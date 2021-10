BlackRock und die Kommunistische Partei Chinas

Gestern veröffentlichte Consumers‘ Research einen neuen TV-Spot, der die Verbindungen zwischen dem US-Geldverwaltungsriesen BlackRock und der Kommunistischen Partei Chinas aufzeigt. Sie können sich den Spot am Ende dieses Artikels ansehen.

Der Fernsehspot ist der Auftakt einer millionenschweren Kampagne, die die angeblichen Verbindungen zwischen BlackRock und der chinesischen Regierung aufdeckt. Dazu gehört, dass BlackRock Milliarden amerikanischer Rentengelder in Chinas Wirtschaft investiert, die kommunistische Führung unterstützt und Unternehmen finanziert, die die chinesische Regierung nutzt, um ihre Kontrolle im In- und Ausland auszuweiten. Der Spot entlarvt auch den CEO von BlackRock, Larry Fink, wegen seiner Wetten auf China und seiner Rolle beim Abgreifen amerikanischer Gelder.

„Kein noch so großes Getue kann darüber hinwegtäuschen, was BlackRock wirklich vorhat. Die Vorstellung, dass ein amerikanisches Unternehmen Milliarden von Dollar nimmt und damit auf den Erfolg Chinas wettet, ist äußerst besorgniserregend“, sagte Will Hild, Executive Director von Consumers‘ Research. „Wir können nicht zulassen, dass dies so weitergeht. Die hart verdienten Altersvorsorgegelder der Amerikaner nach China zu leiten, ist sowohl aus Sicht der nationalen Sicherheit als auch aus finanzieller Sicht unsicher.“

Der Werbespot mit dem Titel „Betting on China“ wird landesweit im Kabelfernsehen und in Wirtschaftssendern ausgestrahlt, wobei der Schwerpunkt auf New York City und Washington, D.C., liegen wird.