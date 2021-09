Bombe in Italien: stellvertretende Kommissarin von Rom gegen den Grünen Pass

Nunzia Alessandra Schilirò, die von der Staatspolizei erklärte stellvertretende Kommissarin von Rom, die am Samstag auf der Bühne auf der Piazza San Giovanni bei der Demonstration gegen den Grünen Pass intervenierte, wird einem Disziplinarverfahren unterzogen. Schillirò wurde von den Veranstaltern als Leiter der Staatspolizei vorgestellt.

„Ich bin hier als freier Bürger, um meine von der Verfassung garantierten Rechte auszuüben“, sagte die stellvertretende Kommissarin in ihrer Rede. Schilirò, die ursprünglich aus Catania stammt, bedankte sich gestern Abend in einem Facebook-Post bei denjenigen, die ihr auf der Bühne der Veranstaltung applaudierten: „Ich hätte nie gedacht, dass ich auf der Bühne lande. Ein herzliches Dankeschön an die Tausenden von Menschen, die mir zugehört haben. Ich habe noch nie so viele Menschen bei einer Demonstration in der Hauptstadt gesehen“.

Nachdem sich das Verfahren gegen sie herumgesprochen hatte, beschwerte sich Schilirò in den sozialen Medien darüber, dass sie nicht persönlich über die von der Behörde eingeleitete Disziplinarmaßnahme informiert worden war: „Es ist schön, aus den Zeitungen und nicht von der eigenen Verwaltung zu erfahren, dass gegen einen bereits ein Disziplinarverfahren läuft. Ich bin sehr gelassen. Ich hatte gestern die Möglichkeit, von meinen verfassungsmäßigen Rechten Gebrauch zu machen, und ich habe es getan. Meine Arbeit ist öffentlich. Ich habe vier Auszeichnungen von der Zivilgesellschaft für meine beruflichen Leistungen erhalten. Ich war in vielen Sendungen zu sehen und habe die Verwaltung vertreten. Google widmet meinem Beruf viele Seiten. „

Dann erklärt sie: „Gestern war ich noch ein freier Bürger, der seine Rechte wahrgenommen hat. Wenn der Verwaltung meine Loyalität gegenüber der Verfassung und dem italienischen Volk nicht gefällt, tut es mir leid, ich werde trotzdem weitermachen. Ich habe meinen Beruf gewählt, weil ich geglaubt habe, dass es nichts Edleres gibt, als die Sicherheit eines jeden Bürgers zu gewährleisten, damit jeder sein wahres Ich frei zum Ausdruck bringen kann. Wenn mir dies verwehrt wird, macht mein Beruf keinen Sinn mehr. Ich werde immer weitermachen, mit oder ohne Uniform, aus Liebe zu meinem Land“.

Auf der Veranstaltungsbühne von „Gegen den grünen Pass, für die Freiheit und die Zukunft„, um das „grüne Zertifikat“ abzulehnen, sprach Nunzia Alessandra Schilirò über 10 Minuten lang. Der Beitrag war in der Rednerliste nicht vorgesehen. Schilirò zitierte Gandhi und rief zum „zivilen Ungehorsam“ auf, der eine „heilige Pflicht ist, wenn der Staat despotisch wird“. „Das Böse hat in der Geschichte noch nie gesiegt“, sagte sie erneut. Die stellvertretende Kommissarin verwaltet auch einen Telegram-Kanal, in dem sie die Inhalte der sogenannten „Verschwörungskanäle“ von Covid teilt. Bei der Demonstration am Samstag wurden über 10 Personen identifiziert.

In der Zwischenzeit ist der Fall auch politisch geworden. Die Innenministerin Luciana Lamorgese, so ist aus Quellen des Innenministeriums zu erfahren, macht keinen Hehl daraus: „Ich verfolge die Geschichte persönlich mit dem Polizeichef Lamberto Giannini, damit die Verantwortlichkeiten unter jedem Aspekt mit absoluter Geschwindigkeit ermittelt werden. rechtlich relevant für die betroffene Person“.

Licia Ronzulli, Vizepräsidentin der Fraktion Forza Italia im Senat, unterstreicht in einer Mitteilung: „Ich habe immer behauptet, dass die Politik in der Frage der Impfstoffe nicht gespalten sein sollte, um keine zweideutigen Botschaften auszusenden und zu riskieren, den Nicht-Impf-Fanatismus zu schüren. Ebenso kann derjenige, der die Institutionen vertritt und eine Aufgabe ausführt, für die er berufen ist, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, auf keinen Fall von einer Bühne aus zum zivilen Ungehorsam aufrufen, wie es der stellvertretende Kommissar Schilirò getan hat, während die Polizei in verschiedenen Städten damit beschäftigt war, die von den Demonstranten ausgeübte Gewalt zurückzuweisen“.

„Ich hoffe, dass Minister Lamorgese sofort eingreift, um sie von ihrem Amt zu suspendieren, das sie offensichtlich nicht ausüben kann – schließt Ronzulli – denn wer unsere Gesetze durchsetzen muss, kann nicht vorschlagen, diese zu verletzen, vor allem, wenn dies bedeutet, die „Sicherheit der Gesundheit“ zu gefährden“.