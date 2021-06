Bundeswehr und Kampfdrohnen – Mit Wumms in den Krieg

Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl fordern aggressivere Außenpolitik

Zwei Maschinen der Bundeswehr haben am Wochenende insgesamt zwölf Soldaten, die am Freitag bei einem Anschlag in Mali verletzt wurden, nach Deutschland zurückgebracht. Der Kriegseinsatz in dem westafrikanischen Staat kam am Samstag auch bei der von der Münchner Sicherheitskonferenz und der ARD ausgerichteten »Triell«-Veranstaltung mit den Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) zur Sprache.

Scholz erteilte einem schnellen Abzug der Bundeswehr eine Absage: »Das kann nicht sein, wenn man sich in einen gefährlichen Einsatz begibt, man in dem Augenblick, in dem man feststellt, dass es ein gefährlicher Einsatz ist, quasi sagt: Das hatten wir uns nicht so gedacht.« Es müsse in