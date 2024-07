BlackRocks neue Pläne werden die Welt schockieren: „Es ist aufregend, was da auf uns zukommt.

Wir sind Zeugen der Geburt eines neuen Währungssystems, das das Bretton-Woods-System ersetzen wird. Dieses System wird auf Blockchain basieren, um die Menschen zu überwachen und zu zensieren.

Dies behauptet der investigative Journalist Whitney Webb und stützt sich dabei auf die Aussagen mehrerer WEF-Marionetten, darunter Emmanuel Macron und Mark Carney, ehemaliger Gouverneur der britischen und kanadischen Zentralbank.

Das Bretton-Woods-System wurde nach dem Zweiten Weltkrieg manipuliert und auf Betrug aufgebaut und laut Webb braucht es wahrscheinlich ein ähnlich dramatisches Ereignis, um das neue System einzuführen und die Menschen davon zu überzeugen, es zu nutzen. Und alle Kriege werden von Bankern angezettelt, fügt Webb hinzu.

Sie warnt davor, dass Globalisten wie Larry Fink von BlackRock alles, was in der Natur vorkommt, mit einem Preisschild versehen wollen. Auch die Rockefeller Foundation ist stark in diese Sache involviert. Sie behaupten, dies sei „der einzige Weg, den Planeten zu retten“. In Wirklichkeit ist es der einzige Weg, ihren Betrug fortzusetzen”, sagt Webb.

„Es ist aufregend, was da auf uns zukommt“, antwortet der Enthüllungsjournalist Marcel van Silfhout, der Webb als den weltweit besten Enthüllungsjournalisten bezeichnet.