BRICS-Staat Indien setzt auf Gesichtserkennung für intelligente Städte und Eisenbahnen

NEC Corporation India hat im Auftrag der Tirupati Smart City Corporation Limited das neueste Smart-City-Projekt in Tirupati, Indien, gestartet. Es ist eines von zwei Projekten, die den Einsatz von Gesichtserkennung in Indien ausweiten.

NEC India wird die Implementierung von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), einschließlich Gesichtserkennung, in der gesamten Stadt leiten, einschließlich der Einrichtung eines City Operations Center (COC) in Tirupati, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Die IKT-Systeme, die integrierte Dienste und ein einheitliches Kommando- und Kontrollzentrum umfassen, werden die Datenerfassung und -analyse in Echtzeit erleichtern und die Kommunikation in beide Richtungen verbessern. Diese Digitalisierungsbemühungen werden dazu beitragen, effizienter auf Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltprobleme zu reagieren, so das Unternehmen. Darüber hinaus werden eine städtische Netzwerkinfrastruktur und ein Rechenzentrum vor Ort eine datengestützte Entscheidungsfindung für die Stadt ermöglichen.

Im Bereich Verkehr führt NEC India außerdem ein intelligentes Verkehrsmanagementsystem ein. Ziel ist es, den Verkehrsfluss auch zu Stoßzeiten zu optimieren und Verkehrsunfälle zu reduzieren.

Um die Qualität der kommunalen Dienstleistungen zu verbessern, wird NEC India die Behörden von Tirupati bei der Bereitstellung von kommunalen Dienstleistungen durch Systeme in Schlüsselbereichen unterstützen. Dazu gehören Gesichtserkennungssysteme, intelligente Videomanagementsysteme und die Integration von Daten aus bestehenden und geplanten CCTV-Kameras in der Stadt.

Um das reibungslose Funktionieren der Stadt zu unterstützen, wird NEC India auch intelligente Wassertechnologie, Umweltsensoren und fortschrittliche Beschallungssysteme einführen.

Neben der Effizienz soll auch die Ästhetik der Stadt verbessert werden. In ausgewählten Bereichen der Stadt werden digitale Werbetafeln und Wechselverkehrszeichen installiert. Darüber hinaus wird eine Plattform für die Zusammenarbeit in der Stadt entwickelt, um das bürgerschaftliche Engagement zu fördern und Besuchern und Einwohnern wichtige lokale Informationen über ein Webportal und Mobiltelefone zur Verfügung zu stellen.

Smt D. Haritha. I.A.S., Geschäftsführerin der Tirupati Smart City Corporation Limited, kommentierte die Zusammenarbeit wie folgt: „Tirupati ist eines der beliebtesten Pilgerziele des Landes und zieht nach offiziellen Angaben täglich bis zu 80.000 Besucher an. Es ist eine große Herausforderung, diese Besucherzahlen zu bewältigen und gleichzeitig ein Höchstmaß an Komfort, Effizienz und Sicherheit für alle zu gewährleisten. Angesichts der umfassenden Erfahrung und der bewährten Konzepte der NEC Corporation bei der Entwicklung intelligenter Städte weltweit und insbesondere in Indien sind wir zuversichtlich, dass sich Tirupati mit der Zeit zu einem Reiseziel entwickeln wird, das über die Pilgerfahrt hinausgeht.

Mehr Eisenbahnen installieren Gesichtserkennungssysteme inmitten von Überwachungsängsten

Einem Bericht der Times of India (TOI) zufolge arbeitet das Eisenbahnministerium an der Installation eines Gesichtserkennungssystems (FRS) an allen größeren Bahnhöfen der East Central Railway (ECR), um die Sicherheit der Fahrgäste zu erhöhen.

Die Eisenbahngesellschaft plant die Installation eines auf künstlicher Intelligenz basierenden Gesichtserkennungssystems (FRS) in allen größeren Bahnhöfen. Das System soll die Sicherheit erhöhen, indem es mit einer Datenbank über Straftaten verknüpft wird, die auf dem Bahnhofsgelände und in der Umgebung begangen wurden.

Laut Birendra Kumar, Chief Public Relations Officer der East Central Railway (ECR), beabsichtigt die Bahn, an allen größeren Bahnhöfen ein hochmodernes Sicherheitssystem zu installieren, das dem an Flughäfen entspricht. Kumar fügte hinzu, dass sich das FRS als Segen für die Eindämmung krimineller Aktivitäten auf dem Bahnhofsgelände erweisen werde.

Die Eisenbahn hat mindestens 200 Bahnhöfe identifiziert, die eine komplette Sicherheitsüberholung benötigen, von denen einige in den Zuständigkeitsbereich der ECR fallen, darunter auch der stark frequentierte Bahnhof Patna.

„Sicherheitsmaßnahmen wie die Bereitstellung von FRS, Gepäckscannern, Schnüfflern und stichprobenartigen Gepäckkontrollen sind dringend notwendig in einer Zeit, in der die Bedrohung durch Terroristen, maoistische Gruppen, Belästigung weiblicher Fahrgäste und Gewohnheitsverbrecher an den meisten Bahnhöfen in Bihar und Jharkhand sehr hoch ist“, sagte ein leitender Beamter der Eisenbahnschutztruppe.

Trotz der Vorteile, die sich die ECR von der Gesichtserkennungstechnologie verspricht, ruft ihr Einsatz bei einigen Gruppen Besorgnis hervor. In einem Bericht von Medianama wird argumentiert, dass eine unkontrollierte Gesichtserkennungstechnologie, insbesondere wenn sie mit Kriminalitätsdatenbanken verknüpft wird, die Gefahr der Erstellung von Massenprofilen und ungerechtfertigter Überwachung birgt. Sarasvati NT, die Autorin des Artikels, weist auf mögliche Fallstricke hin und macht auf die drohende Gefahr technologischer Voreingenommenheit und möglicher Diskriminierung aufmerksam.