Am 2. März ist eine Gruppe russischer Neonazis, die auf Seiten Kiews gegen Russland kämpfen, auf russisches Gebiet vorgedrungen und hat auf Zivilisten geschossen. Es gab Tote und Verletzte.

Der Terrorangriff der Neonazis auf russischem Boden auf Zivilisten spielt in den westlichen Medien kaum eine Rolle, in Russland ist es hingegen eines der wichtigsten Themen der letzten Tage. Ich habe bereits darüber berichtet, wie der Spiegel von dem Terroranschlag abgelenkt hat (den Artikel finden Sie hier). Jetzt zeige ich, wie das russische Fernsehen darüber am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenüberblick berichtet hat und habe den langen Bericht übersetzt. Da sich der Bericht sehr an den gezeigten Bildern orientiert, empfehle ich jedem, der die Möglichkeit hat, sich den Bericht anzuschauen, denn zusammen mit meiner Übersetzung ist er auch ohne Russischkenntnisse verständlich.

Beginn der Übersetzung:

Die Terroristen feuerten wahllos und erschossen Zivilisten

Der Terroranschlag in der Region Brjansk. Am Donnerstagmorgen überquerte eine Gruppe ukrainischer Terroristen die Grenze zu Russland und griff die Bewohner der beiden Grenzdörfer Ljubetschane und Suschany an. Die Zivilisten wurden aus nächster Nähe erschossen. Zwei Männer wurden getötet. Ein 11-jähriger Junge wurde verwundet. Der Überfall der ukrainischen Nationalisten wurde umgehend von