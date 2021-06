Die letzte Woche war eine historische Woche! El Salvador hat als erstes Land der Welt Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt. Welche Länder folgen als nächstes? Die Politik im Ausland und der IWF sind in Panik und greifen das Land an. Was droht nun dem Land in Mittel Amerika? Was hat dies für Auswirkungen auf Bitcoin und den Preis. Zudem ging durch die Presse die Fake News, dass das FBI Bitcoin gehackt hat.