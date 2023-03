Brüssel: Tausende Landwirte protestieren gegen den Reset-Plan der Globalisten

Im vergangenen Sommer protestierten Tausende von niederländischen Landwirten gegen neue Stickstoffvorschriften, die nach Schätzungen der Regierung etwa 30 % der niederländischen Rinderzuchtbetriebe zur Aufgabe zwingen werden. Die Gewerkschaften der Landwirte behaupten, dass die geplanten Kürzungen die Landwirtschaft stärker belasten als die Industrie.

Am Freitag brachten 2.700 Traktoren den Verkehr in Brüssel zum Erliegen, als sich Tausende belgischer Landwirte dem Protest gegen die Stickstoffemissionsgrenzwerte anschlossen.

Die Landwirte blockierten den Verkehr auf einer Hauptstraße im Zentrum Brüssels und verursachten erhebliche Verkehrsbehinderungen und Staus.

Politico berichtet: „Das ist eine wirtschaftliche und soziale Katastrophe“, sagte Nele Kempeneers, eine Sprecherin des belgischen Bauernverbands Boerenbond, einer der Gewerkschaften, die den Protest organisiert haben. „Viele Bauernhöfe werden die Anzahl ihrer Tiere einschränken oder einfach schließen müssen“.

Fox News berichtet:

Hunderte Traktoren wütender Landwirte, die gegen einen Plan zur Senkung der Nitratwerte protestieren, sind am Freitag in Brüssel zusammengekommen und haben zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Belgiens Hauptstadt geführt.

