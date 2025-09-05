Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

China hat gerade seine größte militärische Machtdemonstration seit Jahrzehnten abgehalten – was jede einzelne davon tatsächlich bedeutet

Von Shawn Chauhan

Sie enthüllten elf Waffen, die noch nie zuvor öffentlich gezeigt worden waren.

Militäranalysten bezeichnen dies als „strategische Botschaft”.

Hier ist, was jede einzelne davon tatsächlich bedeutet:

Im Mittelpunkt standen Hyperschallraketen.

China stellte neue Modelle vor, darunter die DF-17 und die Anti-Schiffsrakete DF-26D.

Diese Waffen sind so konzipiert, dass sie unaufhaltsam sind und aktuellen Raketenabwehrsystemen ausweichen können.

Außerdem wurden neue Interkontinentalraketen (ICBM) vorgestellt, darunter die DF-61 und die verbesserte DF-5C.

Diese Raketen haben eine Reichweite, mit der sie Ziele weltweit treffen können, was Chinas strategische Abschreckung erheblich verbessert.

Zum ersten Mal präsentierte China öffentlich seine vollständige nukleare Triade: land-, see- und luftgestützte Atomraketen.

Die Vorstellung der luftgestützten Rakete Jinglei-1 ist ein wichtiger Meilenstein für die PLA.

Bei der Parade wurde eine neue Generation von „Carrier Killer“-Anti-Schiffsraketen wie die YJ-21 vorgestellt.

Diese Waffen stellen eine klare Bedrohung für Flotten dar und sollen die Seekriegsführung neu gestalten.

Chinas Drohnentechnologie schreitet rasch voran.

Ein Highlight war die UCAV GJ-11 „Loyal Wingman”, die dafür entwickelt wurde, neben bemannten Flugzeugen zu fliegen.

Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung Luftkampf der nächsten Generation.

Die Innovation beschränkt sich nicht nur auf die Luftfahrt.

China hat auch eine neue Unterwasserdrohne vorgestellt, die AJX002.

Dieses lange, röhrenförmige Fahrzeug signalisiert Pekings wachsende Ambitionen in der Unterwasserkriegsführung.

Am Himmel feierten neue trägergestützte Kampfflugzeuge wie die J-15T und die getarnte J-35 ihr Debüt.

Diese Flugzeuge sind für Chinas expandierende Flugzeugträgerflotte und seine Machtprojektionsfähigkeiten von entscheidender Bedeutung.

Auf dem Boden präsentierte China seine Kampfpanzer der nächsten Generation:

den Typ 99B und den neuen Typ 100 der vierten Generation.

Diese Panzer verfügen über fortschrittliche Schutzsysteme und sind für das moderne Schlachtfeld konzipiert.

Neben konventionellen Waffen stellte China auch neue Weltraum- und Laserabwehrsysteme vor.

Der HQ-29 soll in der Lage sein, Satelliten abzuschießen, und es wurden auch neue schiffsgestützte Laserwaffen vorgestellt.

Insgesamt war die Parade zum Tag des Sieges 2025 ein eindrucksvolles Statement für Chinas militärische Modernisierung und seine wachsenden globalen Ambitionen.

Die Welt beobachtet, wie sich eine neue Ära der Militärtechnologie entfaltet.

