAID eine Tarnorganisation des US-Geheimdienstes für Kultur- und Regimewechsel weltweit war.

Deshalb attackierte Gates auch Elon Musk, den derzeit reichsten Menschen der Welt, der durch das DOGE die Mittel für USAID gestrichen hatte. Gates erklärte, Musk sei damit „am Tod der ärmsten Kinder der Welt beteiligt“.

Das Impfstoffkartell

Gates ist Teil dessen, was Robert F. Kennedy Jr. in seinem Buch Der wahre Anthony Fauci als „Impfstoffkartell“ bezeichnet. Während der Covid-19-Zeit war er ein vehementer Befürworter von Lockdowns und Zwangsimpfungen. Über seine Stiftung investierte er im Laufe der Jahre hunderte Millionen in mRNA-Technologie. Beispiele: 2015 investierte die Gates Foundation 52 Millionen Dollar in das deutsche Biotech-Unternehmen CureVac; 2016 gab sie 20 Millionen an Moderna; 2019 flossen 55 Millionen an BioNTech, den Partner von Pfizer.

Pfizer, Moderna und BioNTech sind führend in der Entwicklung und Herstellung jener Technologien, die im Verdacht stehen, weltweit Menschen schwer geschädigt zu haben – und sie erhielten dafür äußerst lukrative Regierungsaufträge für den mRNA-Covid-19-„Impfstoff“.

Im Gespräch mit der Times räumte Gates ein, dass das Vertrauen in Impfstoffe durch den Umgang mit Covid-19 weltweit stark gesunken sei – besonders in den USA: „Es gab alle möglichen Fehler“, sagte er. Er gab zum Beispiel zu, dass es ein Fehler war, alle Menschen so zu behandeln, als seien sie gleichermaßen gefährdet.

Trotzdem will Gates seine Mission, die Welt zu impfen, weiterverfolgen. „Wir haben neue lebensrettende Impfstoffe und Medikamente, und wir wissen, wie wir sie zu den Menschen bringen, die sie am meisten brauchen“, erklärte er.

Altruismus – oder Experimentieren?

Gates präsentiert seine philanthropischen Aktivitäten als Altruismus. „In den nächsten zwanzig Jahren“, sagte er in seiner Ankündigung, „wird die Gates Foundation versuchen, so viele Leben wie möglich zu retten und zu verbessern.“

Ein Großteil seines angeblichen Mitgefühls gilt den Armen Afrikas. Manche glauben jedoch, dass er sie lediglich als Versuchskaninchen benutzt. Laut Kennedy in The Real Anthony Fauci habe Gates „Hunderttausende Afrikaner in Laborratten für kostengünstige klinische Tests mit gefährlichen, experimentellen Medikamenten verwandelt“. Außerdem habe er „den afrikanischen Kontinent in eine Müllhalde für abgelaufene, gefährliche und unwirksame Medikamente verwandelt.“

DPI

Während der Corona-Lockdowns arbeitete Gates mit Regierungen und Industrie zusammen, um die digitale Überwachung und Manipulation zu verstärken – ohne Reue. Kürzlich sagte er der Times: „Wir brauchen eine Krankheitsüberwachung, und wir müssen die Weltgesundheitsorganisation stärken.“ Eines seiner Hauptziele für die nächsten 20 Jahre ist der Aufbau einer globalen „digitalen öffentlichen Infrastruktur“ (DPI).

Wie The New American am 2. April 2024 berichtete, ist DPI ein Kooperationsprojekt von Gates, den Vereinten Nationen und Dutzenden Regierungen zur Schaffung digitaler Zentralbankwährungen, digitaler Identitäten und eines KI-basierten Datensystems – alles zu einem umfassenden Kontroll- und Manipulationsinstrument verbunden.

DPI wurde 2023 unter dem Namen „50-in-5“ vorgestellt – mit dem Ziel, innerhalb von fünf Jahren 50 Regierungen zum Beitritt zu bewegen. „Fast ein Dutzend Regierungen – darunter zahlreiche korrupte Kleptokratien und sozialistische Regime – haben sich freiwillig bereit erklärt, als ‚First Mover‘-Länder zu dienen“, berichtete Alex Newman.

Ziel ist es jedoch, den Plan auf die gesamte Weltbevölkerung auszudehnen. Die dahinterstehende UN-Agentur erklärte:

„Alle Länder – unabhängig von Einkommensniveau, geografischer Lage oder Stand der digitalen Transformation – können von der Teilnahme an 50-in-5 profitieren. Die Teilnahme hilft Ländern, die DPI-Implementierung nicht allein zu schultern oder bei Null beginnen zu müssen.“

DPI ist Teil des umfassenderen Plans zur Durchsetzung der UN-Agenda 2030 und ihrer Ziele für nachhaltige Entwicklung. Dieser Masterplan beruft sich auf den Klimawandel als Vorwand zur Einführung autoritärer Kontrollen auf allen gesellschaftlichen Ebenen. 2024 sagte Gates über 50-in-5:

„Die G20 erzielten einen bahnbrechenden Konsens über die Rolle digitaler öffentlicher Infrastruktur als entscheidender Beschleuniger für die Ziele nachhaltiger Entwicklung. Ich bin optimistisch, was das Potenzial der DPI für eine sicherere, gesündere und gerechtere Welt betrifft.“

Und in seiner aktuellen Ankündigung bekräftigte er sein Engagement:

„Wir werden auch weiterhin die digitale öffentliche Infrastruktur unterstützen, damit mehr Menschen Zugang zu finanziellen und sozialen Diensten erhalten, die eine integrative Wirtschaft und offene, wettbewerbsfähige Märkte fördern. Und wir werden neue Anwendungen der künstlichen Intelligenz unterstützen, die die Qualität und Reichweite von Dienstleistungen – von Gesundheit über Bildung bis Landwirtschaft – verbessern können.“

Einsatz von KI

Künstliche Intelligenz ist ein weiteres Kernanliegen von Gates.

Er gründete ein Unternehmen namens TerraPower zur Förderung der Kernenergie und kündigte 2024 den Bau eines Reaktors in Wyoming an.

Die Unterstützung für Atomkraft erlebt unter Eliten und in der US-Regierung ein Comeback. Jahrzehntelang wurde diese effiziente, sichere Energiequelle vom westlichen Establishment verteufelt. Doch seit die Globalisten das Potenzial der KI zur Kontrolle, Manipulation und Gehirnwäsche erkannten, unterstützen sie zunehmend die Atomenergie. Im vergangenen Jahr unterzeichnete die Biden-Regierung den ADVANCE Act, um die Atomstromproduktion im Land zu fördern – eine bemerkenswerte Kehrtwende in der Atompolitik.

Gates betrachtet KI als zentralen Baustein der Zukunft, die er gestalten will. In seiner jüngsten Ankündigung zeigte er sich begeistert über die Nutzung von KI für die „Bildung“.

Die Globalisten arbeiten seit fast einem Jahrhundert an einer einheitlichen Welterziehung – für sie ein Instrument der Konditionierung mit bislang ungekannten Möglichkeiten.

Weitere Projekte, die Gates finanziert, umfassen genveränderte Lebensmittel und Mückenbekämpfung.

Doch obwohl er all dies als Wohltätigkeit verkauft, sprechen seine Handlungen eine andere Sprache. Während der Pandemie stand er auf der falschen Seite – und heute ist er einer der zentralen Architekten einer globalen technokratischen Diktatur. Es sieht ganz danach aus, als würde er alles daran setzen, eine Welt zu schaffen, in der kein freiheitsliebender Mensch leben möchte.