China hat gerade seine größte militärische Machtdemonstration seit Jahrzehnten abgehalten – was jede einzelne davon tatsächlich bedeutet

Von Shawn Chauhan

Sie enthüllten elf Waffen, die noch nie zuvor öffentlich gezeigt worden waren.

Militäranalysten bezeichnen dies als „strategische Botschaft”.

Hier ist, was jede einzelne davon tatsächlich bedeutet:

🇨🇳 China just held their biggest military flex in decades.



They revealed 11 weapons that have never been seen before in public.



Military analysts are calling it a 'strategic message.'



Here's what each one actually means 🧵 👇 pic.twitter.com/jd6QvxFS1e — Shawn Chauhan (@shawnchauhan1) September 3, 2025

Im Mittelpunkt standen Hyperschallraketen.

China stellte neue Modelle vor, darunter die DF-17 und die Anti-Schiffsrakete DF-26D.

Diese Waffen sind so konzipiert, dass sie unaufhaltsam sind und aktuellen Raketenabwehrsystemen ausweichen können.

Hypersonic missiles were front and center.



China unveiled new models, including the DF-17 and the anti-ship DF-26D.



These weapons are designed to be unstoppable, capable of evading current missile defense systems. pic.twitter.com/s6Crv0Rdno — Shawn Chauhan (@shawnchauhan1) September 3, 2025

Außerdem wurden neue Interkontinentalraketen (ICBM) vorgestellt, darunter die DF-61 und die verbesserte DF-5C.

Diese Raketen haben eine Reichweite, mit der sie Ziele weltweit treffen können, was Chinas strategische Abschreckung erheblich verbessert.

New Intercontinental Ballistic Missiles (ICBMs) were also on display, including the DF-61 and the upgraded DF-5C.



These missiles have the range to strike targets globally, significantly enhancing China's strategic deterrence pic.twitter.com/wclhD8wTaR — Shawn Chauhan (@shawnchauhan1) September 3, 2025

Zum ersten Mal präsentierte China öffentlich seine vollständige nukleare Triade: land-, see- und luftgestützte Atomraketen.

Die Vorstellung der luftgestützten Rakete Jinglei-1 ist ein wichtiger Meilenstein für die PLA.

For the first time, China publicly showcased its complete nuclear triad: land, sea, and air-launched nuclear missiles.



The debut of the Jinglei-1 air-launched missile marks a major milestone for the PLA. pic.twitter.com/OujeehX5ks — Shawn Chauhan (@shawnchauhan1) September 3, 2025

Bei der Parade wurde eine neue Generation von „Carrier Killer“-Anti-Schiffsraketen wie die YJ-21 vorgestellt.

Diese Waffen stellen eine klare Bedrohung für Flotten dar und sollen die Seekriegsführung neu gestalten.

The parade featured a new generation of "carrier killer" anti-ship missiles, like the YJ-21.



These weapons are a clear threat to naval fleets and are designed to reshape maritime warfare. pic.twitter.com/MBxkbLnebW — Shawn Chauhan (@shawnchauhan1) September 3, 2025

Chinas Drohnentechnologie schreitet rasch voran.

Ein Highlight war die UCAV GJ-11 „Loyal Wingman”, die dafür entwickelt wurde, neben bemannten Flugzeugen zu fliegen.

Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung Luftkampf der nächsten Generation.

China's drone technology is advancing rapidly.



The GJ-11 "Loyal Wingman" UCAV was a highlight, designed to fly alongside crewed aircraft.



This is a key step towards next-generation air combat. pic.twitter.com/OMm9HE3sD5 — Shawn Chauhan (@shawnchauhan1) September 3, 2025

Die Innovation beschränkt sich nicht nur auf die Luftfahrt.

China hat auch eine neue Unterwasserdrohne vorgestellt, die AJX002.

Dieses lange, röhrenförmige Fahrzeug signalisiert Pekings wachsende Ambitionen in der Unterwasserkriegsführung.

The innovation isn't just in the air.



China also unveiled a new underwater drone, the AJX002.



This long, tube-shaped craft signals Beijing's growing ambitions in undersea warfare. pic.twitter.com/iQDyR6jIya — Shawn Chauhan (@shawnchauhan1) September 3, 2025

Am Himmel feierten neue trägergestützte Kampfflugzeuge wie die J-15T und die getarnte J-35 ihr Debüt.

Diese Flugzeuge sind für Chinas expandierende Flugzeugträgerflotte und seine Machtprojektionsfähigkeiten von entscheidender Bedeutung.

In the skies, new carrier-based fighter jets like the J-15T and the stealthy J-35 made their debut.



These aircraft are crucial for China's expanding aircraft carrier fleet and power projection capabilities. pic.twitter.com/rSLAQDDhaa — Shawn Chauhan (@shawnchauhan1) September 3, 2025

In the skies, new carrier-based fighter jets like the J-15T and the stealthy J-35 made their debut.



These aircraft are crucial for China's expanding aircraft carrier fleet and power projection capabilities. pic.twitter.com/rSLAQDDhaa — Shawn Chauhan (@shawnchauhan1) September 3, 2025

Auf dem Boden präsentierte China seine Kampfpanzer der nächsten Generation:

den Typ 99B und den neuen Typ 100 der vierten Generation.

Diese Panzer verfügen über fortschrittliche Schutzsysteme und sind für das moderne Schlachtfeld konzipiert.

On the ground, China showcased its next-generation battle tanks:



the Type 99B and the new fourth-generation Type 100.



These tanks feature advanced protection systems and are designed for the modern battlefield. pic.twitter.com/lJgvvUvRUG — Shawn Chauhan (@shawnchauhan1) September 3, 2025

Neben konventionellen Waffen stellte China auch neue Weltraum- und Laserabwehrsysteme vor.

Der HQ-29 soll in der Lage sein, Satelliten abzuschießen, und es wurden auch neue schiffsgestützte Laserwaffen vorgestellt.

Beyond conventional weapons, China also revealed new space and laser defense systems.



The HQ-29 is reportedly capable of taking down satellites, and new ship-based laser weapons were also on display. pic.twitter.com/tdN8tKtKwZ — Shawn Chauhan (@shawnchauhan1) September 3, 2025

Insgesamt war die Parade zum Tag des Sieges 2025 ein eindrucksvolles Statement für Chinas militärische Modernisierung und seine wachsenden globalen Ambitionen.

Die Welt beobachtet, wie sich eine neue Ära der Militärtechnologie entfaltet.