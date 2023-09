Am Mittwoch veröffentlichte Tucker Carlson ein Interview mit Larry Sinclair, der behauptet, 1999 Drogen genommen und Sex mit Barack Obama gehabt zu haben.

In dem Interview behauptet Sinclair, er habe Obama 250 Dollar für Kokain gegeben. Er sagt auch, dass er wusste, dass es nicht das erste Mal war, dass der damalige Senator Sex mit einem Mann hatte.

Während der Präsidentschaftswahlen 2008, die Obama gewann, begann Sinclair sich erstmals zu äußern. Er tat dies unter anderem auf einer Pressekonferenz, woraufhin er aufgrund eines ausstehenden Haftbefehls verhaftet wurde.

Dies geschah, nachdem einige liberale Blogger, die Obama unterstützten, der Polizei einen Tipp gegeben hatten. Mehr als ein Jahrzehnt lang wurde Sinclair nur von „Verschwörungstheoretikern“ ernst genommen.

Die Ankündigung des Interviews erregte großes Aufsehen. „Barack Obama ist schwul und seine Frau ist ein Mann“, antwortet der Autor Brenden Dilley.

Der ehemalige General Mike Flynn bezeichnet die Lügen und Täuschungen während der Präsidentschaft von Barack Obama als das größte Verbrechen in der amerikanischen Geschichte.

Das Sinclair-Interview sei nur die Spitze des Eisbergs, betonte Flynn. „Wenn du verstehst, was ich meine.“

A man who claims he had sex with Barack Obama in 1999 tells his story.



Wednesday. 6pm ET. pic.twitter.com/iDYMSww1KS