Biometric-Up-Dates: Die wichtigsten Biometrienachrichten der letzten Woche

Biometrische Zahlungen im Einzelhandel erhalten mit der Einführung der Mastercard-Plattform einen großen Schub

Eine biometrische Einzelhandelszahlungsplattform von Mastercard startet in Brasilien mit dem ersten Partner Payface, und eine Reihe weiterer Biometrieanbieter steht für die anschließende Einführung bereit. Dies ist eine Entwicklung mit potenziell großen Auswirkungen auf den Markt und einer der meistgelesenen Artikel auf Biometric Update diese Woche. Der Biometrie-Einsatz von NEC und SITA am Flughafen Miami wird erneut ausgeweitet, und Trust Stamp und Vsblty führten eine große Gruppe von Biometrie-Anbietern an, die große finanzielle Gewinne verzeichneten.

Die wichtigsten Biometrienachrichten der Woche

Miami International setzt seine Führungsrolle bei der Einführung von Biometrie an US-Flughäfen fort, indem es das biometrische Boarding mit der von SITA und NEC gelieferten Technologie bis Ende nächsten Jahres auf alle Gates ausweitet. Mit mehr als 130 Gates wird MIA nach eigenen Angaben die größte biometrische Flughafeneinrichtung des Landes sein.

Mastercard führt in Brasilien als erste Implementierung seines neuen biometrischen Checkout-Programms für den Einzelhandel das Bezahlen per Lächeln“ mit biometrischen Gesichtsdaten von Payface, einem ID-F&E-Partner, ein. Die Einführung besteht aus einem Pilotprojekt an fünf Supermarktstandorten in São Paulo. PopID, NEC, PaybyFace, Fujitsu und Aurus sind weitere Partner des biometrischen Bezahlsystems für den Einzelhandel.

Der Umsatzsprung von Vsblty von 164 Prozent im Jahresvergleich ist beeindruckend, aber das erste Quartal von Trust Stamp übertrifft ihn mit 400 Prozent, da die börsennotierten Biometrieanbieter große Zuwächse verzeichneten. Der Umsatzanstieg von BIO-key war relativ bescheiden, wurde aber durch stärkere wiederkehrende Einnahmen angetrieben, während Precise einen Umsatzanstieg von 39 Prozent verbuchte. Idex, AuthID, Ping Identity und ForgeRock meldeten ebenfalls positive Entwicklungen.

Taiwan hat seinen digitalen Gesundheitspässen nationale ID-Nummern hinzugefügt, um einen Kompromiss mit Versicherungsunternehmen zu finden, die sich darüber beschwerten, dass Ansprüche nicht authentifiziert werden konnten. Die Versicherungsbranche scheint weitgehend unzufrieden zu sein und fordert, dass auch der Arzt, der die Diagnose stellt, identifiziert werden muss.

Eine künftige Version des ugandischen Personalausweises könnte nach Angaben eines Regierungsministers auch biometrische DNA-Daten enthalten, was Bedenken hinsichtlich der Kosten und des Datenschutzes hervorruft. Fingerabdrücke werden bereits erfasst, und das derzeitige System deckt bei weitem nicht alle Bereiche des Personalausweises ab, wie Kritiker anmerken.

Die US-Bundeshandelskommission sollte die Möglichkeit untersuchen, dass ID.me die Regierung über die Art der biometrischen Daten, die es bereitstellt, getäuscht hat, heißt es in einem Schreiben einer Gruppe demokratischer Senatoren. Die Aufforderung ist angeblich eine Reaktion auf eine Kehrtwende in den öffentlichen Erklärungen des CEO des Unternehmens zur 1:N-Gesichtserkennung.

Rob Mungovan, CCO von Aware, gibt in einem Gastbeitrag praktische Ratschläge für Unternehmen, die mehr Sicherheit für erweiterte und hybride Arbeitsumgebungen durch biometrische Verfahren anstreben. Das Ersetzen von Passwörtern durch biometrische Authentifizierung kann sowohl für Unternehmen als auch für Mitarbeiter von Vorteil sein, muss aber richtig gemacht werden.

Die US-Regierung prüft die Möglichkeit, Kleidung mit integrierten vernetzten Sensoren auszustatten, um eine Vielzahl von Informationen über den Träger und seine Umgebung zu sammeln. Das Programm, das als „Smart ePants“ abgekürzt wird, ist in diesem frühen Stadium noch etwas vage, was die Art der zu erfassenden Daten angeht, aber es umfasst akustische und visuelle Informationen.

Vorschläge für eine Tranche von 61 Millionen Dollar zur Finanzierung des EU-Rahmens für digitale Identität, einschließlich der digitalen Geldbörse der EU, werden bis Mitte August angenommen, teilte die Europäische Kommission kurz vor der ursprünglichen Frist am 17. Mai mit. Die zweite Gruppe von Vorschlägen bezieht sich auf Pilotprojekte für digitale ID-Geldbörsen, digitale Signaturen und den Austausch persönlicher Identitätsdaten.

Die digitale Identitätsüberprüfung muss ganzheitlicher werden, um das gleiche Maß an Betrugsschutz zu bieten wie persönliche Interaktionen, schreibt Lovro Persen, IDnow Director of Document Management and Fraud, in einem Gastbeitrag für Biometric Update. In Verbindung mit einer stärkeren Standardisierung werden detailliertere Überprüfungen den Dokumentenbetrug bekämpfen, der Identitätsdiebstahl ermöglicht.

Das indonesische Unternehmen Vida hat mehr als 47 Millionen Dollar aufgebracht, um die digitale Wirtschaft in Südostasien mit digitaler Identität anzukurbeln. Der Markt ist ein relativ junges Feld, so ein Investor, aber die gesamte Branche bleibt heiß, denn seit April wurden mehr als 200 Millionen Dollar aufgebracht.

Das Biometrics Institute führt derzeit eine Umfrage über die Biometriebranche durch, um Unternehmen, Regierungen und Hochschulen über den Stand der Branche zu informieren. Nehmen Sie hier an der Umfrage teil.

Im Rahmen der Mission Billion Innovation Challenge der Weltbank werden Ideen gesucht, um die anhaltenden Schwierigkeiten bei der Agenda Identifizierung für Entwicklung (ID4D) anzugehen. In einem Blogbeitrag werden die Fortschritte der bisherigen Gewinner Simprints und Special Olympics Nigeria vorgestellt.

Mohammed Murad von Iris ID sprach mit Biometric Update auf der IFSEC 2022 über eine wichtige Partnerschaft, multimodale Anwendungen und die globale Expansion. Das Unternehmen stellte auf der Veranstaltung neben anderen biometrischen Geräten auch seine neue Iris Bar vor.